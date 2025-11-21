歡迎回來

戴祖儀，不止於一件台慶戰衣
戴祖儀，不止於一件台慶戰衣

　　事實證明，不少朋友都對我很好，知我沒有看TVB台慶，台慶當晚，紛紛Send兩條片給我，兩條片分別是：

 

　　1.群星獻唱〈小伙子〉。

 

　　2.險些仆親的戴祖儀。

 

戴祖儀，不止於一件台慶戰衣

台慶當晚的戴祖儀。（圖片來源：Joey Thye 戴祖儀fb專頁 ）

 

　　兩條片內容和指涉完全不同，自然分別產生兩種感受：

 

　　1.有種恍如唱K時行出K房去廁所在走廊穿梭的錯覺。

 

　　2.好想多謝戴祖儀。

 

　　多謝戴祖儀？原因是這樣的：每逢周六晚上，在電台負責一個Segment，（為盡量減小自己把聲出現，所以）每一次都會邀請一位藝人客串，客串一個角色。

 

　　其中一位，就是戴祖儀。

 

　　好記得，那天在電台大堂接她上去錄音室，她跟我講了一聲「Hello」後就連聲「Sorry」——她說她還未背好對白，難怪在之前一刻，看見她拎住部電話口噏噏，原來她正在邊看劇本邊背誦。

 

　　我連忙說「Sorry」，並跟她解釋，不用背，可以望住稿讀的。

 

　　但我明白，這是她在電視台所接受的訓練，收到劇本，就有責任記熟對白。

 

戴祖儀，不止於一件台慶戰衣

《法證先鋒VI：倖存者的救贖》（網上圖片）
 

戴祖儀，不止於一件台慶戰衣

《飛常日誌》（網上圖片）

 

　　就算只是錄一個電台短劇。做得再好，都不會幫她入圍角逐飛躍獎或視后，但戴祖儀依然沿用這種態度，這一種經由長時間訓練培養出來的態度，認真地幫我錄劇，試問怎能不感動？並連忙說多謝？

 

　　無奈，她如此落力背對白去預備的一個電台Segment角色，應該不會有甚麼人記得——正如她演過的不少劇集角色，都未必有太多人記住——就算記得住，有理由相信及不上她在台慶當晚的戰衣（以及差點仆倒的那個Moment）那麼深刻，不只被記住，甚至被廣泛報道、談論，以及Share。

 

戴祖儀，不止於一件台慶戰衣

《青春不要臉》溫楚瑜，戴祖儀的一個代表性角色。（網上圖片）
 

戴祖儀，不止於一件台慶戰衣

《刑偵12》李欣，性格陰沉，戴祖儀較少演這類角色。（網上圖片）

 

　　一件戰衣，比起一個需要用心預備的角色更深入民心。

 

　　從來不認為，一個努力的人就應份獲得嘉許頌讚；但如果現在真的存在著這麼一種良善思維，就好應該一視同仁，而不是某些人的努力必然被看見，某一些人的努力就被視而不見。

 

戴祖儀，不止於一件台慶戰衣

戴祖儀其實是歌手，不只唱，還會作曲，《女神配對計劃》主題曲〈女神戀愛惱〉就是由她創作。（網上圖片）

 

　　這一篇文注定不能改變甚麼，但始終想說的是：戴祖儀，你的Talent絕不止於一件台慶戰衣。

 

