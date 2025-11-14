歡迎回來

【一本萬利】兩「燃料」續推動港股，買銀債外高息之選還有… #林本利（繁體字幕）
你貪完又貪，佢騙完又騙
你貪完又貪，佢騙完又騙
內地與本地設計的靈魂碰撞:走進譚木匠香港概念店，看梳理手心藝...
內地與本地設計的靈魂碰撞:走進譚木匠香港概念店，看梳理手心藝...
《眾生為一》——在世界大同下，我誓死做獨家村？
《眾生為一》——在世界大同下，我誓死做獨家村？

　　癲，真的太癲，癲得來又夠寸。

 

　　說的是新串流劇《眾生為一》（Pluribus）。

 

　　簡單形容：當John Lennon那首描述理想世界的〈Imagine〉一旦成真，And the world will be as one，會點？

 

　　世界在一夜之間，變成一個真真正正大同世界，全部人類一條心，不只萬眾一心，而是億眾一心，眾人思想連結相通，我不只知你苦衷，直情你了解我我亦了解你，你和我又同時了解世上所有他他他她她她——再沒有階層，再沒有高下，再沒有富貧，美同醜仍然有，但變得不再重要，沒有人會再Care，總之任何相對性概念都被完美消解，大家擁有同一顆心，而且更加是一顆善良的心，不害人，不殺生。

 

簡單形容：當John Lennon那首描述理想世界的〈Imagine〉一旦成真，And the world will be as one，會點？

Rhea Seehorn在《眾生為一》飾演Carol，不能接受眼前世界變成一個萬眾一心的世界，不願被同化。（網上圖片）
 

簡單形容：當John Lennon那首描述理想世界的〈Imagine〉一旦成真，And the world will be as one，會點？

首集《眾生為一》，充滿澎湃絕望感，結果竟然不是借末日過橋的典型故事。（網上圖片）

 

　　偏偏世上有十幾人免疫，仍然獨善其身，仍然保留自己思想，沒有成為集體裡的一小部分。

 

　　這個由《絕命毒師》（Breaking Bad）和《絕命律師》（Better Call Saul）創作人Vince Gilligan創作的故事，大可以視為一個變格的喪屍故事。

 

簡單形容：當John Lennon那首描述理想世界的〈Imagine〉一旦成真，And the world will be as one，會點？

Rhea Seehorn曾參演《絕命律師》。（網上圖片）
 

簡單形容：當John Lennon那首描述理想世界的〈Imagine〉一旦成真，And the world will be as one，會點？

《絕命毒師》已成永恒經典。（網上圖片）

 

　　喪屍片設計離不開：世上絕大部分人類都受到感染變成喪屍，換言之，失去獨立思維的喪屍已成為一個共同體，成為世界上的Majority；不吃人肉的人類？自然是Minority——那麼，作為人，是否還應該努力去做一個人，堅守人類價值？作為喪屍片迷的我，曾幾何時的確這樣認為，但問題是在《眾生為一》的世界裡，人即使都受到感染而變異，卻不是變成（只存在負面意義的）喪屍，而仍然是人，變成內心只有良善的完美好人。

 

簡單形容：當John Lennon那首描述理想世界的〈Imagine〉一旦成真，And the world will be as one，會點？

Karolina Wydra（右）飾演Zosia，代表「全人類」，向Carol表示友好。（網上圖片）
 

簡單形容：當John Lennon那首描述理想世界的〈Imagine〉一旦成真，And the world will be as one，會點？

在這個大同世界，有未同化的人選擇奉行享樂主義，不斷找來「不同」的人做性伴。（網上圖片）
 

　　這不是一件絕對Perfect的人間美事嗎？

 

　　如果我身處其中，老實，都想立即被同化，立即成為大家一分子，和平共存。

 

　　偏偏女主角反對，堅持做自己，寧願做獨家村。

 

　　Vince Gilligan構思的這個故事，非單純抽水，又不止於反諷，很現實又很超現實，對人類一直相信的美好概念進行挑釁，我期待日後故事發展，但又同時擔心，這麼一個Concept既癲且寸的故事，可以怎樣發展落去？我太渣，當然沒辦法想到。

 

　　Vince Gilligan再一次把好與壞的相對性變成模糊，剝除了它們字面上的肯定意義，以致不能再一口咬定誰是好人誰是壞人。

 

簡單形容：當John Lennon那首描述理想世界的〈Imagine〉一旦成真，And the world will be as one，會點？

Vince Gilligan創作的起步，《X檔案》（X-Files）。他本身是Fans，後來獲得機會成為其中一名編劇。（網上圖片）
 

簡單形容：當John Lennon那首描述理想世界的〈Imagine〉一旦成真，And the world will be as one，會點？

Vince Gilligan現年58歲，先後創造了不朽的《絕命毒師》和《絕命律師》。（網上圖片）

 

　　不像港劇裡的人，如果不是熱衷權位為所欲為的衰人，就肯定是努力孝順把良善作日常的好人，容易分辨，一望就明。

 

家駒逝世30周年——沒有為流行而媚俗
家駒逝世30周年——沒有為流行而媚俗
