養妻活兒等如擁有「最終話語權」？女人犧牲事業退守家庭，隨時墮入進退失據的境地

J小姐婚前是一位時裝店老闆，生意上了軌道，加上有可靠的員工幫忙，所以日常生活的自由度很大。就在那時，她認識了現任丈夫，一位中型企業的高層，從追求、結婚到懷孕，都只在兩年內發生。

因為孕期不適，J沒精神顧店了，她開始思考孩子出生後，自己是不是該專心帶孩子？與丈夫商量過後，認為經濟上沒太大難題，於是她便把店關了，準備當個全職母親。

「孩子初出生一切還好，但隨著他日漸長大，關於教養等問題開始令我們夫婦間出現分歧，例始我想帶孩子一同旅行，他卻說這只是我單方面嚮往，他既不想減壓之旅變得手忙腳亂，而幼童出國也不會有任何回憶，何必庸人自擾。又例如我想先讓孩子上幼兒班，他卻說等正式入讀幼稚園也沒差，我們開始爭拗，誰都不想妥協，但最終他說了一句，他付錢養活我們母子，他就有最終話語權。」J說。

兩夫妻相處，要像政治角力一樣，算上誰擁最終話語權嗎？這枚震撼彈，讓J深深後悔自己放棄了事業來成就家庭。

不是沒積蓄，更不是沒能力，只是J當初以為自己和孩子是幸福地被丈夫捧在掌心豢養，才錯誤地把自己釘左被動的位置。

「婚前有長輩提醒我，女人不可以依靠丈夫過活，我當時還有自己的事業，沒把這句話放在心上。由結婚到懷孕，幸福似是來的很理所當然，我以為『做成功男人背後的女人』也不錯，但原來我錯得很徹底……」

長輩的話沒有錯，而J當初的想法亦並非不可取。歸根究柢，未能妥善處理與丈夫之間的分歧，才是二人問題所在。

假如J仍然是一位在職母親，他們的分歧就能消減嗎？不會吧！只是她不需再被所謂「最終話語權」打壓，她有底氣據理力爭，不用看誰的臉色做人。換句話說，當他們的地位平等時，情況或會變成各持己見、各不相讓。最終怎麼解決？最壞的情況，就只能以離婚來收拾殘局。

那時候，長輩的話更實在了，有經濟能力的女人不會被男人吃得死死，要離婚不會像全職母親那樣手足無措，既要擔心失了孩子的撫養權，也怕孩子跟自己生活會吃盡苦頭。

既然怎麼算都好像弊多於利，為何仍然有女人甘願當全職母親？就是說，並非所有男人都只會跟妻子火拼，也不是所有妻子也會威逼丈夫認同自己，這世界還存在著許多價值觀共通、互相理解、互相遷就、擅長理性溝通的夫妻。他們能夠做到男主外、女主內，而又尊重、欣賞、感激對方為家庭所作出的貢獻，而不是白目地以為自己付錢較多，等於付出較多，更不會以話語權去拑制另一半的思想行為。

J的過錯，也許就是當初選了個「一言堂」的對象而不自知，而她自己亦當不上對丈夫言聽計從的溫婉角色。那能怎麼辦？若J尚有能力的話，不妨嘗試在帶孩子的同時開拓新事業，試圖拯救自己脫離受制的局面；又或者，待孩子長大些，再回顧自己的婚姻，看看到底需要找一份新的工作，抑或離開囚牢，去換取一段新的人生！