當黃金鑽石遇上非傳統材質：「雕塑系」高級珠寶VHERNIER亞洲首店抵港，帶來極簡奢華的意式美學！

作為首飾控，相信大家都懂：「不是閃閃發光才叫奢華」。來自米蘭的高級珠寶品牌 VHERNIER，終於來到香港，在半島酒店開設亞洲首間精品店！

VHERNIER 成立於1984年，以其雕塑感十足的設計語言、對非傳統材質的探索，以及對極簡主義的堅持，在高級珠寶界自成一格。它不追求繁複堆疊的奢華，而是以純粹線條與大膽材質，打造出如建築般的珠寶作品。這種風格，既前衛又內斂，深受藝術收藏家與設計愛好者青睞。

在 Instagram 查看這則貼文 VHERNIER Official（@vhernier）分享的貼文

來到香港，精品店由紐約建築事務所 FROM Architecture 的意大利建築師Matteo Fraticelli操刀設計，空間設計延續品牌一貫的極簡語彙，融合 botticino 與 thassos 大理石地面、青銅飾面玻璃陳列櫃與隱藏式燈光，營造出一種靜謐的節奏。

Abbraccio 18K玫瑰金耳夾 $64,500

Abbraccio 18K玫瑰金戒指 $44,900

VHERNIER一直深受眾多收藏家與名人青睞，其中兩大經典系列Abbraccio和 Calla更是極簡珠寶設計的先驅，前者靈感源自現代雕塑，在意大利文裏有「擁抱」的意思， 以飽滿曲線與雕塑感線條，展現擁抱般的溫柔力量；後者鮮明的線條設計靈感源自馬蹄蓮的圓錐形狀，造型純粹，隱藏式扣環則為作品增添一絲神秘氣息，體現極簡主義的極致。

Calla 18K玫瑰金及鑽石手鐲 鑽石111顆 共0.63卡 $ 89,000

Calla 18K玫瑰金頸鍊 – $291,000

如要數VHERNIER的另一大特色，相信一定的材質運用。品牌大膽將黃金、鑽石與黑檀木、鈦金屬、鋁與青銅等非傳統材質結合，創造出一系列前所未見的珠寶，可見其對創新與實驗精神的執著。特色的造型胸針同樣叫人過目不忘，使用VHERNIER標誌工藝Trasparenze打造，為雕塑造型注入色彩。此外，店內還展出以雙爪密鑲工藝製作的Verso、Pirouett、Tourbillon等系列。

18K白金螃蟹胸針，鑲嵌上鑽石，綠玉髓及水晶石

鑽石252顆, 共2.21 卡 $227,000

18K白金青蛙胸針，鑲嵌上鑽石，綠玉髓，珊瑚及水晶石

鑽石 100顆, 共0.67卡 $125,000

18K白金螃蟹胸針，鑲嵌上鑽石、紅玉髓及水晶石

鑽石252顆, 共2.21 卡 $227,000

繼續往內走，可見精品店內更設有一處專屬空間，展示品牌收購的義大利銀器品牌 De Vecchi Milano 1935 的作品。以現代版「Wunderkammer 奇珍寶庫」為概念，透過雕刻壁龕與玻璃層架，呈現一場關於工藝、光影與想像力的展演。



VHERNIER

地址：尖沙咀梳士巴利道半島酒店地下 L5-L8