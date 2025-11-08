「西九夜延場」愈夜愈有機？專訪表演藝術行政總監，在茶館劇場實踐藝術生活化

今年五月，陳杰（Chris Polanco）用洋溢拉丁風情的音樂為西九戲曲中心「西九夜延場」拉開序幕，緊接獲獎南非歌手Talie Monin、知性劇場創作人張雅麗相繼帶來不同類型的歌唱表演，本月下旬更迎來第一個棟篤笑演出《演員的自我搔癢》。來年「夜延場」有望發展成香港第一個Cabaret Festival。表演藝術真是愈夜愈有機？不如問問西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民。

「西九夜延場」破格地於戲曲中心茶館劇場做Cabaret，開show時間更由不成文規定的晚上七時半至八時，延至八時半，節目長度大部分限於一個半小時以內，所以散場時間可能和其他劇院上演的舞台劇或芭蕾舞劇差不多，甚至更早。

譚兆民（Paul）直言「西九夜延場」整個節目設計都是回應現今香港人的生活節奏，延後開場時間希望觀眾收工後有足夠時間好好食頓晚飯，才輕鬆地入場看表演，節目取向多是基調輕鬆，容易消化，呼應西九演藝「藝術生活化、生活藝術化」的願景。

破格，茶館劇場作Cabaret

大眾講起Cabaret，自然會想到外地酒館及小型場地一些隨性又具感染力的演出。西九用茶館劇場作Cabaret，又難免令人聯想到傳統茶館裏的說書、唱戲或評彈。Paul表示：「西九用茶館作Cabaret是相當新穎的嘗試。這個想法其實延伸自『西九演藝』曾使用戲曲中心茶館舉辦爵士演唱會，希望發揮西九演藝場地的可能性。戲曲可以配點心香茗，爵士樂可以配紅酒，Cabaret Night可以探索更多其他可能性，希望為觀眾帶來更多嶄新的節目選擇。」

西九演藝團隊亦致力探索歐洲Cabaret的歷史，並以此為基礎思考自身文化在Cabaret形式上的各種可能。他又指：「茶館面積不太，只有約一百五十個座位，演出者與觀眾能近距離互動是場地特色，小劇場式的音樂劇場、小樂隊（band ensemble）、torch song、barbershop music、a capella都適合。」

必睇，棟篤笑《演員的自我搔癢》

譚兆民加入西九前，是香港芭蕾舞團行政總監，亦曾於香港管弦樂團擔任要職。他和他的節目團隊對舞蹈和音樂等不同類型的表演藝術有獨到的眼光。十一月開始的秋冬季「夜延場」再創新猷，矚目節目包括：Eventopia動感之夜《茶杯裏的時光》、胡子彤 x 張蔓莎 x 陳苡臻《難以說的話》、許晉邦《演員的自我搔癢》，戲劇和舞蹈元素今季進一步加強。

棟篤笑祖師爺黃子華雖已「金盆（口浪）口」，但為這個表演形式著迷的藝術工作者為數不少，演員許晉邦（Jim）是其中之一。他的《演員的自我搔癢》本應是一場棟篤笑，但記者又道聽途說不止於此。

Paul笑說許晉邦是才子，「Jim由舞台演員到螢幕演出，再成為得獎編劇。我們的團隊本來邀請身兼音樂劇創作人及舞台表演者的 Jim 來一場獨腳棟篤笑。今年Jim完美演繹《六號病房》和《天堂隔壁是瘋人院》那些精神分裂的角色後，才子竟然來個大反轉，自編自導自演《演員的自我搔癢》訴說演員的甜酸苦辣。」

Flamenco，千呼萬喚登陸茶館

外國Cabaret常見的佛林明高 （Flamenco），等了大半年，終於由Eventopia動感之夜《茶杯裏的時光》引進「西九夜延場」的舞台。Paul說：「香港演出flamenco的表演者不多，5月做Chris Polanco音樂會時認識了這個拉丁舞團隊，最後敲訂這個檔期。預告一下，下年2月還有其他ballroom dance舞蹈令觀眾有更多選擇，亦為明年6月西九演藝首度推出的香港第一個Cabaret Festival熱身。」

既然看好Cabaret的本地前景，棟篤笑有機會成為恒常演出類型嗎？未來有沒有機會成為另類fringe？

自由觀演，自由爵士

Paul坦言，首先希望「夜延場」能為來年六月西九演藝首度推出、香港第一個Cabaret Festival起先導作用，若反應理想，會作更多不同類型的嘗試，「跨界表演續漸成為大趨勢，以探索藝術表達和拓展觀眾群，以爵士樂為例，跟古典音樂一樣，在現今社會都被視為非主流，怎樣可以繼續燃亮是頭號議題。西九演藝力推跨界演出，造就不同藝術單位之間的火花，希望可以產生synthesis（催化效應）。例如本周舉行的自由爵士音樂節，來到第七屆，我們加入流行歌手MIRROR的Ian及COLLAR的Marf、Winka，免費舞台當中有部份表演者也是其他音樂風格包括Pop、搖滾、實驗等等，為觀眾帶來新鮮感。」

爵士樂近年在年輕社群之間成為時尚，他亦為此感到鼓舞，「近年本地有不少年輕樂手及樂團，例如Fountain de Chopin 積極推廣爵士樂；亦有不少Jazz Bars湧現，例如尖沙咀的Lost Stars，西營盤的CODA等。我亦開心每年有都不少香港觀眾欣賞自由爵士音樂節，令Freespace Jazz Fest成為樂迷每年必定參加的大型音樂節目。」

自由爵士音樂節2025

日期：2025年11月6至9日

地點：藝術公園大草坪、海濱草坪、自由空間

西九夜延場

許晉邦《演員的自我搔癢》

日期：2025年11月24日及2026年1月12日，8:30pm

地點：西九戲曲中心茶館劇場

門票：$420、$400、$340

西九夜延場

Eventopia動感之夜《茶杯裏的時光》

日期：2026年1月14日，8:30pm

地點：西九戲曲中心茶館劇場

門票：$420、$400、$340

