冬日衣櫥必備保暖頸巾！$3,800入手 Dior 茄士咩圍巾／人氣 Acne Studios 新作／Miu Miu 大 Logo 設計時尚感滿分

正式踏入寒意滿滿的冬季，終於需要動用到中女三寶之一的頸巾。中醫常提醒一向手腳冰冷又易病的筆者:「頸不受寒，百病不侵」，出門要帶頸巾傍身。頸巾除了是抵禦寒氣的保暖工具外，它更憑藉其百搭屬性，瞬間填補造型空白、提升完整度。這次為大家精選出今季 12 款名牌頸巾，從經典的大 Logo 款到今季大熱的人造皮草、型格帽子圍巾，每一條都能呼應不同的氣質與造型場合。

對頸巾的基本要求很簡單，就是厚而不沉、輕暖不重，既能緊鎖溫度又不會為頸項帶來沉重負擔。就因為這個準則，本以為要對帶點厚度的大頸巾死心，今年竟意外地在Miu Miu找到！這條織上大大個 Logo 的 Miu Miu Wool and mohair scarf 以羊毛與茄士咩混紡，蓬鬆質感甚為親膚，寬大尺寸包裹頸肩時安全感滿滿，重點是夠輕！另外喜歡大Logo 圖案的話，LOUIS VUITTON Snowy Kaleidoscope Scarf 也是個不錯的選擇， 以品牌Logo做成萬花筒圖案，羊毛材質輕盈保暖，還有今年設計感大躍進的Burberry ，以羊駝毛混紡的Alpaca Wool Blend Happy Scarf ，頸巾上繡上可愛的手寫字品牌Logo，長長的流蘇隨步擺動，為厚重冬裝注入靈動感。

Miu Miu Wool and mohair scarf

HK$ 5,950

Source/ Miu Miu



LOUIS VUITTON Snowy Kaleidoscope Scarf HK$6,650

Source/ LOUIS VUITTON



Burberry Alpaca Wool Blend Happy Scarf HK$ 4,050

Source/ Burberry

不喜包裹感太強的話，可挑質輕如雲絮、貼膚舒適的茄士咩薄款圍巾，Hermès Casaque Clefs de H scarf 特純茄士咩觸感如絲綢般順滑，低調的「H」字母圖案搭配柔和配色，不過時的經典款，值得投資；LOEWE Anagram scarf in wool and cashmere 以羊毛混紡羊絨打造，品牌經典 Anagram 標誌特出，淡淡的玫瑰粉色調讓膚色更顯白；Dior Oblique Scarf 則以粉紅色為基底，Oblique 老花圖案經典又時尚，定價只是港幣 $3,800，送禮自用一流。



Hermès Casaque Clefs de H scarf HK$ 4,500

Source/ Hermès

LOEWE Anagram scarf in wool and cashmere HK$5,350

Source/ LOEWE

Dior Oblique Scarf HK$3,800

Source/ DIOR

若衣櫥早已被一般款式的頸巾塞得滿滿，那今季可以改為入手人造皮草與毛毛元素的圍巾，不僅保暖力加倍，還能營造出復古霸氣的氛圍。SIMONE ROCHA Triple Slit Faux Fur Scarf 以蓬鬆人造皮草為主材，毛感豐盈；另外在時裝展亮相已叫女生們蠢蠢欲動的Chloé The Treasure Tails scarf in shearling ，意大利製的100% 羊毛皮圍巾，配有四条毛绒尾巴，巧妙地剪以羊毛材質創造出猶如皮草的質感和外觀，幾乎一推出就已斷市！

SIMONE ROCHA Triple Slit Faux Fur Scarf £675.00

Source/ SIMONE ROCHA

Chloé The Treasure Tails scarf in shearling HK$3,990

Source/ Chloé

TOTEME Plush shearling muff rye HK$ 8,000

Source/ TOTEME

多得GD多次以帽子加頭巾造型的推波助瀾，帽子圍巾的一體式穿搭成為潮流，今季各品牌推出了不同的材質選擇，如Prada Ribbed-knit wool and cashmere ski mask ，靈感源自戶外滑雪面罩的設計，以羊毛與羊絨混紡的黑色帽子圍巾，帽側有三角招牌，羅紋紋理質感十足。稱霸文青圍巾界的ACNE STUDIOS今季就推出了 Mohair scarf with hood 漸層灰菱格圖案帽子圍巾，慵懶中帶書卷氣質，不用戴帽又拿圍巾，十分便利。小眾品牌Magda Butrym的 Leather scarf 則以 100% 綿羊皮打造，黑色皮革質感高級，三角形輪廓設計獨特，加長兩端不僅便於在下巴處繫結固定，打造出型格造型，若今季只能入手一條圍巾，這條無慮入選！

Prada Ribbed-knit wool and cashmere ski mask HK$6,950

Source/MYTHERESA

ACNE STUDIOS Mohair scarf with hood HK$4,500

Source/MYTHERESA

Magda Butrym Leather scarf HK$7,950

Source/MYTHERESA

查詢：Miu Miu 、LOUIS VUITTON 、Burberry 、Hermès 、LOEWE 、DIOR 、Simone Rocha 、Chloé 、TOTEME、MYTHERESA