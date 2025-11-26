已婚單身：當婚姻名存實亡，就能美化出軌事實？

單親媽媽V交了新男友，正當我們忙著恭喜她找到新戀情，她卻一臉不自在。

「不用恭喜我，他是別人的老公，沒甚麼值得高興……」她說。

這年代的愛情，到底是怎麼一回事？

「我認識他時已知他有家室，但他說他跟妻子的感情很淡，早就分房睡覺，不離婚是因為當時子女還小，家境也不太容許任何一方獨自撫養，所以他們有共識地維持家庭原貌，但不再過問彼此的感情事。」

又是「已婚單身」的男人！V倒是很清楚男方的家事，但男人一日不離婚，一日也不會有你和他之間的家事。「我不急！我也怕自己的兒子不接受我有新對象，所以……現在這樣很好，我們日常照樣交往，他每晚回家睡覺，做好父親的角色。像我這種有孩子的單親父母，談戀愛本來就不容易，況且我對再婚或再生育也有陰影，跟這種人在一起就用不怕他想太多、想太遠……」V說。

為何「已婚單身」族群愈來愈普遍？正是因為愈來愈多人像V一樣，欣然接受對方的身份，既沒要求對方處理好家庭狀況，也沒急切需要獲得正式名份。尤其高收入的女人，不靠男人過活，甚至覺得家庭生活是一種負擔，在她們眼中，人夫起碼被認領過，比單身男士算是較有「品質保證」，正因如此，才讓這群貪歡的已婚男人愈來愈張狂。

而像V這種經歷過婚姻失敗的單親人士，對再婚或再生育多少有點卻步；已婚單身者的出現，也正好暫時填補了伴侶的位置，不需互相承諾，就不需承擔把人生押注的風險。

「已婚單身」到底是怎麼一種存在？夫妻不愛了，辦個離婚手續本來就能分道揚鑣，偏偏現實中有太多制肘，讓他們只能呆在原地。就如孩子還小、孩子沒人帶、為家庭完整、共同資產難以分清、父母需靠對方幫忙照顧、關係雖淡但相處還好、習慣了不想改變……

他們有的像沒事人般同睡一床，有些則開始「同屋分居」，其中一方搬到隔壁房間睡覺；哪一種也好，共通點是不再牽手、不再擁抱、不再親密，剩下的只有夫妻之名。

有人說，年紀大了，離婚後很難找到下一段婚姻，即使找到，也不一定比現時安穩。有人說，離婚的成本也太高了，將資產分半給弱勢一方，再加上贍養費，還有餘裕去經營下段戀愛嗎？沒人知道離婚以後，自己的世界會變成怎樣，既然夫妻雙方未厭惡到老死不相往還，那就讓一切凝在這個家裏。

失落了的愛情，失落了的親密，他們開始往家以外的地方尋找。

當然，每個「已婚單身」人士背後，同樣有位「被已婚單身」的配偶。對外不瞞不騙，是他們的個人選擇，但所謂「各有各玩」只是單方陳述，配偶真的有共識嗎？雖說第三者清楚知道自己是第三者，卻不等於元配也默許第三者的存在；所以，請第三者不要假設自己光明正大。

愛上「已婚單身」的人，是短暫的互相取暖，長時期的婚外情，抑或會成為對方離婚的催化劑？而「已婚單身」的雙方，真的能夠開一隻眼閉一隻眼，把雞肋般的婚姻堅守到底嗎？

當糾結愈纏愈緊，只會更難分難解。將來怎樣？將來再算！