《眾生為一》——在世界大同下，我誓死做獨家村？

癲，真的太癲，癲得來又夠寸。

說的是新串流劇《眾生為一》（Pluribus）。

簡單形容：當John Lennon那首描述理想世界的〈Imagine〉一旦成真，And the world will be as one，會點？

世界在一夜之間，變成一個真真正正大同世界，全部人類一條心，不只萬眾一心，而是億眾一心，眾人思想連結相通，我不只知你苦衷，直情你了解我我亦了解你，你和我又同時了解世上所有他他他她她她——再沒有階層，再沒有高下，再沒有富貧，美同醜仍然有，但變得不再重要，沒有人會再Care，總之任何相對性概念都被完美消解，大家擁有同一顆心，而且更加是一顆善良的心，不害人，不殺生。

Rhea Seehorn在《眾生為一》飾演Carol，不能接受眼前世界變成一個萬眾一心的世界，不願被同化。（網上圖片）

首集《眾生為一》，充滿澎湃絕望感，結果竟然不是借末日過橋的典型故事。（網上圖片）

偏偏世上有十幾人免疫，仍然獨善其身，仍然保留自己思想，沒有成為集體裡的一小部分。

這個由《絕命毒師》（Breaking Bad）和《絕命律師》（Better Call Saul）創作人Vince Gilligan創作的故事，大可以視為一個變格的喪屍故事。

Rhea Seehorn曾參演《絕命律師》。（網上圖片）

《絕命毒師》已成永恒經典。（網上圖片）

喪屍片設計離不開：世上絕大部分人類都受到感染變成喪屍，換言之，失去獨立思維的喪屍已成為一個共同體，成為世界上的Majority；不吃人肉的人類？自然是Minority——那麼，作為人，是否還應該努力去做一個人，堅守人類價值？作為喪屍片迷的我，曾幾何時的確這樣認為，但問題是在《眾生為一》的世界裡，人即使都受到感染而變異，卻不是變成（只存在負面意義的）喪屍，而仍然是人，變成內心只有良善的完美好人。

Karolina Wydra（右）飾演Zosia，代表「全人類」，向Carol表示友好。（網上圖片）

在這個大同世界，有未同化的人選擇奉行享樂主義，不斷找來「不同」的人做性伴。（網上圖片）

這不是一件絕對Perfect的人間美事嗎？

如果我身處其中，老實，都想立即被同化，立即成為大家一分子，和平共存。

偏偏女主角反對，堅持做自己，寧願做獨家村。

Vince Gilligan構思的這個故事，非單純抽水，又不止於反諷，很現實又很超現實，對人類一直相信的美好概念進行挑釁，我期待日後故事發展，但又同時擔心，這麼一個Concept既癲且寸的故事，可以怎樣發展落去？我太渣，當然沒辦法想到。

Vince Gilligan再一次把好與壞的相對性變成模糊，剝除了它們字面上的肯定意義，以致不能再一口咬定誰是好人誰是壞人。

Vince Gilligan創作的起步，《X檔案》（X-Files）。他本身是Fans，後來獲得機會成為其中一名編劇。（網上圖片）

Vince Gilligan現年58歲，先後創造了不朽的《絕命毒師》和《絕命律師》。（網上圖片）

不像港劇裡的人，如果不是熱衷權位為所欲為的衰人，就肯定是努力孝順把良善作日常的好人，容易分辨，一望就明。

