米芝蓮三星法國餐廳回歸重現經典！奢華極致魚子醬龍蝦果凍、招牌慢煮法式頂級牛肉及鴨肝，聖誕華麗預告！

今年一月，位於香港中環置地廣場的L’Atelier de Joël Robuchon暫停營業。兩個月前，餐廳終於搬遷至同一商場四樓的更大空間，重新開業。曾連續十三年（2012至2024年）摘下《米芝蓮指南香港澳門》三星、同時是《黑珍珠餐廳指南》二鑽得主的 L’Atelier de Joël Robuchon，以全新面貌重返中環核心地段。這不僅是香港餐飲界矚目事件，更象徵這家世紀名廚 Joël Robuchon 生前最得意的品牌，正式在亞洲揭開嶄新篇章。

L’Atelier de Joël Robuchon自2006年首次登陸香港以來，這家餐廳早已超越「餐廳」的定義，成為亞洲高級法國料理的標誌性存在。它也是全球 L’Atelier de Joël Robuchon 旗下唯一連續十三年保持米芝蓮三星的店，這樣的紀錄至今無人能及。重新開幕，並非簡單復刻，而是將 Robuchon 對極致簡約與食材本真的執著，結合當代美學與技術，呈現更純粹和動人的風貌。

全新的L’Atelier de Joël Robuchon面積超過18,000平方呎，延續一貫的紅黑主調，新空間在設計上顯得更開揚、更具層次。走進餐廳，首先映入眼簾的是由日本藝術家 Nami Sawada 以舊店金屬裝置重新創作的大型心形懸掛藝術品，紅與黑的線條交織，象徵傳承與新生。入口長廊式的恆溫酒窖擴充至原來的四倍，陳列超過3,400款來自世界各地的珍稀佳釀，並與澳門葡京酒窖共享超過40萬瓶、17,000款的龐大資源。值得一提的是，這裡已是連續十六年榮獲《Wine Spectator》Grand Award 的全港唯一餐廳，與全球僅96家頂尖餐廳並列，酒單實力無可爭議。

餐廳維持兩大核心區域：L’Atelier 與 Le Jardin。前者保留最具標誌性的開放式 L 型吧檯，32個座位環繞廚房，讓賓客近距離觀賞主廚由備料到擺盤的完整過程，這種「劇場式」體驗自2003年東京首店問世以來，即成為品牌最鮮明的符號。Le Jardin 則以優雅的花園氛圍為主題，提供68個座位，並可靈活劃分為三至四間私人包廂，每間以不同花卉命名——玫瑰、雛菊、三色堇、山茶花——分別呼應 Robuchon 料理哲學中的優雅、純粹、記憶與恆久。

另一令人期待的，是準備正式啟用的 Salle à Manger – La Cornue Room。這間獨立貴賓廳將全球首次把法國殿堂級品牌 La Cornue 的手工頂級爐具應用於商業餐廳，並採完全開放式廚房設計。屆時，賓客將能在專屬空間內，宛如欣賞一場私人演出般，觀賞三星主廚團隊現場烹調的全過程，沉浸感無出其右。

現任行政總廚 Julien Tongourian 帶領的團隊，將品牌歷年最具代表性的經典菜式重新搬上餐桌，並以更精準的火候與比例進行微調。他強調：「簡約從來不是減少，而是把每個元素歸位到最恰當的位置，讓食材自己說話。」這正是 Robuchon 終其一生追求的境界。

此次回歸的重點菜式，聚焦品牌歷年最具代表性的經典菜式。最搶眼一定是經典魚子醬及新鮮蟹肉配龍蝦果凍 （Le Caviar Impérial de Sologne），這道菜誕生於1985年，距今已超過四十年，卻始終穩坐 Robuchon 餐廳「此生必吃」的寶座。無論潮流如何更迭，核心配方從未改變，唯一演進的只有擺盤：愈來愈輕盈，愈來愈優雅，卻永遠保留那份一試難忘的震撼。最底層是一層完全天然的龍蝦啫喱，僅以新鮮龍蝦熬煮的高湯慢慢冷卻凝結，不加任何凝膠粉，入口即化，帶著純粹而濃郁的海洋鮮味。啫喱之下藏著阿拉斯加帝王蟹肉，僅以頂級橄欖油、海鹽、現磨黑胡椒與一絲幾乎察覺不到的辣椒輕輕調味，保留蟹肉最原始的甜美與細膩層次。

真正的靈魂，是 Robuchon 先生生前親自挑選的法國 Baerii 魚子醬——粒徑纖細卻飽滿，帶著迷人的榛果與奶油香氣，輕輕置於蟹肉中央，瞬間把整道菜的奢華感推到頂點。頂端再以輕如雲朵的花椰菜忌廉畫出柔美圓圈，最後撒上一抹鮮綠的歐芹汁，為雪白與晶瑩的色調注入一絲鮮亮。

另一道螯，蝦雲吞伴黑松露及香濃鴨肝醬（La Langoustine truffée et cuite en ravioli, étuvée de chou vert）也是經典。菜式誕生於1995年左右，是 Joël Robuchon 先生周遊亞洲後最動人的靈感結晶。他曾在日本、香港與中國街頭細細品味各式蝦餛飩、蝦餃，被那種「晶瑩外皮包裹鮮甜彈牙內餡」的極致口感深深打動，於是決定以純正法式技法重新演繹這份亞洲記憶。他選用來自紐西蘭的深海螯蝦，肉質比一般龍蝦更緊緻、更富有彈性。新鮮螯蝦僅以海鹽輕輕調味，隨後與大量新鮮黑松露碎慷慨拌勻，再以幾近透明的法式薄餛飩皮輕輕包裹。搭配的是法國薩瓦地區的綠葉甘藍，葉片薄如蟬翼，經高湯與牛油慢火細細燴煮，帶出溫柔的泥土香與淡淡甘甜，成為螯蝦最優雅的襯托。最後淋上以頂級鴨肝熬製而成的濃郁醬汁，絲滑而醇厚。黑松露在這裡從來不是點綴，而是靈魂。Robuchon 堅持每年12月至翌年3月的黑松露最盛產期，親自挑選最優質的法國佩里戈黑松露（Périgord truffe）。廚房會將其中40%的新鮮松露小心保存，製成松露醬與松露高湯，全年供應，讓這道菜無論何時品嚐，都能擁有最濃郁、最迷人的松露香氣。

被視為 Joël Robuchon 畢生最高傑作之一的慢煮法式頂級牛肉及鴨肝配陳年缽酒汁（Le Bœuf Wagyu châteaubriant et le foie gras en une interprétation Rossini au porto vintage），主角是來自法國的頂級沙托布里昂（Châteaubriand），取自牛柳最中心、肉質最細嫩柔軟的一段。廚師團隊先以極低溫慢煮數小時，將牛肉內部精準控制在完美的玫瑰粉紅色，表面再以平底鍋極速高溫炙燒，鎖住肉汁的同時造出誘人焦香。切開時，牛肉幾乎像絲絨般滑順，輕輕一碰便散發溫熱的血香，入口即化，卻又帶著極其清晰的礦物感與甘香。在牛肉之上，疊放一塊同樣經過完美處理的鴨肝——外層以猛火急煎至金黃酥脆，內裡卻保持半融化的奶脂質地，輕輕一壓，濃郁得近乎甜美的鴨脂便緩緩溢出。最後，廚師以陳年 Vintage Port（波特酒）為基底，加入牛骨與小牛筋長時間熬煮的深色高湯，再細火慢收成濃稠滑順的醬汁。醬汁本身帶著成熟葡萄乾、黑巧克力與淡淡煙草的複雜香氣，淋在牛肉與鴨肝上時，既提升了整體的醇厚感，又在尾韻留下溫暖而悠長的果香餘韻。

聖誕將至，L’Atelier de Joël Robuchon推出聖誕餐和聖誕下午茶之外，還提供可送到家中的威靈頓鴨肝火腿、傳統聖誕烤雞和草莓白朱古力樹頭蛋糕。是時候約定情人、閨密和家人一起慶祝！

節日下午茶當中有Joël Robuchon’s 季節菜單中的招牌鹹點與甜品，並配上充滿節日氣息的聖誕樹瑪德蓮蛋糕（2件）。提供日期為12月15日至28日，價錢$888（2位用），只限堂食。

威靈頓鴨肝火腿$788（二人份）可說是傳統烤肉的新演繹，將嫩滑火雞包裹於金黃酥皮之中，切開時冒出熱騰騰香氣，已增添歡迎氣氛。提供日期為12月15日至28日，可外賣或於Le Salon de Thé de Joël Robuchon堂食。

傳統聖誕烤火雞$2,488外皮烤得金黃，肉質鬆軟多汁，烤雞的香氣撲鼻。提供日期為12月15日至28日，只限外賣。

草莓白朱古力樹頭蛋糕$528是Joël Robuchon’s pâtisserie 的作品，今個聖誕，可享受身處巴黎同級的奢華甜香。提供日期為12月8日至26日，可於e-shop訂購，並在 L’Atelier de Joël Robuchon 自取。

地址：中環置地廣場中庭4樓403號舖

電話：2166 9000

營業時間：星期一至日 12nn-2:30pm、6:30pm-10pm