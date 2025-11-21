世界50最佳餐廳上榜中菜聯乘杭州米芝蓮二星！龍井蝦仁紙皮湯包、東坡婆參春卷，跨越城市的味覺之旅

最近品嘗了一頓滋味難忘的四手晚宴，由位列《世界50最佳餐廳2025》第11名兼米芝蓮一星餐廳「永」創辦人兼總廚Vicky 鄭永麒聯同來自杭州的米芝蓮二星餐廳「如院」主廚傅月良携手打造的「發酵美學」聯乘饗宴，兩位星級廚師以發酵工藝呈現食材的多重滋味，為客人帶來獨一無二的味覺體驗，實在是一切來得太期待。

「發酵美學」聯乘饗宴分別於杭州「如月」和香港「永」各辦兩晚，構成了一次跨越城市的味覺之旅，讓兩地愛吃朋友都有機會品嘗到兩位星廚的精湛廚藝與無限創意。

我們安坐於「永」的廂房裡面，先來一口香檳清新味蕾，為之後的美食做好準備。

延 - 龍井蝦仁紙皮湯包 – 先來傅師傅的名物湯包，不過是次加入了Vicky的招牌美食龍井蝦仁作餡料，吃時先把湯包咬開小洞，喝下裡面充滿鮮味的湯汁，再把包和餡料吃下，為晚餐帶來一個愉悅的開始。

麴 – 肝醬鮑魚、干糟鮑魚 – 之後來了一道分別由兩位大廚炮製的鮑魚菜式，Vicky加了肝醬提升鮑魚的味覺層次，傅師傅則運用干糟的烹調方式來突出鮑魚的自身鮮味。

鹼 – 自製黃金皮蛋伴香辣沖繩豆腐、脆皮溏心臭豆腐配豆漿 – Vicky自家製黃金皮蛋入口幽香，配上惹味的香辣豆腐，瞬間俘虜味蕾；傅師傅把臭豆腐做成了外脆內溏心，口感獨特，味道吸引，配上旁邊的鹹豆漿，美味指數立即加倍提升。

醉 – 白玉熟醃公大閘蟹、黃酒生醃乸大閘蟹 – 先品嘗傳師傅以黃酒生醃的大閘蟹乸，入口充滿金黃蟹膏，還能嘗到陣陣酒香；Vicky巧妙地把冬瓜搭配熟醃大閘蟹公一齊品嘗，冬瓜的口感媲美蟹膏，但又沒有蟹膏的負擔，簡單地討人喜歡。

糟 – 糟香杭八仙 – 出自傳師傅的菜式，杭八仙可以說是杭州版本的佛跳牆，用上花膠、鮑魚、海參等珍貴食材入饌，加入酒糟湯一起燉煮，吃時湯頭鮮味滿載，海味食材和酒糟融合得如膠似漆、不分你我。吃到最後，兩位師傅更加即興想到可於杭八仙上刨下阿爾巴白松露，讓菜式香上加香。

曬 – 東坡婆參春卷 – 之後送來了Vicky的名物婆參春卷，不過是次搭配的是傅師傅的東坡汁，讓婆參吃起來更加有肥豬肉的味道，配上香脆可口的空氣春卷，好吃得念念不忘。

燻 – 金牌扣肉。秋 – 輪到傅師傅的招牌菜式金牌扣肉登場，之前在杭州品嘗過搭配豌豆製作的夏天版本，今次有幸可以吃到加入栗子炮製的秋天版本，扣肉的油脂跟香甜的栗子原來十分匹配，簡單地俘虜了我們的味蕾。

鹽 – 酸菜老鼠斑 – Vicky用上矜貴的老鼠斑來炮製酸菜魚，魚肉軟嫩可口，湯頭鮮味滿載，實在沒有不喜歡的理由。

醃 – 冬荀白臘肉燜飯 – 當晚的主食由兩位大廚合作炮製，加入時令冬荀和白臘肉一同跟白米飯燜煮，吃時能嘗到清新的荀香和臘肉的油香，亮點是飯粒吸收了食材的精華，每一口都變成人間美味。

糖 – 百香果椰子冰粉、蓮花酥配蓮子湯 – 甜點時間來了兩款甜食，Vicky的冰粉加入了百香果和椰子兩款清甜滋潤的食材，甜蜜又養生；傳師傅的蓮花酥來得又酥又脆，跟清新的蓮子湯一同享用，是幸福的味道。

最後還有餐後點心和時令水果，為是夜晚宴劃上完美句號。

永 Wing

地址 : 中環威靈頓街198號The Wellington 29樓

電話 : 2711 0063