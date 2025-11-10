歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

宏福苑大火|各界捐款:李嘉誠基金會 $8,000萬、李兆基基...
熱話

宏福苑大火|各界捐款:李嘉誠基金會 $8,000萬、李兆基基...
開市Good Morning

資金重返港股科技股？❗華虹上季按年少賺逾四成 績後點部署？

宏福苑大火|火災煙塵危害，3大吸入性損傷、中醫護理貼士、2款...
醫學通識 健康解「迷」

宏福苑大火|火災煙塵危害，3大吸入性損傷、中醫護理貼士、2款...
diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
以科研重新定義 Clean Beauty！專訪 Skin Need 創辦人 Christal Leung：「安全才是護膚的第一步」
Skincare
Inner Beauty

以科研重新定義 Clean Beauty！專訪 Skin Need 創辦人 Christal Leung：「安全才是護膚的第一步」

TEXT:Christy YiuPHOTO:Celia Li, Heizel Choi

　　在 Clean Beauty 逐漸成為口號的年代，相信人人對 Clean 也有不同解讀，那麼從業界角度，究竟「乾淨」的定義是甚麼？「我們最重視的是產品安全性。」對 Skin Need 創辦人、身兼專業配方師的 Christal 來說，Clean Beauty 並非一個流行標籤，而是一種建立在科學與誠意之上的信念 —— 安全，是美的起點。

 

在 Instagram 查看這則貼文

DIVA Channel | etnet（@diva.etnet）分享的貼文

 

以科研重新定義 Clean Beauty！專訪 Skin Need 創辦人 Christal Leung：「安全才是護膚的第一步」

Skin Need 創辦人 Christal Leung

 

以科研建立 Clean Beauty 的底線

 

　　「Skin Need 是一個結合安全與功能的品牌，我們將 Safety 放在最高位置。」Christal解釋，品牌所謂的安全，並不單是「避忌某些成分」，而是一套由科研支撐的嚴謹標準：每一項成分必須經過至少三年以上的文獻及臨床研究，並在超過一百例臨床應用中證實安全且無副作用，才會被納入配方中。「一定要有Well-established的資料，我才會考慮使用。」

 

以科研重新定義 Clean Beauty！專訪 Skin Need 創辦人 Christal Leung：「安全才是護膚的第一步」

近年 Clean Beauty 在國際上被廣泛提及，但至今仍缺乏明確定義。Christal 選擇建立 Skin Need 的自家標準：
不含石化原料、不使用不可持續來源的成分、每一原料都經 EWG、CosDNA 等資料庫安全認證。

 

　　在眾多護膚品牌強調「香氣體驗」的年代，Skin Need 的做法可謂反勢而行。Christal 決定將會在2026年把所有留膚型產品全面改為 Fragrance-Free 無香料的配方，即使是天然精油，也要完全排除。「現代人皮膚越來越敏感，不一定是膚質的問題，而是環境污染、壓力、甚至香料致敏原的影響。既然我們能控制這部分，為甚麼不從源頭減低刺激？」這份執著，剛好反映她的品牌哲學——只留下真正能讓皮膚變好的成分：「香味的確可以令人開心、有儀式感，但對我來說，它們在皮膚上並沒有Functional 的作用。」

 

從媽媽學到的護膚哲學

 

　　對護膚如此執著的靈魂，到底是如何煉成的？原來Christal從少就常常待在媽媽的美容院幫忙，小學就開始落手洗面樸、寫療程紙，啟發了她對美容的興趣。「每天看著媽媽觀察客人的膚況，然後親手設計療程，她會加入麥皮、蛋白，用最天然的方式照顧每一張臉。」這些畫面深刻印在她童年的記憶，也塑造了她日後對肌膚的理解：每個人都需要專屬的照顧。長大後，她修讀生物科學課程與配方研發，將母親的理念轉化為以科學為基礎的護膚哲學。

 

以科研重新定義 Clean Beauty！專訪 Skin Need 創辦人 Christal Leung：「安全才是護膚的第一步」

Skin Need 的護膚步驟以數字劃分：00 為卸妝，01 開始至 05 為不同護膚階段，用戶可依每天膚況混合水溶或油溶精華製成「私人配方」。

 

　　關於保養哲學，Christal 自稱是一個「沒有耐性的人」，所以她的產品必須「快而有效」。「我會將保濕產品混合在一起，一步完成，而非一層層慢慢塗抹。」像是Skin Need 的護膚步驟，以數字劃分成00 卸妝，01 開始至 05 為不同護膚階段，用家可依每天膚況混合水溶或油溶精華製成「私人配方」。

 

　　這個靈感正源自她早年的觀察：肌膚每天都會受天氣、內分泌、情緒等影響。「如果媽媽能每天為客人調配不同面膜，我們為甚麼不調配專屬自己的護膚品？」這個概念，最後成就出 Skin Need 最具代表性的設計。

 

以科研重新定義 Clean Beauty！專訪 Skin Need 創辦人 Christal Leung：「安全才是護膚的第一步」

談論未來發展，Christal 依然從「責任」出發。Skin Need 已全面採用回收塑膠，未來更計畫推行 Refill 補充裝，減少膠料浪費。所有產品改用真空泵與密封包裝，以防氧化，保持活性成分穩定。

 

「關於美，我想說的是…」

 

　　談到「美」這一主題，Christal 的回答出乎意料的真摯：「我覺得自己最美的一天，是結婚那天。那天我發著高燒，但仍然覺得自己很漂亮，因為我很開心。」對她而言，美並不在於完美妝容，而是一種心態的平衡。「當你知道自己正在做的事對你有正面影響，你就會快樂，而快樂本身就是美。」

 

　　「無論外貌怎樣變老，只要盡力過，就會感到幸福與美麗。」在她眼中，美不是標準，而是一種狀態 —— 是安心，是平衡，是對自己誠實；真正的美，往往來自那份選擇背後的信念。

 

Credits

Photography／Celia Li, Heizel Choi

Videography／Celia Li, Heizel Choi

Graphics／Evie Chan

Special Thanks/ Skin Need

Tags:#專訪#Skin Need#Christal Leung#Clean Beauty#護膚哲學#護膚
Add a comment ...Add a comment ...
更多Beauty文章
蘇丹紅美妝品事件總整理：長期使用或增致癌風險！僅限工業用途的蘇丹紅，為何會落到消費者手上？
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處