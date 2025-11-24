歡迎回來

25
十一月
港鐵香港站｜港鐵呈獻《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》 資料更新：香港站展區反應熱烈 由即日起延長至12月30日
展覽 文化藝術
港鐵香港站｜港鐵呈獻《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》 資料更新：香港站展區反應熱烈 由即日起延...
推介度：
25/11/2025 - 30/12/2025
免費
24
五月
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
展覽 文化藝術
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度：
24/05/2025 - 24/05/2028
免費
金馬獎2025紅毯一次看：林嘉欣西裝造型率性浪漫、氣質女神桂綸鎂回歸！ 林依晨化身「夢幻美人魚」
Red Carpet

金馬獎2025紅毯一次看：林嘉欣西裝造型率性浪漫、氣質女神桂綸鎂回歸！ 林依晨化身「夢幻美人魚」

TEXT:Christy YiuPHOTO:第62屆金馬獎

　　第62屆金馬獎日前於台北流行音樂中心落幕，今年除了有香港導演李駿碩憑《眾生相》獲頒最佳導演，本土動話電影《世外》亦勇奪最佳動畫片殊榮！在恭賀各得獎界別之際，現場紅毯同樣星光熠熠，絕對是華語電影圈年度最受矚目的時尚盛事。今天就和大家盤點一下6位女星的造型，每一套都值得細細品味！

 

林嘉欣：率性浪漫中性西裝造型

 

 

　　先看我們熟悉的面孔！作為頒獎嘉賓之一的林嘉欣，今年維持一貫的俐落短髮，以兩套截然不同的西裝造型展現多面風格。紅毯時，她選擇了 Gucci 2026 初春系列的粉色寬肩西裝，並搭配 Tiffany & Co 的珠寶，將中性剪裁與柔和色彩結合，呈現出率性又浪漫的氛圍。

 

　　到了頒獎環節，她換上 Giorgio Armani 2025 秋冬系列的寬鬆西裝，細緻的閃石點綴在燈光下低調閃耀，展現出成熟優雅的都會氣質。配搭上Chanel 頂級珠寶完成整體造型，剛柔並重，再次成為頒獎禮焦點！

 

桂綸鎂：氣質知性女神回歸！

 

金馬獎2025紅毯一次看：林嘉欣西裝造型率性浪漫、氣質女神桂綸鎂回歸！ 林依晨化身「夢幻美人魚」

 

　　同樣是頒獎嘉賓的氣質女神桂綸鎂，這天選擇了 Chanel 2026 春夏前導系列的黑色蕾絲荷葉邊無袖長裙，展現她一貫的文藝氣質。這套禮服以細緻的蕾絲與層疊荷葉邊設計，營造出柔美卻不失力量的氛圍。黑色基調讓她的造型顯得冷靜而知性，搭配簡約的髮型與同樣來是Chanel的Comète Saphir耳環 、Fil De Comete手和Comète Couture戒指，整體散發出低調卻強烈的存在感。

 

林依晨：夢幻「藍色美人魚」

 

 

　　影后林依晨則以 The Atelier Weddingl的藍色高訂禮服亮相，是貼身的剪裁宛如將海洋披在身上，搭配Piaget 高級珠寶，包括 Wings of Light 手鐲，光芒四射。加上浪漫水波捲髮與清透妝容，減齡又不失成熟美態，展現沉靜而穩定的影后氣場。

 

劉若英：低調超型格！

 

金馬獎2025紅毯一次看：林嘉欣西裝造型率性浪漫、氣質女神桂綸鎂回歸！ 林依晨化身「夢幻美人魚」

 

　　以《我們意外的勇氣》入圍最佳女主角的劉若英，選擇了韓國設計師品牌Kimhekim的黑色珍珠西裝外套，珍珠點綴與俐落剪裁展現帥氣中性的現代女性形象。搭配Tiffany & Co. 的珠寶，低調卻極致奢華。髮型採乾淨油頭，強調臉部輪廓與五官立體感，妝容則以自然色調為主，展現沉穩自信，時尚網站也一致給予高度評價！


陳意涵：俏皮優雅知性女神

 

在 Instagram 查看這則貼文

Chen Yi Han（@chenyihan1112）分享的貼文

 

　　頒獎嘉賓之一的陳意涵，這晚以一身Loewe的鼠尾草綠禮服亮相紅毯，予人感覺率性俐落，同時帶點活潑感覺，搭配 Bvlgari 祖母綠珠寶和Rene Caovilla高跟鞋，加上妝容清新自然，整體呈現俏皮優雅的氣質，兼具時尚感與親和力。

 

馬士媛：健康性感美

 

金馬獎2025紅毯一次看：林嘉欣西裝造型率性浪漫、氣質女神桂綸鎂回歸！ 林依晨化身「夢幻美人魚」

 

　　新人馬士媛今年憑《左撇子女孩》獲得最佳新演員獎項，可喜可賀！這晚她穿上海新銳品牌White Abyss的真絲透視禮服。禮服以透明與不透明的拼接設計，裙身既飄逸又具有分量，展現純淨、現代與優雅的氣質。珠寶方面，選用了Tiffany & Co. 的T1和HardWear系列珠寶，在清新的妝容映照下，展現健康性感美態，是編者心中的最佳造型。

 

Tags:#金馬獎2025#金馬獎紅毯#林嘉欣#桂綸鎂#林依晨#馬士媛#陳意涵#劉若英#Chanel#Tiffany & Co.#Loewe#Kimhekim#Piaget#Gucci#Red Carpet#Jewelry
