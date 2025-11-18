歡迎回來

太古全新日式居酒屋！高性價比Omakase創意十足：牡丹蝦三層集海鮮之美、打卡一流松葉蟹梅子素麵
Dining

太古全新日式居酒屋！高性價比Omakase創意十足：牡丹蝦三層集海鮮之美、打卡一流松葉蟹梅子素麵

Yan Can Taste
Yan Chung
Yan Can Taste

　　住在西灣河多年，當偶爾想好好吃一餐，往筲箕灣走，有東大街，可惜近年吸引度大不如前。幸好，往太古方向，還有不少叫人滿足的餐廳。記得，別只流連於商場當中，住宅樓下的小店才是美食尋寶地。金星閣地下的店舖，自從某間日式炸豬扒店離場後，餐廳轉了幾手，人氣漸下滑。最近終於再有新餐廳進駐，每晚座無虛席，作為半個街坊，當然要捧場。

 

太古全新日式居酒屋！高性價比Omakase創意十足：牡丹蝦三層集海鮮之美、打卡一流松葉蟹梅子素麵

海遊膳KAIYUZEN門口就像日本小店，再次把小京都氛圍帶入太古。

 

　　新店名叫海遊膳KAIYUZEN（かいゆぜん），室內設有廚師發辦吧枱和散枱，再次把充滿生活氣息的寧靜空間變成小京都。餐廳由本地飲食集團Hungry Minds Group所開，嘗得出他們的誠意。這家日式餐廳以「自由發辦」為核心，名字帶著濃濃的日式美學——「遊」在日文裡有種悠然自得、隨心暢遊的感覺。餐單走親民路線，主打嚴選產地每日新鮮運抵的魚材、職人手握壽司、日式串燒，加入創意元素，做出個性風格。

 

太古全新日式居酒屋！高性價比Omakase創意十足：牡丹蝦三層集海鮮之美、打卡一流松葉蟹梅子素麵

感受Omakase的儀式感

 

太古全新日式居酒屋！高性價比Omakase創意十足：牡丹蝦三層集海鮮之美、打卡一流松葉蟹梅子素麵

淡雪鹽吞拿魚腩稀有部位壽司（數量限定）$98

 

　　海遊膳的餐單以壽司和串燒這兩大日式經典為亮點，完全打破傳統 Omakase 的高門檻，當中超過40款壽司和20款當季刺身，全部都能隨意單點。當然亦可感受廚師發辦的儀式感，坐到壽司吧檯，近距離欣賞師傅現場捏壽司，一件件送上桌。幾款廚師發辦套餐可配合不同場合，比如$288的11品套餐，包含沙律、茶碗蒸、7貫、湯和甜點；$388的極上14品，多了9貫和一口丼；還有$498的豪華16品，升級到燒鵝肝茶碗蒸和12貫。

 

太古全新日式居酒屋！高性價比Omakase創意十足：牡丹蝦三層集海鮮之美、打卡一流松葉蟹梅子素麵

$498的豪華16品廚師發辦套餐

 

太古全新日式居酒屋！高性價比Omakase創意十足：牡丹蝦三層集海鮮之美、打卡一流松葉蟹梅子素麵

$288的11品廚師發辦套餐

 

　　第一次來，必試廚師團隊反覆嘗試創製的三款遊‧壽司：帆立貝三層有北海道海膽的濃郁、帆立貝的鮮甜，再加上三文魚籽的爽口，以大海鮮味打開味蕾；而赤蝦三層，醬油輕漬的赤蝦配上北海道海膽和細膩的吞拿魚腩，入口那種滑順和鮮香完全融在一起，層次豐富；牡丹蝦三層是我的最愛，火炙蝦膏的香氣撲鼻，搭上牡丹蝦的甜美和魚子醬的鹹香，味道層次分明又平衡。全都想要，可以點選遊・三味盛，三款一次吃齊，大滿足！

 

太古全新日式居酒屋！高性價比Omakase創意十足：牡丹蝦三層集海鮮之美、打卡一流松葉蟹梅子素麵

遊・三味盛 $258

 

太古全新日式居酒屋！高性價比Omakase創意十足：牡丹蝦三層集海鮮之美、打卡一流松葉蟹梅子素麵

帆立貝三層 $88

 

太古全新日式居酒屋！高性價比Omakase創意十足：牡丹蝦三層集海鮮之美、打卡一流松葉蟹梅子素麵

赤蝦三層 $88

 

太古全新日式居酒屋！高性價比Omakase創意十足：牡丹蝦三層集海鮮之美、打卡一流松葉蟹梅子素麵

牡丹蝦三層 $98

 

　　串燒款式十分豐富，十款現烤串燒，每款都烤得恰到好處。比如阿波尾酢橘雞腎串，口感爽脆，帶點柑橘的清香，吃起來特別開胃；雞皮紫蘇蝦卷外皮酥脆，內裡蝦肉鮮嫩，紫蘇的香氣讓人停不了口；還有北海道豚肉白蔥串，肉汁滿滿，蔥香跟豚肉的鮮美，烤得出色！部分串燒可自選醬汁，有清爽的檸檬鹽燒、濃郁的京蔥醬油、甜鹹平衡的照燒、簡單的岩鹽燒醬油，還有帶點辣勁的柚子胡椒，encore再encore也有新鮮感！

 

太古全新日式居酒屋！高性價比Omakase創意十足：牡丹蝦三層集海鮮之美、打卡一流松葉蟹梅子素麵

太古全新日式居酒屋！高性價比Omakase創意十足：牡丹蝦三層集海鮮之美、打卡一流松葉蟹梅子素麵

各式串燒 $18-$62／串

 

　　喜歡海遊膳的地方，除了因為餐單性價比高，更因店家將omakase和居酒屋融合在一起。可享受omakase的儀式感，又有輕鬆氣氛，有高水準壽司，亦可選擇居酒屋式小吃。好像燒牛舌芯粒三味，一盤三種口味；唐揚能登鹽漬北海道甜蝦 外脆內鮮，炸衣薄脆而不膩；胡麻菠菜則以自家製胡麻醬製作，香醇濃郁；池魚厚切・四季紅酸汁佐酒一流；雪鹽冷蕃茄則是清新之選。爐端燒方面，則有風味濃郁的劍先烏賊一夜乾和奢華的車海老雲丹燒（虎蝦海膽燒），口味奢華。

 

太古全新日式居酒屋！高性價比Omakase創意十足：牡丹蝦三層集海鮮之美、打卡一流松葉蟹梅子素麵

燒牛舌芯粒三味 $138

 

太古全新日式居酒屋！高性價比Omakase創意十足：牡丹蝦三層集海鮮之美、打卡一流松葉蟹梅子素麵

唐揚能登鹽漬北海道甜蝦 $68

 

　　還有必試松葉蟹梅子素麵，素麵的柴魚湯底盛於玻璃杯內，粉紅色的冷麵和蟹肉掠於筷子上，賣相精緻。上枱後，將冷麵和蟹肉滑到玻璃杯內，打卡一流。梅子素麵清爽開胃，蟹肉毫不吝嗇，掛滿每一口的麵條，大愛！

 

太古全新日式居酒屋！高性價比Omakase創意十足：牡丹蝦三層集海鮮之美、打卡一流松葉蟹梅子素麵

松葉蟹梅子素麵 $68

 

　　太古以前曾有港島區小日本之稱，今天，嘗著壽司、串燒，喝喝清酒，終於可以再次感受這份氣氛！

 

海遊膳 KAIYUZEN

地址：太古太豐路3號金星閣地下G01018號店

電話：2343 0328

營業時間：星期一至日 12nn-10pm

Tags:#海遊膳#KAIYUZEN#太古#金星閣#太古城#港島東#美食地圖#Omakase、Dining#廚師發辦#日本菜#串燒
