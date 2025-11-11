交友App上怪人特別多？計較一兩元的高收入專業人士，還有「一見鍾情」的急進男！

現在用交友App認識對象幾近是常態，或許就是太普及，所以不時聽友人遇過不少奇人、趣事。她近年一直在App上尋找可發展的對象，交談、約會、見面，卻多次遇上奇怪的人！

1. 計較一兩元的高收入專業人士

在交友App上能match到有條件的好對象著實不易，所以當她認識到一名藥劑師時，心裏確是有些暗喜，他一開始亦已標榜自己是背景、人工不錯的專業人士。兩人聊天約個多星期便相約見面，她還特意讓他挑選餐廳，至少是按他的安排而定。

兩人的first date，他挑選了一間甚為擠逼、嘈雜的茶餐廳，誠意分是否已扣了不少？當日的交談，他除了「晒」自己是專業人士的身份和工作外，幾乎沒有其他，即使她落力地找話題，他不是單字接話，便是發揮話題終結者的技能，接近零交流和溝通，讓這場約會度日如年！埋單時每人盛惠62元，他搶著找數，隨後便著她還他62元正，哈，說到底都算約會一場，2元零錢也不放過，真讓她好氣又好笑。一直吹捧自己是收入很不錯的專業人士，還是對一元幾塊錙銖必較，別以為他對她興趣不大才這樣，他已急不及待再約下次見面！

2. 一見面即要求一齊的「急進男」

玩交友App的人少不免會以目標為本，但太急太快不就是太驚嚇麼？！她和這個男生從認識到固定聊天才剛好一星期，對方已要求見面，雖說她有點猶豫，但心裏還是想快點找到可發展的對象，那就爽快的答應。

當日第一次見面，他表現正常，大家也有些共同話題，她心想終於遇到一個較為正常的男生了，畢竟交友App上能遇上正常人的機率是偏低。晚飯過後，他們一起步出餐廳，男方一下抓緊她的手，讓她大吃一驚，更毫不客氣的對她說「唔好嘥時間啦，你唔想同我咁快一齊咩？」。說時遲那時快，男方更一手摟著她腰，嚇得她當場呆了，還補上有力的一句「你都唔細啦，唔急咩！」。是player終於露出真面目麼，急進還是急色？眼見他看似在尋找即食關係和獵物，她已馬上落荒而逃。