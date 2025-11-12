四色眼影+唇膏+妝前乳全收錄！開箱Clé de Peau Beauté 2025限量聖誕日曆，奢華值爆表！

臨近年末，空氣開始瀰漫著節日氣氛，即使日常依舊忙碌，也總想為生活添上一點儀式感。一如以往，編輯部將與大家一同揭開各款聖誕倒數月曆的神秘面紗，並開箱一系列節日限定的香氛與美妝好物，為每日注入一份閃亮的小確幸。

今期和大家開箱 Clé de Peau Beauté 的2025年限量聖誕倒數日曆，看看內藏甚麼小驚喜！

在 Instagram 查看這則貼文 DIVA Channel | etnet（@diva.etnet）分享的貼文

繼去年首次加入節日倒數月曆的戰團，今年Clé de Peau Beauté 再接再厲，迎來限量的Dreams Express Advent Calendar星璨夢航限量聖誕倒數日曆，極具故事性的華麗包裝設計，早已引起全城瘋搶，官網顯示已經缺貨！

Clé de Peau Beauté Dreams Express Advent Calendar星璨夢航限量聖誕倒數日曆 $3,210

和早前為大家開箱的節日系列一樣，聖誕倒數日曆由Mr. Stéphane Kiehl 合作，延續節日系列中的五大靈獸與女孩的故事 ⸺ 一位迷失自信的女孩在夢境的牽引下，登上星璨夢航列車，穿越至一片神秘靈動的幻境。

讓人驚喜的是今年的倒數日曆共有5 款正裝產品，包括節日限定四色眼影組合、亮膚光映粉、柔亮唇膏，以及品牌的皇牌粧前乳霜和全效修護細胞防曬乳霜，以這個價錢來說性價比絕對是超高，十分有誠意。粧前乳霜為光采柔滑款，主打瞬間修正肌膚表面的瑕疵與暗沉，是初老肌的必備底霜；而防曬霜則採用深層細胞抵禦科技，增強肌膚的抗紫外線防禦，持續使用更有改善細紋的效果。



旅行裝方面，有人氣的The Foundation臻緻精華修護粉底、高效煥活眼霜以及鉑鑽系列的護膚品，當中主打高濃度精華的柔膚精華水更是30ml裝，配搭日霜和晚霜，最適合冬季旅行使用，對品牌用家來說十分討喜，難怪一早被搶空！

Clé de Peau Beauté Dreams Express Advent Calendar星璨夢航限量聖誕倒數日曆：

Lipstick 柔亮唇膏 （527 Ruby’s Spark）

亮膚光映粉 （110 Radiant Peafowl）

四色眼影組合 （504 Pastel Tea Safari）

Correcting Cream Veil 粧前乳霜 （光采柔滑）

UV Protective Cream 全效修護細胞防曬乳霜 SPF 50+ PA++++

The Foundation 臻緻精華修護粉底 SPF25 PA++ O10 3ML

Eye Contour Cream Supreme 高效煥活眼霜2ML

Softening Cleansing Foam 鉑鑽柔膚潔面泡沫 20ML

Hydro-Softening Essence Lotion 鉑鑽凝亮柔膚精華水30ML

Advanced Protective Day Cream 鉑鑽日間防曬活膚乳霜SPF25 PA+++ 5ML

Advanced Intensive Night Cream 鉑鑽夜間修護乳霜 5ML

限量星璨鑰匙吊飾



查詢／購買：Clé de Peau Beauté