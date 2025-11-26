「楮墨延香 — 衍陽法師書畫展」：體會心性的美善與生死的從容

十一月初冬，偶然行至杭州虎跑寺，見弘一法師晚年墨跡，心頭一震。那字已褪盡人間煙火，筆畫瘦硬如竹，結構空靈如風，彷彿不是寫在紙上，而是以心印心。原來，修行人的筆墨，可以如此靜定，又如此撼人。

這份感動，如今在香港找到了迴響。十二月中，香港藝術中心包氏畫廊將迎來「楮墨延香 — 衍陽法師書畫展」。這不僅是一場藝術展覽，更是一次與清淨心靈的對話。

十多年前有緣列座衍陽法師（1958-2015）的講座佈施，現也不時在網上重溫。其實，法師一生如筆，揮灑自如。她曾是澳門培道小學的教師，是筆名「凌楚楓」的詩人，在《澳門日報》留下文采。然而1992年，她放下一切，於寶林禪寺出家，從此以筆墨為佛事，以病軀行大願。

法師的書畫，處處可見其修行軌跡。早期工筆細膩，佛菩薩莊嚴慈悲；晚年筆觸返璞歸真，愈見童真。特別在病重時期，作品反而更加自在灑脫，彷彿透過筆墨，與生命達成最終的和解。

這正是僧侶墨寶最動人之處——以藝載道。每一筆都不是技巧的炫耀，而是心靈的如實呈現。提按之間是禪定功夫，濃淡之中是智慧深淺。觀者站在畫前，不只是在欣賞藝術，更是在感受一顆經過淬煉的心。

法師一生病痛纏身，卻創立「大覺福行中心」，奔走於醫院病房之間。她的書畫，從來不只是藝術，而是為眾生籌募善款的菩薩行。筆下有慈悲，墨中含願力。

如今，法師已逝十載，但其墨寶猶新，馨香如舊。這個冬日，𣎴妨走進包氏畫廊，在行者的筆趣墨韻中，體會心性的美善，感受生死的從容，但願有緣人，皆能在此得片刻清淨，見本來面目。

「楮墨延香 — 衍陽法師書畫展」

日期：2025年12月11日至18日

時間：

11/12：下午2:00 – 晚上7:00

12/12 – 17/12：上午11:00 – 晚上7:00

12/18：上午10:30 – 下午1:00

地點：灣仔港灣道2號4-5樓香港藝術中心包氏畫廊