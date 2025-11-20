天冷浸腳好處多？4大浸腳注意事項，不能只泡清水！

天氣開始轉冷，就會很想浸浴。泡在熱呼呼的池水內，聽著輕鬆的音樂，讓疲乏的身心得到放鬆。如果窩居的浴室沒有浴缸，不妨用熱水泡腳來代替浸浴，只需要一個木桶就可以消除疲勞、促進血液循環、甚至減肥去水腫等。

很多女明星，例如梁詠琪、楊冪都曾經分享以泡腳來養生，迪麗熱巴更曾在節目中分享，以生薑熱水泡腳，是瘦腿的好方法。不過，泡腳不單是浸熱水就有效養生，還有一些地方需要注意。

泡腳用清水就可以了嗎？

由於皮膚會吸收水分，如果只用清水泡腳，皮膚吸水後可能會水腫或皺皮，建議泡腳時加入粗鹽或浴鹽，可降低皮膚的吸水能力，也有殺菌作用。有需要的話，也可在熱水中加入中藥足浴包，針對身體狀況而選擇合適的藥材。例如香港人普遍體質偏寒濕重，可選擇含有艾葉、老薑、花椒的足浴包，有助祛寒、除濕、排毒、增強免疫力等。

泡腳只可以用木桶？

到足浴店泡腳時經常見到木桶，雖然木桶保溫功效好，但就比較重、不易清潔及收納。如果在家使用，可以考慮矽膠桶或足浴袋，受熱能力較塑膠桶高。高度最好能泡到膝蓋下方的「足三里」這個穴位。

泡腳時間及水溫

泡腳不是泡得愈長時間、溫度愈熱，效果就愈好。水溫不能太熱，大約攝氏40-42度左右，水溫過熱有可能燙傷或感到頭暈。每次泡腳時間大約15分鐘，避免在太飽、太餓或進食時泡腳，建議睡前1小時至30分鐘泡腳，放鬆身心，更易入睡。

避免泡腳人士

如果懷孕、患有心臟病、低/高血壓、皮膚病或身體虛弱人士等，都不宜浸腳。如果有任何問題，請先諮詢醫生的意見。