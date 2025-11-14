Jacqueline Kiyomi Gork 個展「Gama」：恐懼是最赤裸的感受

已經有多久沒有真正面對過黑暗了？人們總是在陽光燦爛的日子裡行走，四周的高聳大樓與提示音效，不斷提醒著我們不要走進一個寧靜的環境。各種聲音充斥著生活，然而夜裡卻輾轉反側，無法讓那份原本平靜的內在再次浮現。人們早已失去了面對黑暗的能力。當所有人都在說話時，也逼著自己要說得聲嘶力竭，才能讓別人聽見；然而我們卻忽略了那些在噪音之中，真正需要被聽見的人。

Empty Gallery與Jacqueline Kiyomi Gork合作的第三次個展「Gama」，以沖繩戰役的創傷記憶與美日軍事關係為起點，延續藝術家對聲音、科技與權力結構的長期研究。雕塑系列「Gama」取自琉球方言中「洞穴」之意，以沖繩紅粘土燒製而成，象徵避難與失落的雙重意象，呼應個體在歷史與情感裂縫中的分離狀態。而以軍用航空廢料組成的「HNZF」系列，則將禪意噴泉的形象轉化為噪音裝置，質疑新時代靈性與帝國主義之間的衝突與不協調感。

這一個藝術空間給人的印象總是「恐懼」，它並非日常情緒中常見的那一種，而是人們一直忽略、卻又必須面對的感覺。觀賞者在全黑的空間中摸索著進入展覽入口，還沒有到達主展區就聽見一陣嘈雜的聲音傳來，彷彿一場龐大的工程正在黑暗中上演。

眼前的景象如同殘垣敗瓦，彷彿是一場飛機失事後的現場。地面上散落著油污與積水，使人無法再繼續前行。藝術家燒製的〈Gama〉系列雕塑，成為廢墟中殘留的養分，靜靜地潛伏於黑暗裡。當〈HNZF〉系列的噪音逐漸停歇，耳邊傳來細微的流水聲，像是繁囂都市中久違的寧靜。可是在平靜下來以後，噪音卻又接踵而至，成為無法擺脫的陰影與壓力。

法國作家卡繆（Albert Camus）在社論〈既非受害者，亦非行刑者〉（Neither Victims nor Executioners）中寫道：「我深信我們已無法再合理地奢望拯救一切，但至少仍可以嘗試拯救一小部分，雖然那不是唯一的未來，但依然保有存在的可能。」這是一個會讓人想要逃離的展覽——它所營造的煩躁，映照著歷史上戰爭的痕跡與創傷。快樂與悲傷都需要時間沉澱，而恐懼卻是最赤裸的感受。

Jacqueline Kiyomi Gork個展「Gama」

日期：27/9/2025 - 14/11/2025

時間：週二至週六（11:00 - 19:00）

地址 : 香港仔田灣漁豐街3號大洋中心19樓

詳情按此