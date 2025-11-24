歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
防詐騙公告：提防冒認本台節目之Facebook假專頁及AI偽造影片
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
當黃金鑽石遇上非傳統材質：「雕塑系」高級珠寶VHERNIER亞洲首店抵港，帶來極簡奢華的意式美學！
Jewelry

當黃金鑽石遇上非傳統材質：「雕塑系」高級珠寶VHERNIER亞洲首店抵港，帶來極簡奢華的意式美學！

　　作為首飾控，相信大家都懂：「不是閃閃發光才叫奢華」。來自米蘭的高級珠寶品牌 VHERNIER，終於來到香港，在半島酒店開設亞洲首間精品店！

 

當黃金鑽石遇上非傳統材質：「雕塑系」高級珠寶VHERNIER亞洲首店抵港，帶來極簡奢華的意式美學！

當黃金鑽石遇上非傳統材質：「雕塑系」高級珠寶VHERNIER亞洲首店抵港，帶來極簡奢華的意式美學！

 

　　VHERNIER 成立於1984年，以其雕塑感十足的設計語言、對非傳統材質的探索，以及對極簡主義的堅持，在高級珠寶界自成一格。它不追求繁複堆疊的奢華，而是以純粹線條與大膽材質，打造出如建築般的珠寶作品。這種風格，既前衛又內斂，深受藝術收藏家與設計愛好者青睞。

 

在 Instagram 查看這則貼文

VHERNIER Official（@vhernier）分享的貼文

 

在 Instagram 查看這則貼文

VHERNIER Official（@vhernier）分享的貼文

 

　　來到香港，精品店由紐約建築事務所 FROM Architecture 的意大利建築師Matteo Fraticelli操刀設計，空間設計延續品牌一貫的極簡語彙，融合 botticino 與 thassos 大理石地面、青銅飾面玻璃陳列櫃與隱藏式燈光，營造出一種靜謐的節奏。

 

當黃金鑽石遇上非傳統材質：「雕塑系」高級珠寶VHERNIER亞洲首店抵港，帶來極簡奢華的意式美學！

Abbraccio 18K玫瑰金耳夾 $64,500
 

當黃金鑽石遇上非傳統材質：「雕塑系」高級珠寶VHERNIER亞洲首店抵港，帶來極簡奢華的意式美學！

Abbraccio 18K玫瑰金戒指 $44,900

 

　　VHERNIER一直深受眾多收藏家與名人青睞，其中兩大經典系列Abbraccio和 Calla更是極簡珠寶設計的先驅，前者靈感源自現代雕塑，在意大利文裏有「擁抱」的意思， 以飽滿曲線與雕塑感線條，展現擁抱般的溫柔力量；後者鮮明的線條設計靈感源自馬蹄蓮的圓錐形狀，造型純粹，隱藏式扣環則為作品增添一絲神秘氣息，體現極簡主義的極致。

 

當黃金鑽石遇上非傳統材質：「雕塑系」高級珠寶VHERNIER亞洲首店抵港，帶來極簡奢華的意式美學！

Calla 18K玫瑰金及鑽石手鐲 鑽石111顆 共0.63卡 $ 89,000
 

當黃金鑽石遇上非傳統材質：「雕塑系」高級珠寶VHERNIER亞洲首店抵港，帶來極簡奢華的意式美學！

Calla 18K玫瑰金頸鍊 – $291,000

 

　　如要數VHERNIER的另一大特色，相信一定的材質運用。品牌大膽將黃金、鑽石與黑檀木、鈦金屬、鋁與青銅等非傳統材質結合，創造出一系列前所未見的珠寶，可見其對創新與實驗精神的執著。特色的造型胸針同樣叫人過目不忘，使用VHERNIER標誌工藝Trasparenze打造，為雕塑造型注入色彩。此外，店內還展出以雙爪密鑲工藝製作的Verso、Pirouett、Tourbillon等系列。 

 

當黃金鑽石遇上非傳統材質：「雕塑系」高級珠寶VHERNIER亞洲首店抵港，帶來極簡奢華的意式美學！

18K白金螃蟹胸針，鑲嵌上鑽石，綠玉髓及水晶石
鑽石252顆, 共2.21 卡  $227,000
 

當黃金鑽石遇上非傳統材質：「雕塑系」高級珠寶VHERNIER亞洲首店抵港，帶來極簡奢華的意式美學！

18K白金青蛙胸針，鑲嵌上鑽石，綠玉髓，珊瑚及水晶石
鑽石 100顆, 共0.67卡 $125,000
 

當黃金鑽石遇上非傳統材質：「雕塑系」高級珠寶VHERNIER亞洲首店抵港，帶來極簡奢華的意式美學！

18K白金螃蟹胸針，鑲嵌上鑽石、紅玉髓及水晶石
鑽石252顆, 共2.21 卡 $227,000

 

　　繼續往內走，可見精品店內更設有一處專屬空間，展示品牌收購的義大利銀器品牌 De Vecchi Milano 1935 的作品。以現代版「Wunderkammer 奇珍寶庫」為概念，透過雕刻壁龕與玻璃層架，呈現一場關於工藝、光影與想像力的展演。
    

VHERNIER

地址：尖沙咀梳士巴利道半島酒店地下 L5-L8

 

Tags:#高級珠寶#黃金#意式美學#珠寶#VHERNIER#鑽石#Jewelry#雕塑系珠寶
Add a comment ...Add a comment ...
更多Watch & Jewelry文章
地下奢華的光影新章！Saint Bones插旗啟德崇光：香港限定紅寶石黑瑪瑙腕錶 + 新錶系列一次看
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處