CHANEL 2025 節日美妝系列開箱：限定藍灰色眼影盤、人氣唇彩新色、奢華身體油，星空下的美妝盛宴！
Editor’s Pick
Body Care & Hair
Makeup
Skincare

CHANEL 2025 節日美妝系列開箱：限定藍灰色眼影盤、人氣唇彩新色、奢華身體油，星空下的美妝盛宴！

TEXT:Christy YiuPHOTO:Crystal Kwok, Celia Li, Heizel Choi

　　臨近年末，空氣開始瀰漫著節日氣氛，即使日常依舊忙碌，也總想為生活添上一點儀式感。一如以往，編輯部將與大家一同揭開各款聖誕倒數月曆的神秘面紗，並開箱一系列節日限定的香氛與美妝好物，為每日注入一份閃亮的小確幸。

 

　　今期和大家開箱 CHANEL的節日美妝系列，從眼影到唇彩，再到身體油與香氛，為星夜下的美妝盛宴揭開序幕！

 

在 Instagram 查看這則貼文

DIVA Channel | etnet（@diva.etnet）分享的貼文

 

　　夜幕低垂，繁星在天際閃爍，彷彿預示著新一年的來臨。今個節日，CHANEL彩妝工作室就攜手Cometes Collective創意彩妝專家Cécile Paravina，以星夜為靈感，將 Gabrielle CHANEL 鍾情的護身符重新演繹成晚空中的繁星，獅子、彗星、山茶花、麥穗，還有珍珠，均以閃爍色調登場。

 

CHANEL 2025 節日美妝系列開箱：限定藍灰色眼影盤、人氣唇彩新色、奢華身體油，星空下的美妝盛宴！

 

　　首先映入眼簾的是限定 Les 4 Ombres Nuit Astrale。四色眼影盤以宇宙和繁星為靈感，壓印CHANEL五大星象符碼，精緻得令人捨不得下手。啞緻藍灰色如夜空的深邃底色，適合打底或暈染。閃爍深紫銀色則帶來星光般的閃耀，點綴眼尾或眼中，瞬間提升層次。緞光淡紫色柔和而優雅，適合日常或疊加。而炫光水藍色則是整盤的靈魂色，像流星劃過夜空。實際上妝時，粉質細膩，顯色度高，無論是單色使用還是混搭，都能呈現不同氛圍，十分有驚喜。

 

CHANEL 2025 節日美妝系列開箱：限定藍灰色眼影盤、人氣唇彩新色、奢華身體油，星空下的美妝盛宴！

Les 4 Ombres Nuit Astrale $570

 

　　接著是兩款限量高光粉餅：Les Signes De Chanel Rose Lumière 與 Pêche Lumière。除了高光，更能兼作胭脂，實用性極高。Rose Lumière是帶藍調的明亮粉紅色，配合白色珠光，打在顴骨上散發清冷氣質；Pêche Lumière則以橙木色調搭配金色珠光，溫暖而柔和，適合打造健康光澤。浮雕設計同樣以品牌五大標誌呈現，打開粉盒的瞬間已甚有儀式感！

 

CHANEL 2025 節日美妝系列開箱：限定藍灰色眼影盤、人氣唇彩新色、奢華身體油，星空下的美妝盛宴！

Les Signes De Chanel Rose Lumière/ Pêche Lumière $600

 

　　今年的唇彩系列令人驚喜，Rouge Allure Laque 推出兩款全新色調，Incandescent是一款珠光粉紅藍調洋紅色，靈感來自彗星的火尾，妝效熾熱而耀眼。Nébuleuse則是珠光深紅紫色，宛如星雲般神秘，適合夜晚派對或正式場合。質地依舊是鏡面水光，持久度高，塗抹後雙唇宛如覆上一層光澤薄膜，性感又高級。

 

CHANEL 2025 節日美妝系列開箱：限定藍灰色眼影盤、人氣唇彩新色、奢華身體油，星空下的美妝盛宴！

Rouge Allure Laque $390

 

　　另一亮點則有 Rouge Allure Velvet 的限量新色，Abstrait為深邃檀木色，低調卻充滿藝術感，適合秋冬氛圍。Rouge Vie則是紅木色，經典熱情，唇膏質地柔滑，宛如第二層肌膚，舒適度極高。外殼綴有雙C標誌，黑金設計更添華麗。

 

CHANEL 2025 節日美妝系列開箱：限定藍灰色眼影盤、人氣唇彩新色、奢華身體油，星空下的美妝盛宴！

Rouge Allure Velvet $390

 

　　除了彩妝，這次系列還帶來COCO MADEMOISELLE Pearly Body Oil，延續同系列的香氣，塗抹在肌膚上瞬間披上光澤，加上由甜橙、茉莉、玫瑰與廣藿香調配而成的優雅香調，絕對是節日派對前的秘密武器。

 

CHANEL 2025 節日美妝系列開箱：限定藍灰色眼影盤、人氣唇彩新色、奢華身體油，星空下的美妝盛宴！

COCO MADEMOISELLE Pearly Body Oil $1,225

 

　　最後壓軸登場的是 N°5 Intense Purse Spray。這不只是香水，而是一件可佩戴的配飾。珍珠串與金色鏈帶設計，能扣在手腕上，隨時隨地補香。套裝連三支7ml隨行噴霧搭配補充裝，實用又奢華，同時極具收藏價值！

 

CHANEL 2025 節日美妝系列開箱：限定藍灰色眼影盤、人氣唇彩新色、奢華身體油，星空下的美妝盛宴！

N°5 Intense Purse Spray $1,815

 

查詢／購買：CHANEL

 

Tags:#Editor’s Pick#開箱#節日美妝2025#聖誕節2025#Makeup#Xmas2025#聖誕禮物2025#Unboxing#Skincare#CHANEL
