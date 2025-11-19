歡迎回來

Winter Bar Hopping：天際泳池醉人景致 Kimpton Swim Club、簡約現代小酌 Mius，今季特色酒吧新寵！
Wine

Winter Bar Hopping：天際泳池醉人景致 Kimpton Swim Club、簡約現代小酌 Mius，今季特色酒吧新寵！

TEXT:Tiffany ChanPHOTO:品牌照片

　　最近香港夜生活再次迎來小回春，比起以往的狂歡派對，似乎高質感的特色酒吧更受城中品味人士歡迎。今季兩家新開幕的特色酒吧——尖沙咀全新香港金普頓酒店的天台泳池酒吧Swim Club，與中環歌賦街主打簡約設計、高級調酒的Mius，皆成為時下愛酒之人必到新地標，為每個周末晚上帶來迷人微醺之夜。

 

Kimpton Swim Club：美式復古陽光結合維港醉人景致

 

　　Swim Club位於最新香港尖沙咀金普頓酒店的50樓天台，在頂樓天際泳池旁邊，日光下陽光閃耀，夜晚則映照出城市醉人活力。Swim Club靈感來自美國復古泳池會所，將加州比華利山復古優雅與香港都會活力完美結合，配上盡收眼底的270度維多利亞港景致，空間以泳池藍、陶土地磚及溫潤木質打造，透過格紋、條紋與幾何元素貫穿，創造出一致而充滿個性的視覺語言，呈現鮮明個性與加州池畔魅力，輕鬆享受繁華鬧市中的愜意酒品體驗。

 

　　除了特色裝潢佈置，Swim Club的核心亦在於創意雞尾酒創作，酒單設計從跳水的俐落流麗曲線與準繩之中擷取靈感，具玩味之餘更體現精細優雅。酒單上每款雞尾酒將「形態」演繹成「風味」，如靈感來自「前向跳水」（Forward Dive）的明亮微酸的氈酒雞尾酒Forward、以與傳統配方倒調的比例，創造風味更柔和的苦艾酒特調Reverse，帶來與眾不同的風味與餘韻，更為城市生活增添更多驚喜。

 

Kimpton Swim Club

地址：尖沙咀中間道11號金普頓酒店50樓

電話：39196868

 

Mius：中環舊街展現簡約現代，舒適迷人溫馨氣圍

 

　　愛酒之人都知道中環處處高質酒吧，由國際獲獎女調酒師Shelley Tai主理的Mius，座落中環歌賦街，自開業以來即成為城中熱門話題。Shelley曾在新加坡頂尖酒吧工作多年，致力在香港重塑cocktail bar文化。酒吧設計主打簡約風格，結合木質、金屬元素，空間寬敞明亮，日光灑落時格外溫暖，空間令人舒適放鬆，營造出舒適的鄰里酒吧氛圍。

 

　　酒單以12款經典雞尾酒融合現代亞洲元素，主張「簡單就是美」，每款不超過六種材料，經典調酒加上細緻亞洲風味創意，像Matcha Mori的抹茶、Guava Oolong Float的番石榴與烏龍，乃至自製果醬的Strawberry Negroni，皆重視味道平衡與創意，適合享受輕鬆交流長談，每一杯都讓人回味。Mius猶如繁囂都市中的小綠洲，讓人與人之間的連結於每個細節中自然流露，低調卻叫人難忘。

 

Mius

地址：中環歌賦街29號地舖

 

　　以上兩間今季特色酒吧新寵，你又喜歡哪一間？

Tags:#香港#人氣酒吧#中環#歌賦街#尖沙咀#尖沙咀金普頓酒店#Swim Club#Shelley Tai#Mius
