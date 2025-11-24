日圓失守五算！72 折入手 CELINE、 CHANEL 25 迷你包減 $4,100！LOEWE 新款 Draped tote 最划算  

隨著日圓跌穿 5 算，最近在群組內只見友人們個個化身精打細算達人，瘋狂對比各家兌換店、銀行的匯率，就為了找到最划算的換円方法，趕近將手上港幣兌換成日圓！畢竟現金在手、血拼無憂，在日本名店入手心愛手袋，除了能避開信用卡手續費，還能享退稅＋低匯率的雙重優惠！

先來看看最實在的價格對決，若要選擇最經典又最難搶的手袋，今年非 CHANEL 25 Mini Handbag 莫屬！Jennie 與 Dua Lipa 同款加持，讓這個小巧精緻的 Flap Bag 成為全球熱搶款。香港定價約 HK$48,600，但在日本退稅後按 5 算匯率計，只需約 HK$44,500，立即節省超過HK$4,100！這價差足夠再添一個 Gucci 銀包或 Hermès 絲巾，CP 值超高。提醒大家 CHANEL 近年頻繁調整不同地區售價，計劃購買前最好先上 CHANEL 官網查清楚，才能準確出手。

CHANEL 25 Mini Handbag

日本價 ￥988,900

退稅後 約HK$44,500

香港價 HK$48,600

Source/ CHANEL、IG@jennierubyjane

說到日圓貶值最值得入手的品牌，CELINE 絕對是心動首選！筆者一向最愛在日本的CELINE 專門店購買包包及小物，通常是香港價錢打82折。26 年春季新款 MEDIUM NEW LUGGAGE 小羊皮包，香港價格HK$34,000，日本退稅後約 HK$27,720，慳足 HK$6,280！另一款 SOFT TRIOMPHE BESACE 同樣超值，價格差達 HK$4,725；至於配飾系列更令人驚喜—Charms Modern 手鏈僅售 HK$4,702，比香港平近兩千；全新 VIVIENNE TAURILLON 細 logo 皮帶退稅價僅 HK$3,546，相當於 72 折入手，難怪日本CELINE專門店門外的人龍不絕！ 近年人氣急升的 LOEWE ，日本退稅價比香港低近兩成，其中 Draped Tote 港價 HK$37,100，日本只要 HK$30,838，慳 HK$6,262；而 Panta Medium Flamenco Clutch 也有超過 HK$5,500 的價差，以這個價入手，連稅都覺得抵買！

LOEWE Draped tote

日本價 ￥685,300

退稅後 約HK$30,838

香港價 HK$37,100Source/ LOEWE





CELINE MEDIUM NEW LUGGAGE IN SUPPLE SHINY LAMBSKIN

日本價 ¥ 616,000

退稅後 約HK$27,720

香港價 HK$34,000

Source/CELINE

Louis Vuitton Express PM

日本價 ￥638,000

退稅後 約HK$28,710

香港價 HK$33,000

Source/ Louis Vuitton

Diorstar Bag

日本價 ￥445,000

退稅後 約HK$ 20,025

香港價 HK$23,000

Source/Dior

Prada Aimèe large leather shoulder bag

日本價 ¥ 572,000

退稅後 約HK$ 25,740

香港價 HK$ 31,600

Source/Prada

近年席捲OL界的法國小眾名牌 Polène， 在亞洲僅首爾與東京南青山設有門店，雖然價格比官網僅平幾百港幣，但親身試背的驚喜無可替代， 筆者實測 Tonca 款，實物的皮革光澤與版型比官網圖片還要好，軟硬適中的質感百搭各種穿搭。另一個必搶的是 TOGA Archives x PORTER 的第 7 度聯乘系列，此次以「旅行」為主題，融入 TOGA 標誌性手工金屬細節與 PORTER 的實用機能，向來是手慢無的人氣款，近期出發的朋友千萬別錯過。至於平價好物，beautiful people 的 xlarge market bag 退稅後僅 HK$2,112，比官網定供HK$4,895，便宜超過半價，性價比極高。

Polène Tonca

日本價 ￥83,000

退稅後 約HK$3,735

香港價 HK$4,517

Source/Polène

Toga X Porter Shoulder hand bag PORTER SP

日本價 ￥93,500

退稅後 約HK$4,250

Source/ Toga

beautiful people xlarge market bag

日本價 ¥ 46,930

退稅後 約HK$2,112

香港價 HK$4,895

Source/ beautiful people

到日本血拼有個小貼士，記得利用大型百貨如伊勢丹、阪急、大丸等提供的外國人 5% 折扣優惠（部分奢侈品牌也可使用），但要留意退稅會收取手續費約 1.55%，反而專門店可免收手續費退稅，節省下來的這筆費用，足以食餐好！

查詢：CHANEL、Dior、CELINE、Louis Vuitton、LOEWE、Prada、Polène、Toga、beautiful people