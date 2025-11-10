以科研重新定義 Clean Beauty！專訪 Skin Need 創辦人 Christal Leung：「安全才是護膚的第一步」

在 Clean Beauty 逐漸成為口號的年代，相信人人對 Clean 也有不同解讀，那麼從業界角度，究竟「乾淨」的定義是甚麼？「我們最重視的是產品安全性。」對 Skin Need 創辦人、身兼專業配方師的 Christal 來說，Clean Beauty 並非一個流行標籤，而是一種建立在科學與誠意之上的信念 —— 安全，是美的起點。

Skin Need 創辦人 Christal Leung

以科研建立 Clean Beauty 的底線

「Skin Need 是一個結合安全與功能的品牌，我們將 Safety 放在最高位置。」Christal解釋，品牌所謂的安全，並不單是「避忌某些成分」，而是一套由科研支撐的嚴謹標準：每一項成分必須經過至少三年以上的文獻及臨床研究，並在超過一百例臨床應用中證實安全且無副作用，才會被納入配方中。「一定要有Well-established的資料，我才會考慮使用。」

近年 Clean Beauty 在國際上被廣泛提及，但至今仍缺乏明確定義。Christal 選擇建立 Skin Need 的自家標準：

不含石化原料、不使用不可持續來源的成分、每一原料都經 EWG、CosDNA 等資料庫安全認證。

在眾多護膚品牌強調「香氣體驗」的年代，Skin Need 的做法可謂反勢而行。Christal 決定將會在2026年把所有留膚型產品全面改為 Fragrance-Free 無香料的配方，即使是天然精油，也要完全排除。「現代人皮膚越來越敏感，不一定是膚質的問題，而是環境污染、壓力、甚至香料致敏原的影響。既然我們能控制這部分，為甚麼不從源頭減低刺激？」這份執著，剛好反映她的品牌哲學——只留下真正能讓皮膚變好的成分：「香味的確可以令人開心、有儀式感，但對我來說，它們在皮膚上並沒有Functional 的作用。」

從媽媽學到的護膚哲學

對護膚如此執著的靈魂，到底是如何煉成的？原來Christal從少就常常待在媽媽的美容院幫忙，小學就開始落手洗面樸、寫療程紙，啟發了她對美容的興趣。「每天看著媽媽觀察客人的膚況，然後親手設計療程，她會加入麥皮、蛋白，用最天然的方式照顧每一張臉。」這些畫面深刻印在她童年的記憶，也塑造了她日後對肌膚的理解：每個人都需要專屬的照顧。長大後，她修讀生物科學課程與配方研發，將母親的理念轉化為以科學為基礎的護膚哲學。

Skin Need 的護膚步驟以數字劃分：00 為卸妝，01 開始至 05 為不同護膚階段，用戶可依每天膚況混合水溶或油溶精華製成「私人配方」。

關於保養哲學，Christal 自稱是一個「沒有耐性的人」，所以她的產品必須「快而有效」。「我會將保濕產品混合在一起，一步完成，而非一層層慢慢塗抹。」像是Skin Need 的護膚步驟，以數字劃分成00 卸妝，01 開始至 05 為不同護膚階段，用家可依每天膚況混合水溶或油溶精華製成「私人配方」。

這個靈感正源自她早年的觀察：肌膚每天都會受天氣、內分泌、情緒等影響。「如果媽媽能每天為客人調配不同面膜，我們為甚麼不調配專屬自己的護膚品？」這個概念，最後成就出 Skin Need 最具代表性的設計。

談論未來發展，Christal 依然從「責任」出發。Skin Need 已全面採用回收塑膠，未來更計畫推行 Refill 補充裝，減少膠料浪費。所有產品改用真空泵與密封包裝，以防氧化，保持活性成分穩定。

「關於美，我想說的是…」

談到「美」這一主題，Christal 的回答出乎意料的真摯：「我覺得自己最美的一天，是結婚那天。那天我發著高燒，但仍然覺得自己很漂亮，因為我很開心。」對她而言，美並不在於完美妝容，而是一種心態的平衡。「當你知道自己正在做的事對你有正面影響，你就會快樂，而快樂本身就是美。」

「無論外貌怎樣變老，只要盡力過，就會感到幸福與美麗。」在她眼中，美不是標準，而是一種狀態 —— 是安心，是平衡，是對自己誠實；真正的美，往往來自那份選擇背後的信念。

