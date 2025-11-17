《非常盜3》：新瓶舊酒的魔術續章

由魔術師佐治梅里愛（Georges Méliès） 用攝影技術，逆轉時空，創造出科幻始祖《月球之旅》 （Le Voyage dans la Lune）。電影不再拘泥於寫實，配得上「幻術」的別稱：表面擬真，實則是藝術手腳。後來史高西斯 (Martin Scorsese) 的奇幻片《雨果的巴黎奇幻歷險》 （Hugo）便致敬了這段歷史，重演影像最初的精彩。到了現代，電影和魔術重遇，難免有尋根的趣味。因為內容和形式都有真相待揭穿，所以惺惺相惜。無論是科幻色彩的《死亡魔法》（The Prestige），抑或愛情傑作《魔幻至尊》（The Illusionist），都在封建社會執著地造夢。連港產片也填補過類似元素的空缺，要數爾冬陞嬉笑鬥法的《大魔術師》。

《雨果的巴黎奇幻歷險》是史高西斯對早期電影一次包羅萬象的描繪和想像。 （電影劇照）

不過近十年最主流的魔術片，莫過於系列片《非常盜》（Now You See Me）。 劇情談不上革新，但融合得相當新鮮。其中頂尖魔術師組成俠盜團，以誇張戲法替代槍法，順應正邪僵持的套路，大打出手，會是怎樣的情形。首作導演Louis Leterrier 打從《換命快遞》（The Transporter）把殺手追命和快遞並置， 就懂得混疊的微妙。《非常盜》便故伎重施，成功掀起熱潮。續作《非常盜2》票房相若，但魔術扭轉成大場面以假亂真，有科幻雜技的徵兆。之後《非常盜》便隱身，到了今天才釋出新作。這有些久違，甚至意想不到。當初系列沒有趁熱打鐵，反而魔術片稀缺，又重出江湖。

首作導演曾和元奎合導《換命快遞》。（電影劇照）

這次《非常盜3》 （Now You See Me: Now You Don't）預料之內，新瓶裝舊酒。前作中合稱「四騎士」的怪盜們，在本集被新世代的魔術組合冒充行騙。兩派人因神秘卡牌的召喚，狹路相逢，從黑商搶過稀世珍品。乍看之下，《非常盜3》是劫富濟貧的路數，黑商叫人硬吞鑽石，演講時處處煽動，生怕旁人不領會她野生膨脹，心狠手辣。後來更交代，黑商祖輩和納粹掛鉤，罪加一等，由值得被討厭，升溫到需要被嚴懲。反派塑造上，深化了觀眾的排斥，令怪盜更正義凜然。

但劇情反轉後，其實格局沒那麼大。新加入的魔術師之一，是家族以為早已除掉的私生子。「四騎士」聚首由他計議，出於聯手大師，重見天日。到頭來關乎家產爭奪，不免俗套。以前《百變星君》已賣弄主人出軌管家的陳腔濫調，沒想到《非常盜3》又浮現。過程中兩代牽連，以輕鬆笑談，化解世代鴻溝，又令積怨的「四騎士」重修舊好。如此雙贏的局面，理所當然。但互動流於表面，之於這齣群戲，代價是角色欠深刻。

《非常盜3》流於標準荷里活格式，罕見神采。 （電影劇照）

動作場面上，比起《狂野時速》（Fast and Furious）把飆車變成太空戰爭，《非常盜3》至少沒有忘本，就算是科技投影，抑或傳統魔術，都有根有據。尤其前半段的鑽石盜竊，新舊兩代配合無間，人手和寶石都如假包換。「四騎士」逐一登場，變裝、催眠、瞬移等特務般的技巧，在慢動作回放下拆解給觀眾。中段魔法屋裏幻術鏡、消失箱、懸浮裝置，重演許多經典把戲，無關敘事，純粹是魔術上的切磋，可謂相當貼題的妙趣。

而且美術、置景、屋內機關都下足功夫，因此鏡頭毫不吝嗇，拍主角好奇觀摩。後來警方硬闖，也會觸發陷阱，前後戲份的奇觀重疊。或者安排他們一邊逃亡，一邊摸索機關，會更緊湊而不失驚奇。至於第三幕的反敗為勝，障眼法能自圓其說，但排場只是中規中矩。其中飆車戲是調虎離山的一環，撐場面多於驚喜。設局成功後，在舞台化為公審大會，喜氣洋洋的氣氛，直白流露，節慶晚會的錯覺油然而生。

《非常盜3》節奏明快，然而排場中規中矩。（電影劇照）

導演魯賓費利沙（Ruben Fleischer）以動作喜劇起家，雖然不像同代的艾德格萊特（Edgar Wright） 那麼有作者風範，但產出標準的商業片方面，不失穩健。 開山作《喪屍樂園》（Zombieland）胡鬧又驚悚，到反英雄片《毒魔》的妖怪幽默，甚或《秘境探險》（Uncharted）飛天遁地， 就算是標準化攝製，也是水準之上。《非常盜3》猶是如此，技術過關，表面成立。剛好艾德格萊特的《逃亡遊戲》（The Running Man）同期推出，與之爭鋒。暫時《非常盜3》的票房領先，反映費利沙拍片俐落，質量起伏不大。

魯賓費利沙的電影時而歡樂，時而緊張，是娛樂片喜聞樂見的情緒拉扯。（《喪屍樂園：連環屍殺》劇照）

《非常盜3》

上映日期：2025年11月13日