故宮「古埃及文明大展」最深入導賞！與北大教授顏海英對談，看貓木乃伊的宗教啟示

全港矚目的「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」日前於香港故宮文化博物館揭幕，是次展覽由香港故宮與埃及最高文物委員會聯合主辦，向公眾展示250 件來自七間埃及重要博物館以及薩卡拉考古遺址的珍貴文物，當中不乏圖坦卡門像、娜芙蒂蒂頭像等話題展品。如此規模，與明年是中埃建交70周年，有莫大關係。

其實，中國有派出考古隊到埃及進行考古工作。可是，將中國考古隊的研究成果，連同向埃及七大重要博物館借展的文物，籌劃成為大型展覽，其有趣及可觀之處，不單單是展品及最新的考古資訊，而是以中國視覺而非歐美視覺出發的研究角度。

彩繪人形木棺是近年埃及考古的焦點之一。

北京大學歷史學系教授、北京大學古代東方文明研究所所長顏海英

中國文化的視覺，看古埃及

關於中國考古隊在埃及的考古工作，北京大學歷史學系教授、北京大學古代東方文明研究所所長顏海英是重要一員。她經常往返中、埃兩地，將考古現場第一手資料帶給學術界。香港故宮的「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展覽專書便是由顏海英主編。展覽揭幕當日，除了埃及最高文物委員會秘書長 Mohamed Ismail Khaled 博士，顏教授亦專程到香港故宮接受傳媒採訪。

風塵僕僕的顏海英教授笑說：「我最近才在薩卡拉回來。」今次展覽分為四個單元，其中一個單元正好以薩卡拉為主題。薩卡拉（Saqqara）是離埃及首都開羅不遠的考古熱點。顏教授說：「薩卡拉是2020世界重大考古發現，最重要兩種文物，一個彩繪人形木棺，一個是貓木乃伊。」

阿肯那頓像

圖坦卡門像

圖坦卡門的古祖宮鬥

顏海英熱愛歷史和考古，展覽的四大展區在她眼中各有獨特之處，而且似乎都可對照中國文化。她笑說喜愛看宮鬥劇的觀眾，一定喜愛「圖坦卡門的世界」展區。圖坦卡門的父親阿肯那頓亦是個厲害人物，「他是最早提出一神宗教改革的國王，但失敗了。他的兒子圖坦卡門要和新宗教決裂，回歸傳統。圖坦卡門死後，他的妻子寫信向別的國王要求派個兒子來當丈夫，因為她不想被老大臣強娶……這個展廳用簡單的展品講出了整個家族在變革時代求存的故事。」

另一個可用中國文化視點切入的，是古埃及的官員選拔制度。顏海英透過展品「書吏坐像」，以中國的科舉類比：「他們的科舉，讀書最重要不是文學，而是幾何學、天文學、地理學，因為尼羅河氾濫，土地每年都要重新丈量，雖要大量管理人員。」又關於墓葬和祭祀，她發現埃及古墓的「假門」有和中國祠堂相似的地方，「每個墓在地上都有個祠堂，每個祠堂有一個假門，假門前面是做儀式的地方，死者的靈魂會通過假門出來接受供奉。他們相信要在另一個世界活得好，一定要有活人供奉，這是為甚麼他們做木乃伊，木乃伊就像一個接收器。要在另一世界存在離不開活人的紀念，你被忘記了你就不存了。所以他們的(供奉)是精神、物質兩層面的。」

古埃及文官「書吏坐像」。

埃及古墓的「假門」有和中國祭祖相似的地方。

供品貓木乃伊，有三成是造假的。

貓神的木乃伊，要入棺並記下入葬日期。

活人寫照，薩卡拉的地下世界

而這次展覽最多人談論的「薩卡拉的秘密」，她說在薩卡拉的考古隊常有新發現傳給她，「最近一個月又發現了十幾個墓。你下去一個新的墓會先發現門楣是帶字的，那就知道下面有一個墓。考古也講地段，薩卡拉是考古核心中的核心。明年應該還會有新的發現公布。薩卡拉南北距離達幾十公里，墓有五百多，各個時代各個階層的人的墓都有，有點像現在的社區，靠近金字塔是豪宅區，遠一點就較次要，像一個現實社會的縮影，地方很大。金字塔是核心，一般人都喜歡靠近國王，歷代人都在那裏葬墓，那是黃金地段，外國來的考古隊進不去，現在都是埃及考古隊去做。外國的考古隊會被分配到其他地段。現在有二十多個考古隊在工作。」

狒狒雕像

「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」已揭幕，觀眾反應不俗。

顏海英指：「薩卡拉最新的考古發現中最重要是一批人型木棺，另一批最重要的發現是貓的木乃伊。薩卡拉曾經發現上百萬的動物木乃伊，相當一部份被歐洲人運回歐洲當肥料。現在我們看到的兩類貓木乃伊，一類是很像貓的，牠們地位不高，是供品，另外一類有棺木的是貓神。當時的神廟裏面有活體的貓被供養，牠們死了之後要厚葬，要放棺木，寫上埋葬日期。廟裡另外養了上百隻貓，幾個月大就會殺掉製成木乃伊賣給商客，做為他們入廟向貓神訴說願望的供品，而這些供品貓木乃伊有三成是造假的，有些只裹了石頭，有些裏面只裹了一點點貓木乃伊。」

貓木乃伊的宗教啟示

顏海英表示，薩卡拉曾是全埃及最大貓木乃伊加工中心，她推斷那裡也是木棺製造中心，「這說明了在埃及歷史後期，信仰已經變得商業化。那些貓神廟的祭師很會要錢，比如收很高費用給信徒埋葬在貓神廟附近，而實際上很多都埋在廢棄的古墓。木乃伊不光有貓，還有狗和狒狒，動物都有不同的墓區，當時的情景一定非常壯觀。」

今次除了展出兩大類貓的木乃伊，還有貓、鳥、羊、狒狒以至河馬的雕像，藍色河馬成了今次展覽商品的焦點。

顏海英（右）與香港故宮文化博物館副館長王依柔。

藍色河馬雕像，成為是今次展覽商品的代表。

展覽最後一個單元是「古埃及與世界」，以古埃及與後世的連繫作結。顏海英認為：「就像尼羅河進入地中海一樣，古埃及文化進入了希臘、羅馬的世界，成為了歐洲文明的源頭。一方面是希臘、羅馬向埃及學習了很多文化遺產，基督教文明有相當部份來自古埃及宗教。雖然理念一個是一神、一個是多神，但洗禮、末日、復活都來自古埃及宗教，埃及亦是基督教早期的一個重要教區。歐洲文明能達到這個高度，因為它有兩個底色，它們是對立統一的，一個是希臘、羅馬，一個是西亞、北非，這是很多人不知道的，我們想通過這個展廳講清楚。」

「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」

日期：2025年11月20日至2026年8月31日

地點：西九香港故宮文化博物館

門票：$190、$220

