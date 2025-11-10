《刺殺小說家2》：奇幻敘事挑戰娛樂片邊界

雖然港產片的過火式娛樂是人心所向，喜劇要堆滿笑，動作片要火爆。但內地商業片文武兼備時，技術又能配合，往往雅俗共賞。《讓子彈飛》的受眾之廣，表面上是馬賊劫惡霸，以暴制暴，帶點俠義又不失黑色幽默。既引人追看，又招來民間解構，源源不斷。《天下無賊》撇開了馮小剛以往的小品格局，講神偷因懷胎而放下屠刀，保護不諳世事的返鄉人。行家鬥法、便衣緝捕、善惡有報，吻合大眾期待又呼應了佛學。所謂娛樂片的尊嚴，並非奢望。

《刺殺小說家2》野心相若，延續前作的高概念元素，小說世界能操縱現實生死。既然如此，筆下的生命活過來，是否命定，還是能逆天改命？這核心對港產片擁躉，肯定親切。銀河映像時至如今（《命案》），都在執著地探討。《刺殺小說家》以奇幻呈現，小說中濫殺的世界，是特效滿天飛的修羅場，容得下古典神話的場面，也和現實中主角的危機匹配。

《刺殺小說家》奇幻色彩濃郁，卻不乏現實對照。（電影劇照）

對於續集，兩個世界互通，《弑神》作者路空文（董子健 飾）當真潛入小說，勾起反派赤髮鬼（鄧超 飾）覺醒。原來命運早已注定，自己原來被作家主宰，怨恨之餘也嚮往那份神力和權力欲望。到此，赤髮鬼恍然大悟，破天荒將這發現分享給正派的空文。對應著現代線的敘事，竊取《弑神》署名的蟬（常遠 飾）還路空文清白，討好對方續寫。雙方都有恩怨要清算，但巨大的利益當前，必須共患難。由文學掌握生命，概念富有神采。且看《書中字有夢女神》（Ruby Sparks） 從愛情喜劇出發，筆下的女主角幻化成人，是否引爆控制慾？ 抑或贈予自由？都是觀眾好奇的迷思。

《刺殺小說家》的妙招更放膽，作家能確實穿越到虛構國度，所以畫面上，路空文身穿睡衣，陷入仙境，更把手機遺留，製造出有意為之的唐突。那部手機被異世界的眾人當成「神器」，是神明存在的證據。一時弄不清是編導的創意，想把古今的道具錯置，別有反差。還是為了植入廣告，而顛倒時空。至於書中隨主角出生入死的夥伴，無非是路空文身旁的好友投射。若現實中鬧不和，作者自命上帝，當然能寫死同伴，再驚艷復活。

《刺殺小說家》兩大時空並置，互相穿越。（電影劇照）

就這樣《弑神》 內角色的生死，代表著作者強硬的態度。 作為特效大片，沒可能口說無憑。準以官能刺激帶動戲劇演變，好讓法力無邊的對決有情境上演。這種文武雙全的出發點不俗，始終《刺殺小說家》安插兩千八百個特效鏡頭，大部分是水準尚可的工業水平。其中辛芷蕾帶隊的燭龍大軍最特別，可惜戲份到中段便消解，只有造型深刻。到赤髮鬼吞噬的模樣，才叫人不敢恭維。但電影圈有個謬論，若角色自己道出電影瑕疵，就能原地化解。所以杜琪峰的 《三人行》不打自招，直喊「不信警察居然信賊」的台詞。《刺殺小說家》借雷佳音的述說，嘲笑赤髮鬼吃人像生髮水廣告。從視覺上來看，說是自嘲亦不過分，實在哭笑不得。

《刺殺小說家》混入潮流元素，調性悲喜交集。（電影劇照）

劇情也隨之提振，當角色穿越虛實之間的隔膜，創作者並非唯我獨尊，奇情場面瞬間延伸到異域外，來回跳躍。「神」和「凡人」 不必較勁，反而享受現代文明，吃喝玩樂。可謂類型片獨有的歡樂時光，觀眾可以鬆弛，暫停擔心世界末日。於是赤髮鬼落到人間，尋仇之餘，奪手搖奶茶嘗鮮。去到最後，赤髮鬼得逞沒多久，便全員復活，反敗為勝。這種偶然搞怪的編排，不免是深得Marvel 真傳。但節奏斷續，煽情欠新意，都一併沿襲。《刺殺小說家》之於娛樂片的尊嚴，還是概念多於描繪。

《刺殺小說家2》

上映日期：2025年11月6日