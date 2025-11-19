故宮文化博物館「古埃及文明大展」: 尼羅河畔的時光隧道

七月於倫敦大英博物館的埃及廳中，我駐足於羅塞塔石碑前，凝視密佈碑面的象形文字與希臘文。這塊灰暗的玄武岩，曾是解鎖古埃及千年謎題的鑰匙，而今靜默如初，卻彷彿能聽見祭司的誦經與法老的腳步。廳內巨像巍然，阿蒙霍特普三世的石雕面容剝蝕了鋒芒，僅餘溫潤肅穆；彩棺上的金箔與赤赭，仍勾勒着亡靈渡向永生的星圖。那裡的文物如長河，將尼羅河的濤聲與沙漠的風沙，匯成文明的血脈，跟博物館裏的人潮相映成趣。

回港後不出半年，雖未及遊訪埃及新開幕的大埃及博物館，但竟在故宮的展廳重逢這股血脈。香港故宮文化博物館的「古埃及文明大展」，彷如一座橫跨時空的橋梁，將薩卡拉的沙礫與維港的波光相連。少年法老圖坦卡門的雕像立於燈下，金冠與權杖凝住他短暫的輝煌；娜芙蒂蒂的頭像微傾，石英岩雕琢的頸線仍存着「最美王后」的驕矜。更動人心魄的，是薩卡拉新出土的彩繪人形棺——顏料斑斕如昨，甲蟲銘文與鷹神羽翼間，藏着對來世的執念。而那具蜷曲的貓木乃伊，則將神聖與塵世牽繫，恍如芭絲特女神悄聲踱步於展櫃之間。

展題分作四章：從法老權柄與神諭，到圖坦卡門的動盪時代；從薩卡拉金字塔下的秘儀，至古埃及與希臘、羅馬的對話。多媒體光影裏，木乃伊裹布的過程如儀式重演，獸首神祇在投影中甦醒。這不僅是文物的遷徙，更是一場文明的共鳴——當香港的觀眾在貓木乃伊前駐足驚嘆，或於盲盒中拆出聖甲蟲時，古埃及的生死觀與藝術魂靈，已悄然滲入東方之珠的夜色。

或許文明從未真正湮滅。它們只是凝結於石碑的刻痕、棺木的彩繪，或一具貓的形骸中，等待某個維度交錯的瞬間，在倫敦的薄暮或香港的秋光裏，再度被喚醒，叩問現代文明的盛衰與錯置。

《古埃及文明大展——埃及博物館珍藏》

日期：2025年11月20日至2026年8月31日

地點：香港故宮文化博物館（香港西九文化區博物館道8號）