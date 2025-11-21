電影《換乘真愛》：不是每段關係都有一個正式結局

「你視令她快樂為人生目標。」為《換乘真愛》（Eternity）主角祖恩愛上第二任丈夫的原因。故事以死後世界的三角戀為主題，在相處的自然與浪漫的激情之間作出選擇，帶出人在不同階段的需求。有一些關係無法透過努力而獲得，無論花費多久的時間，最後也只會證明彼此的不合適。故事中的設定包含許多不同的永生界，例如可以與假的沙特和卡繆在咖啡館裏喝熱巧古力的巴黎世界——奇幻和劇場式的情節為老生常談的愛情道理帶來了玩味。

萊利為了妻子在死後世界遇見第一任丈夫而躊躇：「我不知道怎樣鬥贏回憶。」當在某一刻遇上一個認為是自己最愛的人，卻錯過了相處的機會；在往後的日子裏卻無法停止幻想，相信可以在回憶裏與那一個人走完一生。曾經努力想要追回失去的時光，但有一些關係其實就停留在某一個瞬間。不是每一段關係都有一個正式的結局，我們可以不停去幻想其中的可能性，可是就像電影一般，即使背景音樂仍然延續，片段卻早已耗盡了。

人總是為自己的理想對象設下一切條件；但當真的遇上那一個人以後，反而發現自己所追求的，並不一定適合自己。對方的身高、樣貌和資產都符合要求，可是自己真的愛著那一個人嗎？大人都會退而求其次地說著：「我擁有了物質上的一切，為甚麼還需要被愛？」愚蠢的人類就是這麼愚蠢地需要愛與被愛。我們希望物質的影子可以覆蓋被愛的渴求，還只是在害怕自己再一次愚昧地相信愛情？

當遇上一個可以真正愛上的人，重要的並不是那一份激情，而是在甜蜜過後的舒適與自在。想要擁有甜膩的感覺就去吃巧克力，想要追求刺激就去玩機動遊戲。人可以並行做著所有能夠帶來快感的事情，但是誰又可以分擔自己的空虛？

《換乘真愛》（Eternity）

上映日期：2025年11月27日