歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

06
八月
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放 香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 ...
推介度：
06/08/2025 - 23/02/2026
24
十一月
西九文化區藝術公園｜香港冬日IP角色慶典 「⁠Merry Balloon Hong Kong」輕氣球巡遊12.28躍現維港！ 大會率先送出200 張免費觀賞門票 西九文化區藝術公園｜香港冬日IP角色慶典 「⁠Merry Balloon Hong Kong」輕氣球巡遊12.28躍現維港！ 大會率先送出200 張免費觀賞門票
大型盛事 文化藝術
西九文化區藝術公園｜香港冬日IP角色慶典 「⁠Merry Balloon Hong Kong」輕氣球...
推介度：
24/11/2025 - 04/01/2026
免費
diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
結婚是人生目標？遇不到適合的人，繼續單身也是一種選擇
Love Philosophy
Inner Beauty

結婚是人生目標？遇不到適合的人，繼續單身也是一種選擇

港女講男
妮洛
港女講男

　　單身好幾年的她，用交友App約過幾位新對象見面，只是一段時間下來，不是遇到她沒感覺的男生，便是她喜歡的卻對她不感興趣。試過不少方法，參加不同的活動，總是未能遇上Mr. Right的她大概對感情也有些失望。

 

　　「我緊係想搵男朋友啦，但遇唔到呀嘛！」她輕嘆了一口氣。

 

　　「感情真係無得急！」愈急愈得不到，身為過來人的我懂得。

 

　　30多的她既未嫁出，亦沒有男友，大概已被社會定義為「剩女」？仿佛女生年紀到了，未嫁的都是剩下來沒人要，而男生則是黃金單身貴族，愈老愈矜貴？

 

　　這個社會對女生有很多約定俗成的規矩，讀書時父母會說拍拖影響學業、到大學畢業後便相繼被問及是否有男朋友、25歲要有穩定的對象、30歲該結婚、超過35歲便成高齡產婦……。諸多規矩下，大家都不禁被歲數追著走，卻有人關心這些女生有沒有遇到適合的對象、人生是否有其他目標、如此的路是不是她們想要的？

 

　　家人已多次有意無意催促，「快啲搵個男朋友啦，一個女仔單身有咩好」、「你都唔細啦，無打算結婚咩？」，聽得久了，總會有些心煩。近年她不是沒遇過對她有意思的人，但性格、相處都未能符合她要求，她可不想勉強在一起呀。

 

　　「我諗過㗎，如果遇唔到我喜歡，又啱嘅人，我情願唔結婚啦。」她稍為豁達的說：「反正有時見身邊朋友，結咗婚都唔係咁幸福。」

 

　　在未遇到喜歡的人之前，她是有堅持單身，不為結婚而結婚的想法吧。我不認為這樣的她是「剩女」，反而欣賞她的坦蕩和直接，畢竟她只是有要求、有底線，想與適合的人在一起，不願意隨便找個人呀。

 

　　確實，結婚已不再是女人人生的最終目標，結婚一定比單身好嗎？聽過不少人婚前充滿憧憬，婚後的生活卻過得不如意，面對家裏柴米油鹽、數不盡的瑣事、煩人的親朋戚友關係、丈夫對關係的冷淡、逃避、甚至是出軌……。要是嫁錯了人，動輒吵罵、天天受氣，卻不敢提離婚，倒不是這輩子都很難過？ 

 

　　單身與否是一種選擇，而不是「剩」的狀態。過自己想過的生活，不用擔心會被不適合的人拖後腿、亂了情緒、影響生活、心理質素及人生。忠於自己的心，當個獨立的女人，單身總比將就地找個人來得更好。

 

Tags:#兩性#兩性關係#情感關係#愛情#單身#剩女
Add a comment ...Add a comment ...
一年之計：斷掉不必要的感情，讓自己重新開始！
更多港女講男文章
一年之計：斷掉不必要的感情，讓自己重新開始！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處