一盒收藏Dior經典！開箱 Dior Le 30 Montaigne 聖誕倒數月曆，香氛與美妝的節日盛宴

臨近年末，空氣開始瀰漫著節日氣氛，即使日常依舊忙碌，也總想為生活添上一點儀式感。一如以往，編輯部將與大家一同揭開各款聖誕倒數月曆的神秘面紗，並開箱一系列節日限定的香氛與美妝好物，為每日注入一份閃亮的小確幸。

今期和大家開箱 Dior 的 Le 30 Montaigne聖誕倒數月曆，簡直是美妝控的夢幻清單 —— 24個小盒子藏著香氛、護膚、彩妝，每款都是品牌精選！

在 Instagram 查看這則貼文 DIVA Channel | etnet（@diva.etnet）分享的貼文

Le 30 Montaigne 月曆以 Dior 總部地址命名，外盒設計由藝術家 Pietro Ruffo 操刀，重現巴黎蒙田大道 30 號經典總店的精緻外觀，金藍配色像夜空中閃爍的星辰，光是包裝已是儀式感 Max！打開聖誕倒數月曆，可見由 Pietro Ruffo 為 Dior 設計的「夢幻馬戲團」，靈感源自 Dior 先生昔日鍾愛、歡樂繽紛的馬戲團世界，在幸運星的照耀下，每個角色也栩栩如生，對外貌協會來說，設計已先贏一半。

Dior Le 30 Montaigne 聖誕倒數月曆 $5,600

打開月曆，先迎來 Miss Dior、J’adore、Sauvage 等人氣香水，不管是走甜美、性感還是中性路線，都能找到適合自己的味道。除了香水，還有玫瑰花蜜、完美活能等護膚系列的旅行裝，讓肌膚在冬天也能保持水潤光澤。彩妝部分則收錄了 Addict 唇膏、Lip Glow 潤唇膏、睫毛膏等明星產品。

Dior 的聖誕倒數月曆一向走高貴路線，定價達 $5,600 港幣，不過勝在顏值高、內容也夠豐富。如果喜歡香氛、愛美妝、重儀式感，不妨考慮入手，讓節日每天都有小確幸。

Dior Le 30 Montaigne聖誕倒數月曆：

J'adore香薰 5 ml

J'adore l'Or香精 3.5 ml

Sauvage淡香薰 10 ml

Dior Homme淡香薰 10 ml

Miss Dior Blooming Bouquet淡香薰 5 ml

Miss Dior純香精 5 ml

傲姿唇膏，999色調，絲絨妝效 3.5 g

誘惑豐盈水潤唇彩，001 Pink色調 6 ml

誘惑煥彩潤唇膏，001 Pink色調 3.2 g

亮色美唇液，351 Natural Nude色調 5 ml

傲姿唇膏，720 Icone色調，絲滑妝效 1.5 g

美妝甲油，999色調 10 ml

美妝甲油，513 J'adore色調 10 ml

豐彩精華4D睫毛修護底霜 4 ml

豐彩極致高清睫毛液，090 Black色調 4 ml

專業後台玫瑰胭脂，001 Pink色調 4.4 g

玫瑰花蜜活顏再生乳霜 15 ml

玫瑰花蜜活養再生精華油 10 ml

完美活能超效活氧緊緻精華 10 ml

抗污染淨肌泡沫 30 ml

Piste aux Étoiles香薰蠟燭 85 g

3件紙藝裝飾

查詢／購買：Dior