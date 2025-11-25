盲目追求名牌、無理財計劃！當身邊那位只會落力揮霍，換來的是無止境生活重擔

「每個月條信用卡數都唔少，今個月我仲嚇親呀！」他嘆了口氣。

認識的他甚為節儉，平時很少買衣物或男人至愛的電子用品，亦沒有其他花錢的興趣，算是少花費的類型，大部份的錢都是用在吃飯和交通上吧，豪花的是另有其人呀。

他太太很愛漂亮，結婚前，他已知道她會花錢保養、打扮，每月都有一筆置裝費，女人最愛的衣服、首飾、護膚品等，她通通喜歡，只是當時她是花自己的錢。

「結婚之後，我開咗張附屬卡畀佢當屋企支出，佢有時會用嚟買嘢，點知變埋佢嘅shopping card！我照樣會找數，但佢愈洗愈大，今個月又買咗個LV啦，話seasonal款無理由唔買喎！」每月收到不同金額的信用卡帳單，真是把他嚇一跳。

這個月入手最新款的包包，下個月把錢投資在臉上，簽過萬元facial plan，再買件衣服，有如闊太的生活是她的恆常pattern，難為的是他每月收到驚喜連連的信用卡帳單。

家裏的櫃早就堆滿各式各樣的名牌手袋、衣服、鞋子，shopping樂此不彼，聽說她興起時，曾連續好幾個月都買新的LV包包……。家裏的護膚品亦是清一色大牌子，動輒一瓶千元以上，反正看到喜歡的便買，不理好用與否，合不合適。

「講過好多次佢都唔聽，我又唔想為呢樣嘢鬧交，仲畀得起我就算啦，唯有『硬食』，但大家都要plan下，留返個錢將來㗎！」他苦笑的說，畢竟努力搵錢的是他，落力花錢的人照樣瘋狂。

她每月動輒數萬元的卡數，已相當於不少打工仔的月薪了，雖說收入不錯的丈夫依然afford得起，但如此無間斷，無節制的花費，他怎會沒有微言。即使他多次投訴，她很快便故態復萌，花的不是自己錢，卡數都有丈夫埋單，所以大花筒的生活繼續！

他固然希望給予太太安穩、富足的生活，只是她無間斷的消費模式著實讓他感到不少壓力，畢竟一個家要應付的豈只是她每月的卡數，家裏的安排、固定開支，都離不開「錢」字。花錢不理性，更沒有任何理財的意識，全家的財政規劃，無論是買樓、存錢、計劃、將來退休等，全都落在他一個人身上，這個擔子可不輕呀！