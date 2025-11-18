結婚是人生目標？遇不到適合的人，繼續單身也是一種選擇

單身好幾年的她，用交友App約過幾位新對象見面，只是一段時間下來，不是遇到她沒感覺的男生，便是她喜歡的卻對她不感興趣。試過不少方法，參加不同的活動，總是未能遇上Mr. Right的她大概對感情也有些失望。

「我緊係想搵男朋友啦，但遇唔到呀嘛！」她輕嘆了一口氣。

「感情真係無得急！」愈急愈得不到，身為過來人的我懂得。

30多的她既未嫁出，亦沒有男友，大概已被社會定義為「剩女」？仿佛女生年紀到了，未嫁的都是剩下來沒人要，而男生則是黃金單身貴族，愈老愈矜貴？

這個社會對女生有很多約定俗成的規矩，讀書時父母會說拍拖影響學業、到大學畢業後便相繼被問及是否有男朋友、25歲要有穩定的對象、30歲該結婚、超過35歲便成高齡產婦……。諸多規矩下，大家都不禁被歲數追著走，卻有人關心這些女生有沒有遇到適合的對象、人生是否有其他目標、如此的路是不是她們想要的？

家人已多次有意無意催促，「快啲搵個男朋友啦，一個女仔單身有咩好」、「你都唔細啦，無打算結婚咩？」，聽得久了，總會有些心煩。近年她不是沒遇過對她有意思的人，但性格、相處都未能符合她要求，她可不想勉強在一起呀。

「我諗過㗎，如果遇唔到我喜歡，又啱嘅人，我情願唔結婚啦。」她稍為豁達的說：「反正有時見身邊朋友，結咗婚都唔係咁幸福。」

在未遇到喜歡的人之前，她是有堅持單身，不為結婚而結婚的想法吧。我不認為這樣的她是「剩女」，反而欣賞她的坦蕩和直接，畢竟她只是有要求、有底線，想與適合的人在一起，不願意隨便找個人呀。

確實，結婚已不再是女人人生的最終目標，結婚一定比單身好嗎？聽過不少人婚前充滿憧憬，婚後的生活卻過得不如意，面對家裏柴米油鹽、數不盡的瑣事、煩人的親朋戚友關係、丈夫對關係的冷淡、逃避、甚至是出軌……。要是嫁錯了人，動輒吵罵、天天受氣，卻不敢提離婚，倒不是這輩子都很難過？

單身與否是一種選擇，而不是「剩」的狀態。過自己想過的生活，不用擔心會被不適合的人拖後腿、亂了情緒、影響生活、心理質素及人生。忠於自己的心，當個獨立的女人，單身總比將就地找個人來得更好。