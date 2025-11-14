November Art Map：韓國原創音樂劇登陸香港、彭秀慧一口騷！「從縫熊開始」還原西西故居

一場展覽、一首音樂，或是一部劇場演出，總能為平凡日子注入靈感與溫度。編輯部定期為大家送上最新藝文活動資訊，讓我們一起探索那些不可錯過的角落，為生活添上一抹美好時光。

韓國原創音樂劇《Let Me Fly》

韓國原裝音樂劇《Let Me Fly》，是朴寶劍都演過的人氣劇目。

留意每場的演員陣容略有不同。

第十五屆「韓國十月文化節」與第三屆「亞藝無疆」聯乘節目，引進韓國原裝音樂劇《Let Me Fly》，這部朴寶劍都演過的人氣音樂劇，由1969年7月說起，當人類首次登陸月球之際，韓國一年輕裁縫收到了設計學院的錄取通知，是否從此邁出成功第一步？可以讓女友高唱Fly Me to the Moon？然而，月亮又如1Q84般拉開了時空的一角，年輕裁縫突然置身2020……

韓國著名作曲家閔燦鴻，音樂劇《小王子》導演李大雄，聯同韓國音樂劇天后尹工晝、房眞義，韓版《Wicked》主角羅 HANA，以及活躍於影、視及劇場的演員洪智熙、安志桓等，原班人馬來港，帶來韓系音樂劇的歡笑與感動。

韓國原創音樂劇《Let Me Fly》

日期：2025年11月21日，8pm；2025年11月22日，3pm、7:30pm； 2025年11月23日，3pm

地點：中環香港大會堂劇院

門票：$480、$380、$280

詳情及訂票按此

日本小提琴女王Midori訪港

Midori

鋼琴手Ieva Jokubaviciute

Midori的音樂造詣令不同世代的小提琴名家驚艷。

Midori，正式中文譯名現為宓多里，中文媒體曾以「五嶋綠」、「米多莉」稱呼。無論名字怎麼叫，她都是日本小提琴女王。她不曾參與任合音樂比賽已紅遍全球，她八歲時錄下的一卷練琴錄音，令Dorothy Delay驚為天人。

今次難得訪港，她將帶來一場獨奏會及一場與香港小交響樂團同台的音樂會。11月29日晚上，她將會聯同著名指揮家Daniel Raiskin率領的香港小交響樂團，演奏孟德爾遜E小調小提琴協奏曲。獨奏的晚上，她將會和鋼琴手Ieva Jokubaviciute，演奏「貝多芬溫暖和煦的『春天』奏鳴曲到舒曼夫婦二人的浪漫曲」等六首名作。

HKS獨奏會系列：宓多里小提琴獨奏會

日期：2025年11月27日，8pm

地點：中環香港大會堂音樂廳

門票：$620、$420、$250

《最愛小提琴》：孟德爾遜小提琴協奏曲

日期：2025年11月29日，8pm

地點：中環香港大會堂音樂廳

門票：$800、$580、$380、$280

詳情及訂票按此

Tides過聖誕：彭秀慧首個stand-up comedy

彭導首個stand-up comedy，《ANA》、《Chat KP》的fans要睇。

Tides是近月流行文化表演的熱點。

唔使講，彭導陪你過聖誕，仲要係在黃埔的全新表演場地Tides！她的獨腳戲大家看得多，她的首個stand-up comedy《彭秀慧一口騷 One Mic Stand》，《29+1》、《失憶諒解備忘鹿》、《ANA》、《Chat KP》的fans無理由唔睇。

SINGLE ALL THE WAY KP ONE MIC STAND 彭秀慧一口騷

日期：2025年12月23及25日，8pm

2025年12月24日，9:30pm

地點：黃埔TIDES Hong Kong

門票：$499

詳情及訂票按此

西西故居神還原：回到縫熊的故事

「西西的房間盒子：從縫熊開始」展出西西親手縫製的熊布偶。

「西西空間」長期局部展現西西故居，高度還原她的家具、用品、收藏品。

讀者可從西西空間找回西西作品觸及的事物。

西西是華語文壇極具影響力的作家。2022年辭世後，她的好友收集了她故居的家具、物品、文學手稿等，保存她珍貴的文化遺產。今年是西西離世三周年，西西基金會設立第一個紀念她的地方「西西空間」，長期局部展現西西故居，她客廳的家具、用品、收藏品高度還原，讓參觀者親身感受西西日常的文化氛圍。現場展出西西親手縫製的熊布偶，以及給牠們所配搭的衣飾小物。現場更會獨家發售何福仁編著的《西西年譜》，是至今最詳實、最精美、中英對照的西西「編年圖傳」。

「西西的房間盒子：從縫熊開始」

日期：2025年11月12日至2026年1月31日

地點：灣仔富德樓西西空間

門票：免費參觀，須預先在 art-mate 網上登記

詳情及訂票按此