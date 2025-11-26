腰圍身高比：比BMI更準確衡量長遠健康的指標？簡單公式計算WHtR，測出隱性肥胖的可能性！

最常用利用體重去衡量健康風險的指標，一直都是 BMI（Body Mass Index體重指數）。BMI利用體重與身高計算的指標，在過去10年一直受爭議。今年八月的一項美國研究，就提倡用一個更簡單的腰圍身高比指標，去反映長遠健康及代謝性疾病風險。

腰圍身高比是甚麼？

計算方法：腰圍身高比例 Waist-to-Height Ratio（WHtR）的計算方式很簡單，用腰圍除以身高。例如腰圍90厘米、身高180厘米，腰圍身高比就等於0.5。

由此可見， BMI只反映體重與身高關係，而腰圍身高比則着重於中央脂肪或內臟脂肪，也就是與心血管疾病、糖尿病、及其他代謝性疾病有密切關係。

腰圍身高比的WHtR三個優點

#1更能預測心血管疾病代謝風險：2024 年一項綜合分析指出，腰圍身高比在識辨代謝症候群的準確度優勝過BMI或只靠腰圍。研究人員建議，用腰圍身高比，作為其中一項心血管代謝性疾病風險篩選指標。

#2與死亡率關係更密切：而在剛剛八月公布的一項研究，就分析超過9萬名美國男女超過20年。即使校正BMI與生活習慣後，腰圍身高比超過0.55的一群，其全因死亡風險高於<0.50者。

女性：全因死亡率風險高出 23%

男性：全因死亡率風險高出 11%

此關係在心血管疾病、癌症、呼吸系統疾病等多種死亡原因中皆一致，即使不吸煙人士的死亡風險亦一致。

#3 更能反映心血管疾病風險：而在上月尾公布的另一項研究指出，腰圍身高比與冠狀動脈鈣化（動脈硬化早期指標）有明顯關係，而關係密切過BMI或腰圍。分析了超過2,700名成人數據後，研究人員指出，腰圍身高比≥0.50人士出現動脈鈣化的機率明顯上升，或提升動脈硬化風險。另一項歐洲心臟學會今年刊登的報告指出，在瑞典一項追蹤接近1,800名年齡為45至73歲成人、為期超過12年的研究中，發現腰圍身高比每增加一個標準差，心臟衰竭風險就上升34%。而腰圍身高比最高的一群，相比正常比例的一群，其心衰竭風險更高出2.7倍，顯示腰圍身高比能更有效地找出最大受益族。

由於BMI只是衡量體重與身高比例，不能特別識辨出肌肉不足人士的情況。許多BMI處於正常水平人士，有可能因肌肉不足，但體脂高及內臟脂肪也高情況下，形成所謂「正常體重型肥胖」，這正是腰圍身高比能揭示的隱藏問題。

而在臨床應用上，腰圍身高比具兩項重要優點：（1）標準門檻一致：0.5界線適用於大多數成人，也適用於男女、（2）反映脂肪分佈：而非單純體重，有助早期發現高風險族，適用作為臨床篩選指標。

「腰圍小於身高一半」不再只是口號，而是科學證據支持的心血管健康準則。例如：

一位身高156厘米成人（不論男女），最佳標準腰圍不超過超76厘米（約30吋）

一位身高160厘米成人 ，最佳標準腰圍不超過80厘米（約31吋）

一位身高170厘米成人，最佳標準腰圍不超過85厘米（約33吋）