歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
聖誕禮物2025｜CELINE、Chanel、Hermès 、LV等12款手袋推介，解決年度送禮難題！
Trending Items

聖誕禮物2025｜CELINE、Chanel、Hermès 、LV等12款手袋推介，解決年度送禮難題！

先行入手
Onki Chan
先行入手

　　年末正是用一份奢華禮物犒賞自己的最佳時機！不僅能彌補一年來的辛勞，更可提前鎖定聖誕佳禮，無論是送給心愛的她，還是用來寵愛自己。CELINE、Chanel、Hermès 、LV等各大名牌紛紛推出全新設計的手袋已上架，為大家精選出2025年冬季最值得投資的12款名牌手袋推薦！

 

　　本季的  Céline 可謂狀態大勇，不僅讓鐵粉們狂喜到尖叫，就連向來未曾踏入 CELINE 坑的筆者，也忍不住心動考慮入手犒賞自己！由曾為 Phoebe Philo 得力助手的現任創意總監 Michael Rider 掌舵，在 2025 秋冬系列中帶領品牌回到 Old Céline 黃金年代，先以全新變奏版的標誌性「囧臉包」Luggage Phantom 初登舞台，以橫向輪廓重塑經典，正面外口袋拉鍊勾勒出柔和微笑曲線，將原本的呆萌囧臉升級為笑臉，一擊即中少女心，讓粉絲們直呼要立即擁有。剛新鮮上市的 Céline TRIO FLAP 同樣沒令人失望，獨特的 3 層翻蓋結構設計，外黑內藍的雙重色調碰撞出低調時尚感，別看它體積小巧卻能輕鬆容納手機、化妝品等日常必備品，萬多元的親民訂價更是性價比超高，實用又抵玩！另外以柔軟亮面小羊皮打造的 Céline SOFT TRIOMPHE BESACE，容量特大的包包配上小巧的 Triomphe 標誌，細膩光澤質感滿分，適合想低調地浮誇的女生。

 

聖誕禮物2025｜CELINE、Chanel、Hermès 、LV等12款手袋推介，解決年度送禮難題！

聖誕禮物2025｜CELINE、Chanel、Hermès 、LV等12款手袋推介，解決年度送禮難題！

 Céline SOFT TRIOMPHE BESACE IN SUPPLE SHINY LAMBSKIN HK$27,000  
Source /  Céline  
 

聖誕禮物2025｜CELINE、Chanel、Hermès 、LV等12款手袋推介，解決年度送禮難題！

聖誕禮物2025｜CELINE、Chanel、Hermès 、LV等12款手袋推介，解決年度送禮難題！

聖誕禮物2025｜CELINE、Chanel、Hermès 、LV等12款手袋推介，解決年度送禮難題！

Céline TRIO FLAP  HK$12,000  
Source /  Céline  
 

聖誕禮物2025｜CELINE、Chanel、Hermès 、LV等12款手袋推介，解決年度送禮難題！

聖誕禮物2025｜CELINE、Chanel、Hermès 、LV等12款手袋推介，解決年度送禮難題！

聖誕禮物2025｜CELINE、Chanel、Hermès 、LV等12款手袋推介，解決年度送禮難題！

 Céline TRIOMPHE FRAMECéline TRIOMPHE FRAM HK$ 29,000
 Source/  Céline

 

　　談到年度必入手的名牌手袋清單，又怎少得了向來是女生們虎視眈眈的購買目標、堪稱手袋界「保值天花板」的 CHANEL ？得益於品牌連年穩步加價，入手經典款幾乎等同於「買即賺」，即便入手價略高，依舊是值得長期投資的收藏級單品。遍覽今季 CHANEL 手袋系列，有兩款頂級之選CHANEL Cruise 2025/26 系列的絨面小牛皮拼接嬰兒羊皮 Flap Bag，巧妙融合菱格紋縫線、經典 CC 鎖扣等標誌性元素，粉紅色手袋劃一性地配上粉紅色CC 旋扣、金屬件及單鍊帶，可鹽可甜相當百搭。另一個是早被復古控的香奈兒迷橫掃的 CHANEL Flap Bag With Top Handle ，粉紅色 Tweed 粗花呢面料質感滿分，搭配精緻手挽與皮革金屬雙重鏈帶，低調奢華的復古韻設計不僅辨識度超高，更具備極高的收藏價值。

 

聖誕禮物2025｜CELINE、Chanel、Hermès 、LV等12款手袋推介，解決年度送禮難題！

聖誕禮物2025｜CELINE、Chanel、Hermès 、LV等12款手袋推介，解決年度送禮難題！

CHANEL Cruise 2025/26 Flap Bag Suede Calfskin, Lambskin & Gold-Tone Metal Pink HK$ 50,900 
Source/ CHANEL
 

聖誕禮物2025｜CELINE、Chanel、Hermès 、LV等12款手袋推介，解決年度送禮難題！

聖誕禮物2025｜CELINE、Chanel、Hermès 、LV等12款手袋推介，解決年度送禮難題！

CHANEL Maxi Hobo Bag Shiny Calfskin & Gold-Tone Metal White HK$57,000
Source/CHANEL  
 

聖誕禮物2025｜CELINE、Chanel、Hermès 、LV等12款手袋推介，解決年度送禮難題！

聖誕禮物2025｜CELINE、Chanel、Hermès 、LV等12款手袋推介，解決年度送禮難題！

CHANEL Large Flap Bag With Top Handle Tweed & Gold Metal Pink, Black & White HK$52,700 
Source/  CHANEL

 

　　Louis Vuitton 本季則以「一袋多變，萬用法則」的創新設計理念橫掃潮流圈，透過手袋結構的與揹帶的多元革新，讓單一款式輕鬆實現側揹、肩揹、後背、手提等多種用法。重點推薦 Louis Vuitton  Off Duty Backpack Vibe，柔軟小羊皮背包搭配銀色鏈帶，收藏價值極高；另一人氣款 Louis Vuitton  Cookie BB 以超可愛的圓潤餃子包身外型搭配經典 LV Monogram 老花圖案，經典與可愛完美融合，小巧玲瓏的體積搭配可拆卸調節的長短肩帶與實用手挽設計，斜揹、肩揹及手提三合一，實用性極高也易配搭。

 

聖誕禮物2025｜CELINE、Chanel、Hermès 、LV等12款手袋推介，解決年度送禮難題！

聖誕禮物2025｜CELINE、Chanel、Hermès 、LV等12款手袋推介，解決年度送禮難題！

Louis Vuitton  Off Duty Backpack Vibe HK$29,100
Source/  Louis Vuitton  
 

聖誕禮物2025｜CELINE、Chanel、Hermès 、LV等12款手袋推介，解決年度送禮難題！

聖誕禮物2025｜CELINE、Chanel、Hermès 、LV等12款手袋推介，解決年度送禮難題！

Louis Vuitton  Cookie BB HK$21,800
Source/ Louis Vuitton
 

聖誕禮物2025｜CELINE、Chanel、Hermès 、LV等12款手袋推介，解決年度送禮難題！

聖誕禮物2025｜CELINE、Chanel、Hermès 、LV等12款手袋推介，解決年度送禮難題！

Hermès Plume mini bag HK$58,000
Source/  Hermès
 

聖誕禮物2025｜CELINE、Chanel、Hermès 、LV等12款手袋推介，解決年度送禮難題！

聖誕禮物2025｜CELINE、Chanel、Hermès 、LV等12款手袋推介，解決年度送禮難題！

SAINT LAURENT
POCHON in lambskin
HK$ 13,900
Source/  SAINT LAURENT
 

聖誕禮物2025｜CELINE、Chanel、Hermès 、LV等12款手袋推介，解決年度送禮難題！

聖誕禮物2025｜CELINE、Chanel、Hermès 、LV等12款手袋推介，解決年度送禮難題！

Medium Dior Voyage Bag
Powder Beige Flat Macrocannage Crinkled Calfskin HK$36,000
Source/  DIOR
 

聖誕禮物2025｜CELINE、Chanel、Hermès 、LV等12款手袋推介，解決年度送禮難題！

聖誕禮物2025｜CELINE、Chanel、Hermès 、LV等12款手袋推介，解決年度送禮難題！

Medium Dior Toujours Vertical Tote Bag Pale Pink Macrocannage Calfskin HK$31,500
Source/   DIOR

 

查詢： CELINE 、CHANELDior HermèsSAINT LAURENTLOUIS VUITTON

 

Tags:#Shopping Guide#Fashion#Trending Items#潮流趨勢#時尚#25FW#2025秋冬#聖誕禮物2025#名牌手袋#ShoppingGuide#Xmas2025#聖誕2025#CHANEL#CELINE#LOUISVUITTON#Hermès#SAINTLAURENT#christmaswardrobe2025#christmasgift2025
Add a comment ...Add a comment ...
登上國際舞台的中國時尚品牌：JNBY、PANE！盤點8+高質小眾單品，入手不後悔！
更多先行入手文章
登上國際舞台的中國時尚品牌：JNBY、PANE！盤點8+高質小眾單品，入手不後悔！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處