聖誕禮物2025｜CELINE、Chanel、Hermès 、LV等12款手袋推介，解決年度送禮難題！

年末正是用一份奢華禮物犒賞自己的最佳時機！不僅能彌補一年來的辛勞，更可提前鎖定聖誕佳禮，無論是送給心愛的她，還是用來寵愛自己。CELINE、Chanel、Hermès 、LV等各大名牌紛紛推出全新設計的手袋已上架，為大家精選出2025年冬季最值得投資的12款名牌手袋推薦！

本季的 Céline 可謂狀態大勇，不僅讓鐵粉們狂喜到尖叫，就連向來未曾踏入 CELINE 坑的筆者，也忍不住心動考慮入手犒賞自己！由曾為 Phoebe Philo 得力助手的現任創意總監 Michael Rider 掌舵，在 2025 秋冬系列中帶領品牌回到 Old Céline 黃金年代，先以全新變奏版的標誌性「囧臉包」Luggage Phantom 初登舞台，以橫向輪廓重塑經典，正面外口袋拉鍊勾勒出柔和微笑曲線，將原本的呆萌囧臉升級為笑臉，一擊即中少女心，讓粉絲們直呼要立即擁有。剛新鮮上市的 Céline TRIO FLAP 同樣沒令人失望，獨特的 3 層翻蓋結構設計，外黑內藍的雙重色調碰撞出低調時尚感，別看它體積小巧卻能輕鬆容納手機、化妝品等日常必備品，萬多元的親民訂價更是性價比超高，實用又抵玩！另外以柔軟亮面小羊皮打造的 Céline SOFT TRIOMPHE BESACE，容量特大的包包配上小巧的 Triomphe 標誌，細膩光澤質感滿分，適合想低調地浮誇的女生。

Céline SOFT TRIOMPHE BESACE IN SUPPLE SHINY LAMBSKIN HK$27,000

Céline TRIO FLAP HK$12,000

Céline TRIOMPHE FRAMECéline TRIOMPHE FRAM HK$ 29,000

談到年度必入手的名牌手袋清單，又怎少得了向來是女生們虎視眈眈的購買目標、堪稱手袋界「保值天花板」的 CHANEL ？得益於品牌連年穩步加價，入手經典款幾乎等同於「買即賺」，即便入手價略高，依舊是值得長期投資的收藏級單品。遍覽今季 CHANEL 手袋系列，有兩款頂級之選CHANEL Cruise 2025/26 系列的絨面小牛皮拼接嬰兒羊皮 Flap Bag，巧妙融合菱格紋縫線、經典 CC 鎖扣等標誌性元素，粉紅色手袋劃一性地配上粉紅色CC 旋扣、金屬件及單鍊帶，可鹽可甜相當百搭。另一個是早被復古控的香奈兒迷橫掃的 CHANEL Flap Bag With Top Handle ，粉紅色 Tweed 粗花呢面料質感滿分，搭配精緻手挽與皮革金屬雙重鏈帶，低調奢華的復古韻設計不僅辨識度超高，更具備極高的收藏價值。

CHANEL Cruise 2025/26 Flap Bag Suede Calfskin, Lambskin & Gold-Tone Metal Pink HK$ 50,900

CHANEL Maxi Hobo Bag Shiny Calfskin & Gold-Tone Metal White HK$57,000

CHANEL Large Flap Bag With Top Handle Tweed & Gold Metal Pink, Black & White HK$52,700

Louis Vuitton 本季則以「一袋多變，萬用法則」的創新設計理念橫掃潮流圈，透過手袋結構的與揹帶的多元革新，讓單一款式輕鬆實現側揹、肩揹、後背、手提等多種用法。重點推薦 Louis Vuitton Off Duty Backpack Vibe，柔軟小羊皮背包搭配銀色鏈帶，收藏價值極高；另一人氣款 Louis Vuitton Cookie BB 以超可愛的圓潤餃子包身外型搭配經典 LV Monogram 老花圖案，經典與可愛完美融合，小巧玲瓏的體積搭配可拆卸調節的長短肩帶與實用手挽設計，斜揹、肩揹及手提三合一，實用性極高也易配搭。

Louis Vuitton Off Duty Backpack Vibe HK$29,100

Louis Vuitton Cookie BB HK$21,800

Hermès Plume mini bag HK$58,000

SAINT LAURENT

POCHON in lambskin

HK$ 13,900

Medium Dior Voyage Bag

Powder Beige Flat Macrocannage Crinkled Calfskin HK$36,000

Medium Dior Toujours Vertical Tote Bag Pale Pink Macrocannage Calfskin HK$31,500

