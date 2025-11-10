歡迎回來

diva
對外人比自己好？有種男人，習慣在愛情中貶低對方
Love Philosophy

對外人比自己好？有種男人，習慣在愛情中貶低對方

性治療師手記
古錦榮
性治療師手記

　　今天輔導室內，又聽到一些經常出現的對話：

 

　　「我知係我唔啱，但我真係好重視我哋嘅關係，唔想無咗。」丈夫說。

 

　　「如果真係重視，你點會做啲傷害我嘅嘢。」太太道。

 

　　「我真係會改，唔會再掂其他女人，希望你可以畀啲時間觀察下我。」他繼續懇求。

 

　　「畀時間？我已經畀咗好多啦。」她帶點冷漠的說。

 

　　數星期前，她發現丈夫在過去一年多，時說往深圳工作，原來工作之餘暗地光顧性服務；及後發展到即使不用北上工作，也會偷幾小時過關尋歡。港深兩地生活距離縮短，他在婚姻關係中卻愈走愈遠。

 

　　知道被出軌之後，她以冷靜及肯定的語氣對他說：「我會同你離婚。」

 

　　經驗告訴我，一個人說分手時這麼冷靜，很大可能不是衝動，而是一個決定。

 

　　「平時覺得佢個人幾穩重，對人又和善，真係睇唔出佢會做啲咁嘅事。」她其中一個閨密曾經這樣對她說。

 

　　「有啲嘢，外人睇唔到嘅。」除了出軌之事，她似乎還有弦外之音。

 

　　別人形容為穩重、和善的丈夫，原來她有不一樣的味兒。跟他相處多年，她更多感到的是他的冷漠，而且經常用奚落說話貶低她。

 

　　觀察一個人某些行為，只是看見他；了解一個人行為背後的動機和感受，才是真正認識他。

 

　　對外人和善，卻會羞辱身邊親密的人，為何有這樣的反差？

 

　　對人作羞辱，是想貶低對方，從而覺得掌控和優越。在親密關係中這樣做，是他覺得安全，認為她不會離開我。因為對方的愛和包容，他可以肆無忌憚的釋放負能量和陰暗面。對著外人，他不會這樣做，因為需要保持良好形象，以獲取別人認同，至少希望別人覺得自己「不是衰人」；況且，你一旦惡形惡相，別人怎會給你賣帳

 

　　想罵的不能罵，只能去踐踏一個可以踐踏的人；在愛情中去做衰人，是親密關係的一種悲哀。

 

　　別人認為他們婚姻破裂是因為她承受不了被出軌的傷，其實她早已被弄得傷痕纍纍，專一只是婚姻關係中剩餘的最後一根稻草，現在也被他拿走了。

 

Tags:#兩性#兩性關係#Love Philosophy#情感關係#離婚#婚姻#愛情
