Threads美容圈大熱！ReFa智能風筒真的是美髮神器嗎？

昨日上傳了「戰利品」相片-ReFa BEAUTECH智能風筒，想不到朋友們的反應比想像中熱烈，果然外型亮麗討好的風筒特別注目，這款風筒一年前我已經想入手，當時在東京的髮廊染髮，髮型師幫我用過一次已經感覺良好，及後陸續在日本不同的酒店和溫泉旅館都有機會用過，用後頭髮真的比平日明顯更亮澤順滑，有次到訪一間酒店，浴場同時備有這款和Dyson，我和同伴還認真地試用和討論，當時已經鎖定目標，只是遲遲沒有付諸行動。

ReFa BEAUTECH Dryer Smart W，Sensing Program自動溫控功能：Scalp模式保持在50°C， 而Moist模式則保持在60°C以下，呵護髮絲免受高溫帶來損傷，而Hydro Ion技術則以高密度碳搭配負離子產生器讓髮絲受熱更均勻，保持髮絲的含水量，結合流線型美學與簡便折疊收納的設計，大大增加吸引力。

樓高五層的ReFa Ginza幾日前在銀座盛大開幕，剛巧人在東京，購買慾自然更高漲，作為資深ReFa產品用家，已有微電流美容滾輪、潔面儀和美容儀，遲遲未入手ReFa BEAUTECH智能風筒，只因家人共用的電器都是習慣壞了才會換新，不過，既然查過香港行貨沒有引入，日元匯率如此吸引，下次再到訪時退稅手續又可能會比現在複雜，那就決定及時行動了，但現實是為了享受更高折扣，我選擇在Bic Camera購買。

說回ReFa Ginza五層旗艦店也聲勢浩大，由世界著名設計師Gwenael Nicolas設計，以「讓所有世代都心動的奢華熱鬧」為概念，營造兼具奢華與未來感的體驗空間，店內除了展示大家熟悉的產品外，亦展示ReFa VITALWEAR 「機能型」家居服與內衣，ReFa LINEN毛巾及浴袍等布製品，更首次推出與150年歷史的法國香料公司MANE合作的香氛系列，店內還設有首創「個人化禮贈服務」，為顧客提供度身訂製的禮品。

原來很多用家都像我一樣在酒店試用過後去購買，證明ReFa 這個「老是常出現」的對策十分奏效，酒店的Conversion也相當強勁，ReFa GINZA開幕更意味著品牌邁向新階段：從微電流美容滾輪變為一個涵蓋護膚、美髮和保健的美容企業。

第一款接觸ReFa的產品是微電流美容滾輪，聲稱結合模擬專業美容師的物理按摩手法與微電流技術的生物電刺激，為便捷且有效果的家居美容工具。坦白說，這美容滾輪的定價不便宜，雖然銀光閃閃，但感覺Low Tech，當時市場也有很多類似外型的按摩滾輪，不過用在手臂和小腿的確感到掐起肌肉的按摩觸感，其實這些不用充電的美容儀，使用率反而最高，看電視時隨手拿來就會用，早上也會推一推兩邊Jaw Line。

如果想入手微電流美容滾輪的朋友，我發現PanaShop有大減價，只需接近1/4價錢便可入手呢！

香港ReFa只引入了少部份產品，最近的焦點推廣是ReFa FINE BUBBLE U微細氣泡花灑，未知未來香港市場的發展會如何呢？