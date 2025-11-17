歡迎回來

不停換畫換到懷疑人生？愛情荷爾蒙效應過後，才發現是生理幫你談戀愛
Love Philosophy

不停換畫換到懷疑人生？愛情荷爾蒙效應過後，才發現是生理幫你談戀愛

性治療師手記
古錦榮
性治療師手記

　　當一個人仍然懷疑分手的決定，反映他未肯定是否真的想分手；當肯定未來不會有幸福，代表他已經想離開換人。可惜，那一刻想怎樣，有時模糊得連自己都不知道。

 

　　「我同佢拍咗拖兩年幾，有諗過同佢結婚，但而家我想分手。」他先後有過四段戀情，之前三段結局都是一樣：他提出分手。不同的是：以前三段都是維持了約半年就結束，他和現任卻拍了拖兩年半。

 

　　「成日換女，你想玩到幾時呀？」朋友曾經對他笑說。

 

　　「其實我唔係玩，我真係鍾意嗰個人先會同佢開始，但唔知點解慢慢就覺得無咗開心嘅感覺。」他幾段感情的軌跡似乎有點相似，都是開始時感覺熾熱十分投入，新鮮感過後漸漸發現對方有很多不足之處，上床意欲下跌，繼而拉遠距離，最後出手。

 

　　「而家嘅女朋友，你覺得有乜嘢唔滿意嘅地方？」我問她。

 

　　「其實佢無乜唔好，眼大大，個樣唔錯，對我好細心，好多嘢都為我著想，而且個人成熟，無乜自以為是嘅公主病。」他停了兩秒後繼續說：「但近來我覺得相比嗰啲個波好大嘅女人，佢身林差少少，而家同佢做愛，雖未至話唔想，但無以前咁想做。」

 

　　「你鍾意上圍豐滿嘅女仔？」我問。

 

　　「咁又唔係，剩係波大而唔均勻，唔係咁好睇。」一分鐘前他挑剔女友上圍細小，繼而立即以自己的審美觀推翻先前觀點。

 

　　人找伴侶，通常會看對方有甚麼吸引處，然後想跟她一起；他卻在伴侶身上挑剔她的不完美，然後提出分開。

 

　　「你覺得女朋友好關心你，咁你愛唔愛佢？」我問他。

 

　　「其實……我唔係好知，剩係覺得鍾意嘅感覺，比之前少咗，連做愛感覺都係咁。」性與愛的感覺下滑，跟先前三段感情很似，難道分手就是他感情路的必然終點？

 

　　心理學有個名詞叫「愛情荷爾蒙效應」，指戀愛初期大腦會大量分泌多巴胺、催產素，令人充滿快樂激素墮入愛河，連對方發脾氣也會包容為是她真性情。這狀況會維持幾個月到半年，但新鮮感過後，當以更真實角度看對方，漸漸會質疑對方「係咪唔同咗」、「係咪變咗」、「係未唔啱我」？在自我實現預言（Self-fulfilling Prophecy）旳影響上，又總會找到對方的不足和不是，成為說分手的依據。

 

　　有些人，原來是生理在幫他談戀愛。

 

　　「咁兩個人可以點樣走落去？」他問。

 

　　「感情發展，可以由生理延展到心理同兩個人嘅關係。」我回答他。

 

　　但我的觀點有一個限制，就是那個人必需珍惜關係，懂得去愛或願意學習愛，否則只注定停留在跟生理反應談戀愛的層面，關係貧瘠得只靠新鮮感。

 

