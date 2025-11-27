歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
冬日乾燥來襲！4大秋冬身體護理，香氛儀式感與敏感肌的溫柔呵護！
Editor’s Pick
Body Care & Hair
Skincare

冬日乾燥來襲！4大秋冬身體護理，香氛儀式感與敏感肌的溫柔呵護！

TEXT:Satyaver AngelPHOTO:官方圖片

　　在略帶乾燥氣息的秋冬時節，肌膚對保濕的渴望也變得更加強烈。這時，不妨讓花香與果香輕輕喚醒感官，為日常注入一抹愉悅與溫柔。今期，編輯部特別為大家精選多款呵護身體肌膚的保養好物，讓你在這個季節裏，也能擁有柔嫩、滋潤的肌膚質感！

 

#1 Laura Mercier 柔膚保濕沐浴乳、蜜漾泡泡浴露 

 

　　沐浴乳以橙花、琥珀香草及杏仁椰奶為主調，將感性與成熟的優雅氛圍融入每一寸肌膚。配方中特別添加了水感保護膜因子，為肌膚提供鎖水屏障，使肌膚柔嫩細滑，水潤緊緻。

 

冬日乾燥來襲！4大秋冬身體護理，香氛儀式感與敏感肌的溫柔呵護！

Laura Mercier 柔膚保濕沐浴乳 $360/200ml

 

　　在秋冬這些微寒的日子裏，暖心的泡泡浴無疑是充電疲憊身心的最佳選擇。蜜漾泡泡浴露以其細膩綿密的泡沫，加上蘊含天然純正蜜糖的配方，不僅能牢牢鎖住肌膚的水分，還賦予肌膚柔嫩潤澤的光采。值得一提的是，產品配有一支專屬蜜糖棒，每次泡浴都能像取用蜜糖般充滿療癒的儀式感。輕鬆洗去一天的疲憊，沉浸在香甜舒適中，迎接新一天的到來！

 

冬日乾燥來襲！4大秋冬身體護理，香氛儀式感與敏感肌的溫柔呵護！

Laura Mercier 蜜漾泡泡浴露 $480/250ml


查詢／購買：Laura Mercier

 

#2 BVLGARI OMNIA白晶香氛護手霜

 

　　BVLGARI全新推出Crystalline身體保養系列，特別為貼合現代快節奏生活而設計。系列包括潤手霜與潤體乳兩款產品，香氣層次豐富：以清新的梨香和柑橘為前調，融入蓮花與茱莉淨油的優雅中調，最後以檀木香點綴，並由麝香昇華整體氣息。不僅滋潤肌膚，更帶來愉悅香氛的享受。

 

冬日乾燥來襲！4大秋冬身體護理，香氛儀式感與敏感肌的溫柔呵護！

BVLGARI Omnia 白晶香氛護手霜 $365/40ml


查詢／購買：BVLGARI

 

#3: narciso rodriguez for her Body Lotion

 

　　For Her系列香氛以麝香為核心香調，融合細緻花香與溫潤木質香氣，交織出層次豐富的香氛體驗，成為 narciso rodriguez 的經典標誌之一。香體乳延續這份氣味的純粹與深邃，質地細緻柔滑，輕輕抹上，像是給肌膚一場溫柔的擁抱。不只滋潤乾燥的秋冬肌膚，更讓香氣靜靜停留，陪你走過每一個日常的片刻！

 

冬日乾燥來襲！4大秋冬身體護理，香氛儀式感與敏感肌的溫柔呵護！

narciso rodriguez for her Body Lotion 200ml $410

 

查詢／購買：narciso rodriguez

 

#4 First Aid Beauty ULTRA REPAIR CREAM強效保濕皇牌燕⿆⾯霜

 

 

　　在秋冬交替之際，乾燥和溫差成了護膚的一大挑戰。First Aid Beauty皇牌產品燕麥面霜可以為乾燥天氣提供補水呵護，幫助即刻緩解因肌膚乾燥而引發的不適感。面霜中特別添加了膠體燕麥成分（OTC），專為舒緩敏感肌膚引起的瘙癢問題而研製，帶來溫和保護的效果。

 

冬日乾燥來襲！4大秋冬身體護理，香氛儀式感與敏感肌的溫柔呵護！

First Aid Beauty 強效保濕皇牌燕⿆⾯霜 $159 / 56.7g (2oz) $319 / 170g (6oz)


查詢／購買：First Aid Beauty

 

Tags:#秋冬護膚#Laura Mercier#Bvlgari#Narciso Rodriguez#First Aid Beauty#Skincare#Editor’s Pick
Add a comment ...Add a comment ...
更多Beauty文章
2025秋冬美甲款式推薦：藍咖暈染、浪漫柔光花語、謐靜星空！以指尖展現低調高質感時尚
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處