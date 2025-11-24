感情被背叛，為何不選擇離婚？除了愛或不愛，原來還有很多現實考慮

現今愛情世界，很多人視忠誠、專一和關愛是婚姻核心價值，但出軌而不離婚，現實生活中並不稀奇。這是愛情觀的言行不一致？抑或愛情根本就是一個充滿矛盾的世界？

「啲朋友問我：點解唔同佢離婚？佢哋話既然你老公出得軌，即係唔再愛你，點解仲要留低？你咁樣會鼓勵佢繼續偷食喎！」她曾跟朋友談及過丈夫出軌，朋友給她這樣的回應。

「朋友嘅睇法，你覺得點？」我問她。

「係，佢哋講得冇錯，道理我都明，不過……唔知點解，佢哋愈係咁講，我就愈覺得佢哋唔係好明白我，而家對住啲朋友，我都唔再提我同我老公嘅事。」婚姻被背叛，情緒動盪，理應需要支持，她卻選擇閉口不談。

「離咗婚，咁又點？」除了無奈，她還給我一種失了方向的感覺。

人的內在世界和情緒有時複雜得以理解，可以因為洗手間內馬桶蓋沒有蓋好而吵上半天，但當另一半出軌就忍聲到令人看不懂。

有些人認為只要找到對方出軌證據或真相，就應決斷軌䌫，但原來當證據放在面前，憤怒之外會緊接一大串湧上來的情緒：失望、悲傷、不安、恐慌、羞恥……；還要對現實生活的一大堆考量：居住安排、經濟、對子女的影響、公母擔心……；當然還有很多令人折騰的思緒：他為何會這樣做？他會否知錯改變？多年婚姻就這樣輸掉給外面那女人？是否自己色衰不再吸引？是否自己不夠好所以他要從別的女人處找滿足？……

一連串問題和自我質疑如浪般衝過來，人的信心和勇氣也會被捲走。被出軌者除了不忿被對方欺騙背叛，還會惱怒自己走不出這磨人的泥沼。

「係呀，有時我會嬲自己點解咁冇用，好唔鍾意自己而家呢種唔知想點、唔知可以點嘅情況。」她形容對自己這種「拖拖拉拉」反應，既陌生、又討厭。

「Abnormal response in an abnormal situation is normal。」她聽到我的回應後點頭，我希望是她對自己當下處境的接納。

面對伴侶背叛，當自己也在自我否定時，首要的不是逼自己做決定，而是先給自己找回支點。連自己都迷失，決定means nothing 。

面對感情被背叛是否應該離婚？

我想這不是一條對與錯的是非題，而是一條填充題，每個人的答案不盡相同。又或，在不同狀態下回答同一問題，答案也不一樣。