冬日乾燥來襲！4大秋冬身體護理，香氛儀式感與敏感肌的溫柔呵護！

在略帶乾燥氣息的秋冬時節，肌膚對保濕的渴望也變得更加強烈。這時，不妨讓花香與果香輕輕喚醒感官，為日常注入一抹愉悅與溫柔。今期，編輯部特別為大家精選多款呵護身體肌膚的保養好物，讓你在這個季節裏，也能擁有柔嫩、滋潤的肌膚質感！

#1 Laura Mercier 柔膚保濕沐浴乳、蜜漾泡泡浴露

沐浴乳以橙花、琥珀香草及杏仁椰奶為主調，將感性與成熟的優雅氛圍融入每一寸肌膚。配方中特別添加了水感保護膜因子，為肌膚提供鎖水屏障，使肌膚柔嫩細滑，水潤緊緻。

Laura Mercier 柔膚保濕沐浴乳 $360/200ml

在秋冬這些微寒的日子裏，暖心的泡泡浴無疑是充電疲憊身心的最佳選擇。蜜漾泡泡浴露以其細膩綿密的泡沫，加上蘊含天然純正蜜糖的配方，不僅能牢牢鎖住肌膚的水分，還賦予肌膚柔嫩潤澤的光采。值得一提的是，產品配有一支專屬蜜糖棒，每次泡浴都能像取用蜜糖般充滿療癒的儀式感。輕鬆洗去一天的疲憊，沉浸在香甜舒適中，迎接新一天的到來！

Laura Mercier 蜜漾泡泡浴露 $480/250ml



#2 BVLGARI OMNIA白晶香氛護手霜

BVLGARI全新推出Crystalline身體保養系列，特別為貼合現代快節奏生活而設計。系列包括潤手霜與潤體乳兩款產品，香氣層次豐富：以清新的梨香和柑橘為前調，融入蓮花與茱莉淨油的優雅中調，最後以檀木香點綴，並由麝香昇華整體氣息。不僅滋潤肌膚，更帶來愉悅香氛的享受。

BVLGARI Omnia 白晶香氛護手霜 $365/40ml



#3: narciso rodriguez for her Body Lotion

For Her系列香氛以麝香為核心香調，融合細緻花香與溫潤木質香氣，交織出層次豐富的香氛體驗，成為 narciso rodriguez 的經典標誌之一。香體乳延續這份氣味的純粹與深邃，質地細緻柔滑，輕輕抹上，像是給肌膚一場溫柔的擁抱。不只滋潤乾燥的秋冬肌膚，更讓香氣靜靜停留，陪你走過每一個日常的片刻！

narciso rodriguez for her Body Lotion 200ml $410

#4 First Aid Beauty ULTRA REPAIR CREAM強效保濕皇牌燕⿆⾯霜

在秋冬交替之際，乾燥和溫差成了護膚的一大挑戰。First Aid Beauty皇牌產品燕麥面霜可以為乾燥天氣提供補水呵護，幫助即刻緩解因肌膚乾燥而引發的不適感。面霜中特別添加了膠體燕麥成分（OTC），專為舒緩敏感肌膚引起的瘙癢問題而研製，帶來溫和保護的效果。

First Aid Beauty 強效保濕皇牌燕⿆⾯霜 $159 / 56.7g (2oz) $319 / 170g (6oz)



