歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

23
十二月
紅磡香港體育館｜保誠保險呈獻張學友60+巡迴演唱會香港終章 紅磡香港體育館｜保誠保險呈獻張學友60+巡迴演唱會香港終章
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜保誠保險呈獻張學友60+巡迴演唱會香港終章
推介度：
23/12/2025 - 03/01/2026
28
十一月
葵青劇院｜Mastercard呈獻：《偷偷記得》絮語音樂劇場　梁祖堯構思全新劇本　療愈觀眾難以言喻的傷痛 葵青劇院｜Mastercard呈獻：《偷偷記得》絮語音樂劇場　梁祖堯構思全新劇本　療愈觀眾難以言喻的傷痛
文化藝術 劇場
葵青劇院｜Mastercard呈獻：《偷偷記得》絮語音樂劇場　梁祖堯構思全新劇本　療愈觀眾難以言喻的...
推介度：
28/11/2025 - 06/12/2025
diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
四色眼影+唇膏+妝前乳全收錄！開箱Clé de Peau Beauté 2025限量聖誕日曆，奢華值爆表！
Editor’s Pick
Makeup
Skincare

四色眼影+唇膏+妝前乳全收錄！開箱Clé de Peau Beauté 2025限量聖誕日曆，奢華值爆表！

TEXT:Christy YiuPHOTO:Sam Yau

　　臨近年末，空氣開始瀰漫著節日氣氛，即使日常依舊忙碌，也總想為生活添上一點儀式感。一如以往，編輯部將與大家一同揭開各款聖誕倒數月曆的神秘面紗，並開箱一系列節日限定的香氛與美妝好物，為每日注入一份閃亮的小確幸。

 

　　今期和大家開箱 Clé de Peau Beauté 的2025年限量聖誕倒數日曆，看看內藏甚麼小驚喜！

 

在 Instagram 查看這則貼文

DIVA Channel | etnet（@diva.etnet）分享的貼文

 

　　繼去年首次加入節日倒數月曆的戰團，今年Clé de Peau Beauté 再接再厲，迎來限量的Dreams Express Advent Calendar星璨夢航限量聖誕倒數日曆，極具故事性的華麗包裝設計，早已引起全城瘋搶，官網顯示已經缺貨！

 

四色眼影+唇膏+妝前乳全收錄！開箱Clé de Peau Beauté 2025限量聖誕日曆，奢華值爆表！

Clé de Peau Beauté Dreams Express Advent Calendar星璨夢航限量聖誕倒數日曆 $3,210

 

　　和早前為大家開箱的節日系列一樣，聖誕倒數日曆由Mr. Stéphane Kiehl 合作，延續節日系列中的五大靈獸與女孩的故事 ⸺ 一位迷失自信的女孩在夢境的牽引下，登上星璨夢航列車，穿越至一片神秘靈動的幻境。

 

四色眼影+唇膏+妝前乳全收錄！開箱Clé de Peau Beauté 2025限量聖誕日曆，奢華值爆表！

 

　　讓人驚喜的是今年的倒數日曆共有5 款正裝產品，包括節日限定四色眼影組合、亮膚光映粉、柔亮唇膏，以及品牌的皇牌粧前乳霜和全效修護細胞防曬乳霜，以這個價錢來說性價比絕對是超高，十分有誠意。粧前乳霜為光采柔滑款，主打瞬間修正肌膚表面的瑕疵與暗沉，是初老肌的必備底霜；而防曬霜則採用深層細胞抵禦科技，增強肌膚的抗紫外線防禦，持續使用更有改善細紋的效果。

 

四色眼影+唇膏+妝前乳全收錄！開箱Clé de Peau Beauté 2025限量聖誕日曆，奢華值爆表！


　　旅行裝方面，有人氣的The Foundation臻緻精華修護粉底、高效煥活眼霜以及鉑鑽系列的護膚品，當中主打高濃度精華的柔膚精華水更是30ml裝，配搭日霜和晚霜，最適合冬季旅行使用，對品牌用家來說十分討喜，難怪一早被搶空！

 

四色眼影+唇膏+妝前乳全收錄！開箱Clé de Peau Beauté 2025限量聖誕日曆，奢華值爆表！

 

Clé de Peau Beauté  Dreams Express Advent Calendar星璨夢航限量聖誕倒數日曆：
Lipstick 柔亮唇膏 （527 Ruby’s Spark）
亮膚光映粉 （110 Radiant Peafowl）
四色眼影組合 （504 Pastel Tea Safari）
Correcting Cream Veil 粧前乳霜 （光采柔滑）
UV Protective Cream 全效修護細胞防曬乳霜 SPF 50+ PA++++
The Foundation 臻緻精華修護粉底 SPF25 PA++ O10 3ML
Eye Contour Cream Supreme 高效煥活眼霜2ML
Softening Cleansing Foam 鉑鑽柔膚潔面泡沫 20ML
Hydro-Softening Essence Lotion 鉑鑽凝亮柔膚精華水30ML
Advanced Protective Day Cream 鉑鑽日間防曬活膚乳霜SPF25 PA+++ 5ML
Advanced Intensive Night Cream 鉑鑽夜間修護乳霜 5ML
限量星璨鑰匙吊飾


查詢／購買：Clé de Peau Beauté

 

Tags:#開箱#節日美妝2025#聖誕節2025#Makeup#xmas2025#聖誕禮物2025#Unboxing#Skincare#倒數月曆#Clé de Peau#Clé de Peau Beauté
Add a comment ...Add a comment ...
更多Beauty文章
追夢不設年齡限制！從全職媽媽到自家美容院，註冊香薰治療師Peggy Wong：「大膽一點，你看到的風景會更加大」
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處