歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
開市Good Morning

美聯儲減息0.25厘符預期 鮑威爾言論點解讀？港股劍指兩萬七關？科網股最新點部署？

腫瘤權威警告:身體3個部位常痕癢是癌症徵兆，勿誤當濕疹過敏
醫學通識 健康解「迷」

腫瘤權威警告:身體3個部位常痕癢是癌症徵兆，勿誤當濕疹過敏
November Art Map:韓國原創音樂劇登陸香港、彭...
Art & Living

November Art Map:韓國原創音樂劇登陸香港、彭...
diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
Jennie 也愛用蒸氣眼罩！紓緩疲勞+放鬆助眠，暖敷貼成為新世代的隨行必備好物？
Body Care & Hair

Jennie 也愛用蒸氣眼罩！紓緩疲勞+放鬆助眠，暖敷貼成為新世代的隨行必備好物？

Get it Beauty！
Michelle Yeung
Get it Beauty！
在 Instagram 查看這則貼文

J（@jennierubyjane）分享的貼文

 

　　最近多用了蒸氣紓緩貼，發現MegRhythm蒸氣溫熱眼罩應該是默默熱賣的產品，查看其官方IG發現除了眼罩外還有很多款產品，針對身體不同部位的暖敷需要，還有很多限定香味和聯乘版本，成功發展成為「暖敷專業戶」，最近Jennie在一次訪問中更展示這眼罩為隨行必備，相信會吸引到更多人試用。

 

Jennie 也愛用蒸氣眼罩！紓緩疲勞+放鬆助眠，暖敷貼成為新世代的隨行必備好物？

 

　　MegRhythm的核心技術在於由鐵粉和水分組成的超薄發熱體，原理類似暖包，當拆開包裝時接觸到空氣，便會快速產生熱能，蒸發成溫熱蒸氣，穩定地將溫度維持在約攝氏40度的舒適範圍，並持續約20分鐘，為眼部帶蒸氣浴般的暖敷效果，紓緩身心疲勞。

 

　　現代人智能電話不離手，眼睛長期疲勞，難怪蒸氣溫熱眼罩愈來愈受歡迎。原來每次短短的15-20分鐘熱敷，能帶來以下效果：

 

　　舒緩肌肉疲勞：日本眼科醫師推薦持續每日使用約攝氏40度的蒸氣暖敷，有效放鬆眼部周圍緊繃的肌肉，有助改善因為眼睛疲勞所造成的眼部焦距調節問題，視力衰退症狀可能因此減緩。此外，還可能讓眼睛保濕的效果更好，因此也對預防乾眼症有正面幫助。

 

　　促進血液循環：熱力能使血管擴張，促進眼周的血液循環。不但有助為眼部細胞帶來更多氧氣和養分，加速代謝廢物的排出，對於因血液循環不佳造成的黑眼圈，也有輔助改善效果。 

 

　　幫助入睡：溫暖的包裹感加上薰衣草和洋甘菊等有助放鬆的香氛，能在睡前創造一個寧靜的儀式感，隔絕外界干擾，幫助更快進入休息狀態。 

 

Jennie 也愛用蒸氣眼罩！紓緩疲勞+放鬆助眠，暖敷貼成為新世代的隨行必備好物？

 

如果你也喜歡暖敷保健眼睛，打算長期使用就不妨考慮添置可持續使用的暖敷產品。未必有很多人認識的香港品牌KnitWarm，結合先進加熱技術與永續材料，以3D編織技術和可重複使用的布料，取代一次性加熱產品。

 

Jennie 也愛用蒸氣眼罩！紓緩疲勞+放鬆助眠，暖敷貼成為新世代的隨行必備好物？

 

　　KnitWarm是香港原創研發、設計及製造的智能發熱針織品牌，榮獲超過80項國際設計與創新大獎。
鍍上純銀導電的天然抗菌紗線，編織在柔軟透氣、富彈性的針織品內，接上5V2A行動電源以電阻發熱，便可在30秒內升溫至40度或以上KnitWarm開發了多款保健及升溫產品，最新升級版的織暖眼罩 2.0 使用設計師兼插畫家 Lincoln Szeto的Sleepy Kitten IP，採用可持續材料，包括鍍銀紗線，可洗滌且可重複使用，融入提取自回收魚鱗的超分子海洋膠原胜肽氨基酸，精密3D針織製作確保完美貼合，舒適的自黏布藝臂帶確保零壓力穿戴，以微膠囊包覆精油技術製作的可更換香氛布片，開封後有效期為一個月，5級調溫及15/30/60分鐘模式。雖然訂價接近一千，但如果長期使用也值得考慮。

 

　　織暖眼罩 2.0除了暖敷雙眼外，我有一個非官方的使用建議，早前我感冒初起時，連續幾天用一次性暖貼熱敷頸部後方的大椎穴和風池穴 ，的確有助驅散風寒、緩解感冒初期的不適。這款發熱眼罩，作感冒時我會用它來熱敷頸後穴位，用後根據指示清洗乾淨便可。

 

Tags:#蒸氣眼罩#眼罩#蒸氣紓緩貼#MegRhythm#Body Care & Hair
Add a comment ...Add a comment ...
美容覺新定義！12點前就寢，3小時不中斷、深沉熟睡，愈睡愈白還抗衰老！
更多Get it Beauty！文章
美容覺新定義！12點前就寢，3小時不中斷、深沉熟睡，愈睡愈白還抗衰老！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處