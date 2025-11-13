歡迎回來

舒淇性感唇妝小秘訣！學懂眼霜、唇筆、胭脂刷的精緻用法，打造「舒淇感」妝容！
Makeup

舒淇性感唇妝小秘訣！學懂眼霜、唇筆、胭脂刷的精緻用法，打造「舒淇感」妝容！

Lazy Girl Beauty Hacks
Jessica CC
Lazy Girl Beauty Hacks

　　到訪舒淇的社交平台，發現她是一個挺喜歡分享工作和生活的女孩，特別喜歡邊化妝邊和粉絲聊天互動，分享化妝技巧等。果然化妝的方式是千變萬化，有些方法真的比較少用，一起跟舒淇學化妝吧！

 

　　舒淇首部自編自導的劇情長片《女孩》最近上映，筆者雖然未入場觀看，但看到最近香港首映禮的媒體報導，以及丈夫馮德倫在問答環節的風趣提問，又令人想再了解舒淇這個女孩多一點。

 

　　到訪舒淇的社交平台，發現她是一個挺喜歡分享工作和生活的女孩，特別喜歡邊化妝邊和粉絲聊天互動，分享化妝技巧等。果然化妝的方式是千變萬化，有些方法真的比較少用，一起跟舒淇學化妝吧！

 

在 Instagram 查看這則貼文

SQ（@sqwhat）分享的貼文

 

　　數到舒淇最迷人的就是那飽滿性感的雙唇，要化出這樣迷人的唇妝絕對不能偷懶。舒淇曾經分享化妝師為她化唇妝的小秘訣，並展示出所用的每款唇妝產品，要畫出「舒淇同款」也不太難呢！

 

在 Instagram 查看這則貼文

SQ（@sqwhat）分享的貼文

 

　　化妝前先塗上潤唇膏為雙唇補濕打底，到最後化唇妝時才抹走潤唇膏，就可以正式化唇妝了！首先，用一支淺色的唇筆沿唇邊勾畫唇線，化妝師用的是FLORTTE的02號奶茶色唇線筆，然後再用深一點的唇筆在外增加層次及立體感，化妝師用的是ARTIST極持色玩魅唇筆606號色，最後才塗上TOM FORD 的Soleil Summer Lip Balm 05號色唇膏。

 

舒淇性感唇妝小秘訣！學懂眼霜、唇筆、胭脂刷的精緻用法，打造「舒淇感」妝容！

舒淇性感唇妝小秘訣！學懂眼霜、唇筆、胭脂刷的精緻用法，打造「舒淇感」妝容！

舒淇性感唇妝小秘訣！學懂眼霜、唇筆、胭脂刷的精緻用法，打造「舒淇感」妝容！

 

在 Instagram 查看這則貼文

SQ（@sqwhat）分享的貼文

 

　　眉妝部分，舒淇喜歡自然一點的感覺。加上她本身的眉型已經很美，只需要挑選接近頭髮顏色的眉筆，沿著眉型一根一根畫出毛流感，在眉尾的位置自然延長即可。

 

在 Instagram 查看這則貼文

SQ（@sqwhat）分享的貼文

 

　　至於胭脂的部分，一般人通常都會使用中號或大號的化妝掃，讓胭脂看起來自然一點，亦避免不均勻。不過，舒淇上胭脂的時候，竟然使用掃頭較小的化妝掃，就像眼影掃的大小，一點一點把胭脂塗在臉頰上，打造出精緻自然的妝容。

 

　　女明星在補妝的步驟也十分講究！雖然舒淇的皮膚看起來比實際年齡年輕很多，但她也十分在意眼周的細紋和法令紋，所以她會補妝前會先用眼霜。

 

在 Instagram 查看這則貼文

SQ（@sqwhat）分享的貼文

 

　　很多人都以為在化好底妝後上眼霜，會令底妝溶化，但舒淇就親自拍片示範如何用眼霜補妝。她分享，底妝還是很美的妝態就已經要補妝了，如果等到出油或卡粉才補就太遲了。她先用手指點一些眼霜在眼底及法令紋的位置，然後輕輕印壓讓皮膚吸收，減少乾紋，然後再進行一般的補妝步驟。

 

Tags:#舒淇#唇妝#眼霜#唇筆#胭脂#Beauty hacks#Makeup
上班、約會適用！1分鐘紮出日系空氣感馬尾的秘訣
上班、約會適用！1分鐘紮出日系空氣感馬尾的秘訣
