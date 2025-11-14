歡迎回來

中環老牌意大利菜新演繹！阿爾巴白松露慢煮蛋、名物龍蝦湯、經典肉醬千層麵，意式香氣巡禮
Dining

中環老牌意大利菜新演繹！阿爾巴白松露慢煮蛋、名物龍蝦湯、經典肉醬千層麵，意式香氣巡禮

「世」界味覺之旅
Saii Lee
「世」界味覺之旅

　　最近來到闊別一時的城中「老牌」意大利餐廳 Sabatini 食晚餐，雖然說是「老牌」，但實際也沒那麼老，因為我們到訪的是位於中環國際金融中心的分店，這裡才開業兩年，跟位於尖東帝苑酒店的老店相比，的確年輕很多。之前已經光顧過IFC Sabatini 幾次，但都是午餐時間又或是 Sunday Brunch時間，晚上到訪真的是第一次，氣氛跟充滿自然光的白天截然不同，昏暗的柔和燈光配襯窗外的維港夜景，感特別悠閑愜意。

 

中環老牌意大利菜新演繹！阿爾巴白松露慢煮蛋、名物龍蝦湯、經典肉醬千層麵，意式香氣巡禮

中環老牌意大利菜新演繹！阿爾巴白松露慢煮蛋、名物龍蝦湯、經典肉醬千層麵，意式香氣巡禮

 

　　正好碰上享用白松露季節，餐廳也有專屬白松露的品味套餐，不過是夜除了白松露菜式，也想試試餐廳主廚 Marco A. Li Voti 其他的招牌菜，於是便一人單點一份白松露慢煮蛋，再叫幾款其他招牌菜式一同分享，一切來得太期待。

 

　　先來一口餐廳和本地品牌合作的聯名氣泡茶，清新嘅味道瞬間把味蕾打開，為之後的美食做好準備。

 

中環老牌意大利菜新演繹！阿爾巴白松露慢煮蛋、名物龍蝦湯、經典肉醬千層麵，意式香氣巡禮

 

　　Slow cook egg served with Alba white truffle HK$988 - 第一道菜就是時令的白松露菜式，餐廳選用的當然是最優質、來自意大利阿爾巴產區的白松露，因為產量不多，而且絕對無法用人工種植，所以價格也特別昂貴。經理先把置身於玻璃容器內的一整顆白松露送到枱上，之後便送來了一人一份的慢煮蛋，甫一揭開玻璃蓋，白松露專屬的獨特芳香便散發於空氣之中，嘴巴未動鼻子先動。之後經理即席於每碟慢煮蛋上刨下一片又一片的白松露，猶如一片片雪花飄下，感覺十分夢幻。只見白松露薄片上清晰可見滲透著粉紅色條紋，經理告知原來生長在栗子樹旁邊的白松露便有機會呈現紅色或粉紅色紋理，香氣也會有些微的不一樣，而且不算常有，遇上實屬幸運。享用時先把慢煮蛋撩開，讓蛋液流往底下的牛肝菌和沾滿巴馬臣芝士醬的薯蓉，把所有食材跟白松露片一同放入口中，蛋香、菌香、芝香與白松露的芳香完美融合，好味得念念不忘。

 

中環老牌意大利菜新演繹！阿爾巴白松露慢煮蛋、名物龍蝦湯、經典肉醬千層麵，意式香氣巡禮

中環老牌意大利菜新演繹！阿爾巴白松露慢煮蛋、名物龍蝦湯、經典肉醬千層麵，意式香氣巡禮

中環老牌意大利菜新演繹！阿爾巴白松露慢煮蛋、名物龍蝦湯、經典肉醬千層麵，意式香氣巡禮

中環老牌意大利菜新演繹！阿爾巴白松露慢煮蛋、名物龍蝦湯、經典肉醬千層麵，意式香氣巡禮

 

　　Traditional Italian vegetables soup HK$178 - 之後來到湯品時間，我們一共三個人，所以便點了三款不同的熱湯分享著吃，傳統意式雜菜湯十分足料，每一口都能吃到各式蔬菜，而且酸度來得恰到好處，簡單地討人歡喜。

 

中環老牌意大利菜新演繹！阿爾巴白松露慢煮蛋、名物龍蝦湯、經典肉醬千層麵，意式香氣巡禮

 

　　Beef and capon consommé HK$188 - 之後來了一款意大利蛋花牛肉及雞清湯，鮮度十足的湯頭能嘗到一點點牛肉和雞肉碎，愈喝愈滋味。

 

中環老牌意大利菜新演繹！阿爾巴白松露慢煮蛋、名物龍蝦湯、經典肉醬千層麵，意式香氣巡禮

 

　　Lobster soup with bread croutons HK$288 - Sabatini 的龍蝦湯向來是餐廳名物，香濃的湯液散發著陣陣蝦香，實在沒有不喜歡的理由。

 

中環老牌意大利菜新演繹！阿爾巴白松露慢煮蛋、名物龍蝦湯、經典肉醬千層麵，意式香氣巡禮

 

　　Linguine with scampi, scallops, clams and mussels "Sabatini's original recipe" HK$518 - 喝過湯後，進入意大利麵時間，同樣點了三款招牌意粉分享著吃，先來品嘗招牌意大利扁意粉，搭配小龍蝦、帶子、蜆肉和青口，醬汁以蕃茄熬煮，跟各款海鮮搭在一起，整道菜式變得鮮味滿載。

 

中環老牌意大利菜新演繹！阿爾巴白松露慢煮蛋、名物龍蝦湯、經典肉醬千層麵，意式香氣巡禮

 

　　Traditional oven baked lasagna with Bolognese ragout HK$468 - 這裡的意大利肉醬千層麵應該是最近幾年吃過最美味的千層麵，無論麵條、醬汁同配料都平衡得十分恰當，成為了當晚白松露菜式以外的最愛。

 

中環老牌意大利菜新演繹！阿爾巴白松露慢煮蛋、名物龍蝦湯、經典肉醬千層麵，意式香氣巡禮

 

　　Homemade bigoli in traditional Veneto style duck ragout HK$438 - 最後一款意大利麵是自家製粗意大利麵配傳統燴鴨肉，同樣是餐廳名物，一口吃下，麵條口感彈牙，鴨肉醬做得十分惹味，兩者配合得如膠似漆，不分你我。

 

中環老牌意大利菜新演繹！阿爾巴白松露慢煮蛋、名物龍蝦湯、經典肉醬千層麵，意式香氣巡禮

 

　　Trio of signature dessert Sabatini style HK$428 - 甜點時間來了一個經典甜品三重奏，包括了餐廳招牌甜品聖安娜蛋糕，大人小朋友都喜歡的拿破崙餅，入口滋味濕潤的提拉米蘇，以甜蜜結束是夜晚餐。

 

中環老牌意大利菜新演繹！阿爾巴白松露慢煮蛋、名物龍蝦湯、經典肉醬千層麵，意式香氣巡禮

中環老牌意大利菜新演繹！阿爾巴白松露慢煮蛋、名物龍蝦湯、經典肉醬千層麵，意式香氣巡禮

中環老牌意大利菜新演繹！阿爾巴白松露慢煮蛋、名物龍蝦湯、經典肉醬千層麵，意式香氣巡禮

 

Sabatini IFC

地址  ： 中環金融街8號國際金融中心商場4樓4008號舖

電話  ： 2610 0080

 

Tags:#Sabatini#IFC#中環#國際金融中心#美食地圖#Dining#意大利菜
