歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
內地與本地設計的靈魂碰撞：走進譚木匠香港概念店，看梳理手心藝序的心思
Culture

內地與本地設計的靈魂碰撞：走進譚木匠香港概念店，看梳理手心藝序的心思

香港‧寶‧藏
Alex Lai
香港‧寶‧藏

　　早前在上海與杭州的街頭，不期而遇「譚木匠」的店鋪，總覺得與香港又一城新開的概念店有些不同。那差異不在招牌，而在氣息——後來才明白，這便是在內地坐擁千餘間店舖的品牌南下香港後，與本地設計靈魂碰撞出的新火花。

 

內地與本地設計的靈魂碰撞：走進譚木匠香港概念店，看梳理手心藝序的心思

內地與本地設計的靈魂碰撞：走進譚木匠香港概念店，看梳理手心藝序的心思

 

　　位處九龍塘又一城的「手心藝序」，最特別的是——沒有門。不是真的沒有入口，而是設計師李永銓刻意拆除了傳統的門框界限，讓店鋪與商場空間自然交融。這正是他「減法哲學」的極致體現：減去一切阻隔人與人、人與物相遇的屏障。走進這個開放空間，彷彿不是進入一家商店，而是踏入一個讓心靈歇腳的驛站。

 

內地與本地設計的靈魂碰撞：走進譚木匠香港概念店，看梳理手心藝序的心思

內地與本地設計的靈魂碰撞：走進譚木匠香港概念店，看梳理手心藝序的心思

 

　　李永銓為這個高速運轉的都市特意設計的「減法」，在這裏處處可見。他減去了繁複的裝飾，減去了過度的燈光，減去了強迫性的銷售感，只留下最純粹的本質——木材的溫潤、匠心的溫度、藝術的溫情。牆面是極簡的灰調，展台是乾淨的線條，每把梳子如博物館展品般靜置，旁邊細述它的故事。這讓我想起他說過的話：「所有事物都是只減不加，為這個大壓力的大都會，建立一個供人憩息、沉澱的地方。」

 

內地與本地設計的靈魂碰撞：走進譚木匠香港概念店，看梳理手心藝序的心思

內地與本地設計的靈魂碰撞：走進譚木匠香港概念店，看梳理手心藝序的心思

 

　　店內按「五感」體驗分作五區，長桌依次展示源頭、材料、工藝、產品和情懷。這設計暗合了創辦人譚傳華先生的故事——十八歲失去右手卻不曾向命運低頭，從流浪賣畫到租用廢棄豬場做起木梳，甚至曾在資金窘迫時毅然銷毀十五萬把不合格產品。這樣的堅持，如今化作每把木梳背後超過四十道的工序，三十餘種原木的精心挑選。

 

內地與本地設計的靈魂碰撞：走進譚木匠香港概念店，看梳理手心藝序的心思

內地與本地設計的靈魂碰撞：走進譚木匠香港概念店，看梳理手心藝序的心思

 

　　最動人的是牆上展列的「情感·人生系列」。漫畫家利志達的《時候》以簡潔線條勾勒青春記憶——郊遊、踏單車，那些定格在時光裡的美好；蕭劍英的《家》則繪出父親臂彎當鞦韆、與心儀女孩共聽收音機的溫馨片段。這些畫作印上木梳，讓日常梳理成了情感的儀式。原來梳子從來不只是梳子——古人以梳寄情，寄的是思念，是祝願，是「白頭偕老」的暗喻。

 

內地與本地設計的靈魂碰撞：走進譚木匠香港概念店，看梳理手心藝序的心思

 

　　空間設計師Steve Fong將五感體驗、木材質感、品牌精神巧妙融合。沒有門的設計，讓木頭的天然香氣自然流淌；指尖觸碰梳齒的溫潤，耳邊彷彿能聽見工匠打磨的木屑聲。這一切都呼應着譚木匠「誠實、勞動、快樂」的核心理念——在這裏，木梳終身保修，工匠尊嚴無價，人與木材一樣，都要找到適合自己的紋理。

 

內地與本地設計的靈魂碰撞：走進譚木匠香港概念店，看梳理手心藝序的心思

 

　　離去時我帶着一把印有《時候》的梳子。它讓我想起木梳不會產生靜電的特性——就像這個品牌，在這個浮躁的時代裏，溫和地梳理着我們與傳統、與他人、與自己的關係。這大概就是「手心藝序」最深的寓意：在手與心之間，讓工藝為浮躁人生理出從容的秩序。沒有門的店鋪，反而讓人更願意走進來；減到極致的空間，反而載入更多故事。

 

內地與本地設計的靈魂碰撞：走進譚木匠香港概念店，看梳理手心藝序的心思

內地與本地設計的靈魂碰撞：走進譚木匠香港概念店，看梳理手心藝序的心思

Tags:#設計#譚木匠#木梳
Add a comment ...Add a comment ...
M+展覽《石漢瑞：化圖為語》| 回顧香港平面設計之父的特色設計，一探香港的核心美學
更多香港‧寶‧藏文章
M+展覽《石漢瑞：化圖為語》| 回顧香港平面設計之父的特色設計，一探香港的核心美學
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處