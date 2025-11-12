合拍的伴侶，不等於合拍的旅伴！未曾一起同遊，莫說很了解對方

稍早前才聽到M先生說將與新女友到日本旅行，誰知昨晚他卻告訴我，新女友已變成舊女友了。

「交往大半年，一直以為我們已熟知對方的個性，但原來旅行跟日常相處實在差太遠，行程還未到一半，我心裏已盤算著返港後立即分手……」M說。

問題出在哪兒？他說從買機票那刻開始不對勁，「我知道她有足夠里數兌換機票，但她卻說男友包辦機票和食宿是基本責任，我不想掃興，於是全數刷了卡。臨出發前一天，她拿了大包小包來到我家，說她的行李箱已載滿了，要把東西放到我那裏，我看了看，六日行程她竟帶上四雙鞋子，她說打卡時都會用上，我……無言了。」

「行程是我計劃的，她卻不肯配合，總是睡到中午才起床；逛美術館嫌走路太多，到了購物區雙腿突然又不痠了。打卡點給她拍了數百張都不滿意，回到酒店已經累趴，她竟然還在補妝、換衣服，要我繼續陪她到酒店不同角落拍照。還有，她時常背後嘲諷不諳英語的店員，又埋怨當地服務業速度不及香港靈活。拍拖半年以來不曾發現她是如此『港女』，大概是人在異地太放鬆了，所以懶得再裝作和順；又可能她一向如此，只是日常生活沒契機讓公主病發作。」

六日五夜，M一直按捺著想發飆的念頭，他不想在旅行期間鬧翻，他不怕自己獨遊，但一想到行李箱內滿滿都是對方的東西，還是先忍一忍，以免剩她一個人狼狽。這是M留給她最後的溫柔。

比起日常相處，旅行的確可以看到對方鮮為人知的一面。

就如過來人的勸誡一樣，結婚前最好先同居試婚，以免婚後才發現雙方存在著無可補救的差異；旅行亦不相伯仲，情侶之間沒經歷過同遊洗禮，莫說你們很了解對方。

考驗的開端，先是二人對花錢的概念，機票、住宿的預算多少？一定要豪遊嗎？抑或可以節省一點，盡量不對自身造成經濟壓力？旅遊目的地，是要「食買玩」的大城市，抑或想短暫遠離煩囂，替心靈充電。所有選項，其實都不錯吧！前提是你倆能夠達成共識。

誰主導行程？有人喜歡計劃，有人討厭計劃，但並不代表討厭計劃的人能夠接受喜歡計劃的人替他作主；反之，喜歡計劃的人也怕被討厭計劃的人破壞自己的計劃。很複雜嗎？其實意見分歧可能一直存在，只是人在香港，要不回家，要不隨意找個朋友、找個地方也可以待上三數小時，才讓一切看似平常。但人在異地，是興奮，是納悶，感受都很容易被放大，更會開始疑問兩人之間的分歧，是否單靠「遷就」便能平安過渡一輩子？

短短數天，許多我們日常無法觸及的隱藏角度，都會被逐一翻出來，當中不一定有對錯之分，但卻能夠讓雙方弄清楚自己的貢獻和底線。

合拍的伴侶，不等於合拍的旅伴。個性不合，及早分手也沒壞；明知不合，但仍然珍惜彼此？往後避免再次同遊，或許也是一種消極中見積極的解決方法。