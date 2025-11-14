Jennie 也愛用蒸氣眼罩！紓緩疲勞+放鬆助眠，暖敷貼成為新世代的隨行必備好物？

在 Instagram 查看這則貼文 J（@jennierubyjane）分享的貼文

最近多用了蒸氣紓緩貼，發現MegRhythm蒸氣溫熱眼罩應該是默默熱賣的產品，查看其官方IG發現除了眼罩外還有很多款產品，針對身體不同部位的暖敷需要，還有很多限定香味和聯乘版本，成功發展成為「暖敷專業戶」，最近Jennie在一次訪問中更展示這眼罩為隨行必備，相信會吸引到更多人試用。

MegRhythm的核心技術在於由鐵粉和水分組成的超薄發熱體，原理類似暖包，當拆開包裝時接觸到空氣，便會快速產生熱能，蒸發成溫熱蒸氣，穩定地將溫度維持在約攝氏40度的舒適範圍，並持續約20分鐘，為眼部帶蒸氣浴般的暖敷效果，紓緩身心疲勞。

現代人智能電話不離手，眼睛長期疲勞，難怪蒸氣溫熱眼罩愈來愈受歡迎。原來每次短短的15-20分鐘熱敷，能帶來以下效果：

舒緩肌肉疲勞：日本眼科醫師推薦持續每日使用約攝氏40度的蒸氣暖敷，有效放鬆眼部周圍緊繃的肌肉，有助改善因為眼睛疲勞所造成的眼部焦距調節問題，視力衰退症狀可能因此減緩。此外，還可能讓眼睛保濕的效果更好，因此也對預防乾眼症有正面幫助。

促進血液循環：熱力能使血管擴張，促進眼周的血液循環。不但有助為眼部細胞帶來更多氧氣和養分，加速代謝廢物的排出，對於因血液循環不佳造成的黑眼圈，也有輔助改善效果。

幫助入睡：溫暖的包裹感加上薰衣草和洋甘菊等有助放鬆的香氛，能在睡前創造一個寧靜的儀式感，隔絕外界干擾，幫助更快進入休息狀態。

如果你也喜歡暖敷保健眼睛，打算長期使用就不妨考慮添置可持續使用的暖敷產品。未必有很多人認識的香港品牌KnitWarm，結合先進加熱技術與永續材料，以3D編織技術和可重複使用的布料，取代一次性加熱產品。

KnitWarm是香港原創研發、設計及製造的智能發熱針織品牌，榮獲超過80項國際設計與創新大獎。

鍍上純銀導電的天然抗菌紗線，編織在柔軟透氣、富彈性的針織品內，接上5V2A行動電源以電阻發熱，便可在30秒內升溫至40度或以上KnitWarm開發了多款保健及升溫產品，最新升級版的織暖眼罩 2.0 使用設計師兼插畫家 Lincoln Szeto的Sleepy Kitten IP，採用可持續材料，包括鍍銀紗線，可洗滌且可重複使用，融入提取自回收魚鱗的超分子海洋膠原胜肽氨基酸，精密3D針織製作確保完美貼合，舒適的自黏布藝臂帶確保零壓力穿戴，以微膠囊包覆精油技術製作的可更換香氛布片，開封後有效期為一個月，5級調溫及15/30/60分鐘模式。雖然訂價接近一千，但如果長期使用也值得考慮。

織暖眼罩 2.0除了暖敷雙眼外，我有一個非官方的使用建議，早前我感冒初起時，連續幾天用一次性暖貼熱敷頸部後方的大椎穴和風池穴 ，的確有助驅散風寒、緩解感冒初期的不適。這款發熱眼罩，作感冒時我會用它來熱敷頸後穴位，用後根據指示清洗乾淨便可。