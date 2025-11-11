歡迎回來

易經看世界

【易經看世界】從坤卦看特首第四份施政報告：北都前景如何？香港何時才轉運？

甚麼是加密貨幣財庫(DAT)？
財富管理 經濟不停學

甚麼是加密貨幣財庫(DAT)？
名人健康 │ 58歲江欣燕患甲亢暴脹，18歲亮相日本節目舊片...
醫學通識 健康解「迷」

名人健康 │ 58歲江欣燕患甲亢暴脹，18歲亮相日本節目舊片...
台北日系懷舊文青「小山林」打卡勝地！漫步日治時期町屋群、品味米芝蓮比必登推介素食
Dining
Travel

台北日系懷舊文青「小山林」打卡勝地！漫步日治時期町屋群、品味米芝蓮比必登推介素食

Yan Can Taste
Yan Chung
Yan Can Taste

　　來到台北，總是要文青一番！華山1914文化創意產業園區、松山文創園區、西門紅樓，已經多次重臨舊地，這次到訪的，是去年三月任新開幕的0km 山物所。來到大安區，已有走入台灣文藝小說當中。而走進0km山物所，更彷彿穿越時空，來到京都的靜謐巷弄。三棟日式木造建築建於日治時期，原是台灣總督府山林課的員工宿舍，據說是台北保存最完整的日式町屋群。經過林業及自然保育署近十年的修復，結合勤美集團與格式設計的巧思，這片占地約500坪的園區化身為以「台灣山林」為主題的文創空間。

 

台北日系懷舊文青「小山林」打卡勝地！漫步日治時期町屋群、品味米芝蓮比必登推介素食

台北日系懷舊文青「小山林」打卡勝地！漫步日治時期町屋群、品味米芝蓮比必登推介素食

台北日系懷舊文青「小山林」打卡勝地！漫步日治時期町屋群、品味米芝蓮比必登推介素食

0km山物所於2024年3月開幕，由日治時期的町屋群活化而成。

 

　　「0km」的名字取自登山起點的標誌，象徵這是一個探索台灣山林文化的「零公里」，讓城市人隨時得以重新與自然對話。園區內的設計充滿細節，從木質地板的溫潤觸感到窗外的樟樹與台灣欒樹，每一處都讓人感受到自然的呼吸。園區規劃了選物區、展覽區、咖啡廳、素食餐廳以及一個名為「複森林」的小型生態園。

 

台北日系懷舊文青「小山林」打卡勝地！漫步日治時期町屋群、品味米芝蓮比必登推介素食

三棟日式木造建築也是被叢林包圍，巧妙地以玻璃和鏡面營造出更開揚的空間感。

 

　　據了解，「複森林」曾是日治時代的木構屋舍區域，後因火災而重建，當時的居民親手植入了新生樹苗，這些樹種如今已長成充滿韌性的複層森林結構。 這片森林的「複」字，不僅指多層次的植被（如樹冠層、灌木層與地面層），更象徵著台灣山林在歷史變遷中的再生與韌性——從火災的毀滅，到居民的重新種植，再到如今的生態復育，彷彿一堂生動的自然課堂。

 

台北日系懷舊文青「小山林」打卡勝地！漫步日治時期町屋群、品味米芝蓮比必登推介素食

台北日系懷舊文青「小山林」打卡勝地！漫步日治時期町屋群、品味米芝蓮比必登推介素食

「複森林」種植了多種台灣原生植物

 

　　走進「複森林」，會被茂密的綠意包圍。這裡種植了多種台灣原生植物，包括瀕危的油杉、台灣赤楠，以及低中高海拔的在地作物如犬香薷和芳香萬壽菊，這些植物不僅來自林業試驗所的復育計劃，還巧妙地融入園區的永續理念。 步道設計貼心，鋪以自然石材與木屑小徑，讓人感覺像在輕鬆登山，沿途的解說牌詳細介紹了每種植物的生態故事，例如油杉如何象徵當年居民的「家樹」傳統——日治時期，林業員工習慣在家門口種一棵樹，充滿人情味。 

 

台北日系懷舊文青「小山林」打卡勝地！漫步日治時期町屋群、品味米芝蓮比必登推介素食

步道設計貼心，讓人感受在城市中登山。

 

　　展覽區的「木的N次方」則是另一大亮點。這裡定期舉辦不同主題的pop-up展覽，透過互動設計與多媒體呈現，帶領訪客探索樹木與人類生活的連結。例如以「樹的記憶」為主題，結合聲音與觸覺體驗，讓人彷彿置身森林，聆聽樹木生長的聲音。這個空間不僅適合文化愛好者，也是IG打卡的熱點，隨手一拍便是充滿日式風情的畫面。此外，園區還不定期舉辦工作坊，像木工手作或植物拓印，讓訪客親手體驗山林文化的魅力。

 

台北日系懷舊文青「小山林」打卡勝地！漫步日治時期町屋群、品味米芝蓮比必登推介素食

「木的N次方」一室木系色調，很好打卡。
 

台北日系懷舊文青「小山林」打卡勝地！漫步日治時期町屋群、品味米芝蓮比必登推介素食

台北日系懷舊文青「小山林」打卡勝地！漫步日治時期町屋群、品味米芝蓮比必登推介素食

各個展廳和展品，訴說樹木的無限可能性。
 

台北日系懷舊文青「小山林」打卡勝地！漫步日治時期町屋群、品味米芝蓮比必登推介素食

設計師操刀的木製家具

 

　　0km 山物所的選物區分為「0km 風土產物」與「0km 山系選物」，與近140個品牌合作，匯集了從山林靈感出發的工藝品、服飾到永續設計的日常用品。這些商品不僅美觀，更蘊含對環境的尊重。例如，以台灣原生木材打造的手工木質餐具、以回收材料製成的背包與服飾。另外，店內還有大量台灣土產，好似小米酒、醬料和鳳梨酥，可以購買手信。而踏入店內，首先吸引我的，便是多款口味雪條，鳳梨口味還是百香果口味好呢？士多啤梨好像也不錯，不如多來幾次，試勻所有口味。

 

台北日系懷舊文青「小山林」打卡勝地！漫步日治時期町屋群、品味米芝蓮比必登推介素食

「0km 山系選物」有不少悠閒山系服飾
 

台北日系懷舊文青「小山林」打卡勝地！漫步日治時期町屋群、品味米芝蓮比必登推介素食

特別喜歡這系列產品，例如圖中以剩餘蠟筆重新組合製成的新蠟筆，不僅實踐環保理念，還完美體現零浪費的精神。

 

台北日系懷舊文青「小山林」打卡勝地！漫步日治時期町屋群、品味米芝蓮比必登推介素食

台北日系懷舊文青「小山林」打卡勝地！漫步日治時期町屋群、品味米芝蓮比必登推介素食

可在「0km 風土產物」挑戰各式手信
 

台北日系懷舊文青「小山林」打卡勝地！漫步日治時期町屋群、品味米芝蓮比必登推介素食

不要錯過水果口味雪條

 

　　區內有兩間餐廳各有特色，「箱庭山本屋」隱藏於日式庭園中，日式喫茶屋格局，主打森林系甜點、日式輕食與抹茶飲品。而我選擇了另一間——「小小樹食（Little Tree Food）」享受午餐。雖然小小樹食於敦南、北泰和微風南山也有分店，但大安區0km內的分店連續自2022年起榮獲米芝蓮比必登推介及米芝蓮綠星。想試，記得預約！

 

 

台北日系懷舊文青「小山林」打卡勝地！漫步日治時期町屋群、品味米芝蓮比必登推介素食

台北日系懷舊文青「小山林」打卡勝地！漫步日治時期町屋群、品味米芝蓮比必登推介素食

餐廳的和室空間古色古香

 

　　穿過已推開的紅色大門，走幾步石路，再推開木門，便踏入小小樹食。餐廳的和室空間古色古香，木質地板與榻榻米散發出濃濃的日式優雅，窗戶的和紙上有庭園剪影，充滿禪意。小小樹食用在地當季食材，如宜蘭三星蔥、花蓮有機米等，更與當地小農合作，帶出台灣山林的自然風味。午市套餐以麵食和沙律為主，將平易近人的素食料理昇華為精緻的味覺體驗，值得香港素食界參考。

 

台北日系懷舊文青「小山林」打卡勝地！漫步日治時期町屋群、品味米芝蓮比必登推介素食

清新的沙律最富餐廳的新加州料理風格

 

　　從沙律上最能看出餐廳的新加州料理風格，不使用加工品，食材來源講究，如俄羅斯羽衣甘藍、京水菜、寶貝波菜、紅橡木萵苣、櫻桃蘿蔔，還有季節性的櫛瓜、櫛瓜花、墨西哥辣椒等，都出自自然農法耕作的農場。而必備的牛油果來自台灣，肉質飽滿、風味馥郁。

 

台北日系懷舊文青「小山林」打卡勝地！漫步日治時期町屋群、品味米芝蓮比必登推介素食

午市以麵食和沙律為主，以素食做出滿足感。

 

　　我選擇了十二香皮蛋剝皮辣椒抄手麵，餐單豐富，麵食當中有自家製皮蛋抄手、南投日曬陽春麵、小農蔬菜、薑油、羊肚菌醬、蝦夷蔥和溫泉蛋。全部撈勻，入口惹味卻不濃俗，香辣而不刺激，口感柔軟，充滿大地鮮香。套餐還包括關東煮、關東煮湯、漬物和有機季節野菜沙拉。十分滿足，但真的不要錯過小小樹食的甜品，小樹招牌戚風蛋糕、各式口味的芭菲和柑橘鳳梨酥優格果昔，精緻的賣相看起來很甜很甜，入口卻是天然的清新輕盈。捨不得走，便再坐一會！

 

台北日系懷舊文青「小山林」打卡勝地！漫步日治時期町屋群、品味米芝蓮比必登推介素食

十二香皮蛋剝皮辣椒抄手麵 台幣$880
 

台北日系懷舊文青「小山林」打卡勝地！漫步日治時期町屋群、品味米芝蓮比必登推介素食

甜品是小小樹食的亮點，經常推出新口味。
 

台北日系懷舊文青「小山林」打卡勝地！漫步日治時期町屋群、品味米芝蓮比必登推介素食

小樹招牌焦糖海鹽戚風蛋糕 台幣$190
 

台北日系懷舊文青「小山林」打卡勝地！漫步日治時期町屋群、品味米芝蓮比必登推介素食

柑橘鳳梨酥優格果昔 台幣$190

 

0km山物所

地址：台北市大安區金山南路二段203巷21號（0km山物所內，近師大夜市）

開放時間：星期二至日 11am-8pｍ；星期一 休息

 

