溫暖又好聞的秋冬香水！Byredo、Tom ford、Penhaligon's 等5大新作推薦，瞬間提升聖誕約會印象！

天氣漸漸轉涼，各位時尚愛好者的衣櫥開始煥然一新，而香水櫃上的選擇也值得悄悄調整。今個秋冬，香氛世界更具溫暖細膩質感，烘托專屬於冬季的格調，亦更適合在年末不同浪漫約會中留低知性韻味印象，亦為每次舉手投足添上餘韻。

#1 Byredo Bois Obscur

Byredo Bois Obscur 靜夜香氛呈現品牌 Night Veils 系列的深邃本質，這款新作由調香師 Jérôme Epinette 以高濃度稀有香材打造，喚醒夜幕下的感官與自我突破。Bois Obscur 以大地木質調為核心，前調藏紅花與尤加利清新拉開序幕，並融合紙莎草的煙燻氣息；隨後晚香玉及茉莉的細膩香氛交織，沉香木逐層釋放深度，再以琥珀、廣藿香、岩蘭草及檀香為基底，展現多重層次。另外，瓶身採玻璃雕琢和復古金色瓶蓋設計，細節流露低調奢華的優雅個性。

Byredo Bois Obscur $3,120 / 50mL

#2 TOM FORD Oud Voyager

TOM FORD Oud Voyager 東方旅人香氛是品牌私人調配系列中全新並極具現代感的沉香之作，由調香大師 Dominique Ropion 採用獨家「花香沉香三重蒸餾精萃」技術，將天竺葵、紅牡丹與珍稀沉香層層交織，創造出深沉而明亮並存的香氛體驗。前調以柑橘與粉紅胡椒喚醒感官，隨後豆蔻與藏紅花帶來辛香層次，中調的紅牡丹柔和地撫慰沉香木質的厚重，尾調則是廣藿香、岩蘭草與麝香的溫暖收結。香氣既有木質穩重，又不失花香溫柔靈動，展現出剛柔並重的現代獨特魅力。瓶身設計以半透明的紫晶色配搭鉑金細節，低調高雅，完美呼應香氛的現代奢華氣息。Oud Voyager 不僅是香水，更像是一場穿越時空的感官旅程，適合追求個性與品味的時尚旅人。

TOM FORD Oud Voyager $2,405/50ml

查詢：TOM FORD

#3 Penhaligon's The Cut

Penhaligon's 的 The Cut 是今個秋冬其中一款極具個性的香氛之選，靈感源自英國倫敦著名 Savile Row 裁縫工坊，展現英倫紳士揉合經典與現代的俐落風格，更適合現代女性的可鹽可甜質感。這款香水以清新的薄荷作為前調，帶來瞬間的活力感；中調融合了西洋杉與柏樹，增添木質清新與自然的氣息；基調則由冷杉脂帶來溫暖而持久的香韻，完美平衡獨特的蕨類與木質調。The Cut 的氣味猶如高級訂製西裝，細膩優雅卻又不失自信與鋒芒，適合追求個性且鍾愛經典風格的現代男女，為秋冬增添一抹清冽而溫暖的氣息。無論白天上班或晚上約會，The Cut 皆能與不同造型的氣質完美融合，成為季節裡不可或缺的個人時尚標誌。

Penhaligon's The Cut $1,780

查詢：Penhaligon's

#4 BVLGARI Allegra Insieme

BVLGARI Allegra Insieme 「與她共舞」此木質花香調香氛，象徵「together（共聚）」的深厚情誼。香水由冠軍調香師 Jacques Cavallier 與女兒 Camille 共同創作，前調帶來意大利柑橘的清新活力，中調以牡丹的柔美花香揉合雪松的溫暖木質氣息，展現細膩且充滿力量的現代女性風采。另外，香氛中帶有一抹廣藿香，增添絲滑深邃質感，同時平衡整體香調的明亮感，營造出自在與優雅兼具的現代感氛圍。瓶身採用玫瑰粉色玻璃，線條簡潔優雅，呼應香氛溫柔而堅韌的特質。

BVLGARI Allegra Insieme 與她共舞 $1,545 / 50ml

查詢：BVLGARI

#5 Issey Miyake Le Sel d’Issey 淡香精

Issey Miyake Le Sel d’Issey 以海洋與大地元素揉合打造出秋冬完美香氛。前調融合海鹽與薑的清新辛辣，猶如海風拂面，喚醒感官；中調以海藻和岩蘭草帶出自然氣息，仿佛漫步於潮濕岩岸；基調則以雪松、橡苔和安息香等木質暖調收尾，增添沉穩與溫暖感。整體香氛展現出海洋的純淨與陸地的溫度，適合在秋冬季節中散發獨特魅力。Le Sel d’Issey 彷彿是一場海岸與森林交織的感官旅程，帶來舒適且現代的嗅覺享受，是秋冬不可錯過的香氛之選。

Issey Miyake Le Sel d’Issey 淡香精 $770 / 50ml

查詢：Issey Miyake