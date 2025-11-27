歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

14
十一月
啟德體育園｜The Beginning of The Moomins 姆明八十周年展:走進姆明的第一章 啟德體育園｜The Beginning of The Moomins 姆明八十周年展:走進姆明的第一章
大型盛事 商場活動
啟德體育園｜The Beginning of The Moomins 姆明八十周年展:走進姆明的第一...
推介度：
14/11/2025 - 04/01/2026
03
九月
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言 西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言
展覽 文化藝術
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐...
推介度：
03/09/2025 - 22/02/2026
diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
旅行排毒全攻略！3 Steps養成外地排毒習慣，外遊不再便秘！
Keep Fit

旅行排毒全攻略！3 Steps養成外地排毒習慣，外遊不再便秘！

Lazy Girl Beauty Hacks
Jessica CC
Lazy Girl Beauty Hacks

　　快到聖誕節、新年的旅遊旺季，相信很多人都有計劃去旅行放鬆一下。不過，無論是快閃還是長途旅行，最怕就是便秘，有些人甚至去四、五日旅行也無法去大便，令到肚脹脹，影響皮膚質素又影響心情，十分困擾。

 

　　翻查一下資料，去旅行出現便秘問題一般都是幾個原因，包括因為乘搭飛機、火車等交通工具，導致無法在固定時間去廁所。其次是旅行時的作息時間及情緒改變，令交感神經變得活躍，減慢腸道蠕動。水分及纖維攝取不足也是其中一個重要原因。

 

　　筆者都很經常去旅行，曾經在旅行時也受到便秘問題困擾，不過自從養成一些日常習慣及善用當地的「排毒工具」後，也比較少出現便秘問題，今次就和大家分享一下。

 

補充足夠水分

 

　　無論是否去旅行，筆者每日起床後都會喝至少500毫升的暖水，大約是兩杯水的分量。500毫升水對於不愛喝水的人來說好像很多，但分開2至3次慢慢喝，在洗臉、護膚的過程喝幾口，其實很快就喝完。空腹喝水有助刺激腸道蠕動，補充身體水分。

 

　　如果覺得暖水沒味道，可以加一點鹽，進行鹽水清腸法。就是先空腹喝下一大杯水，然後順時針按摩腹部，也可以做一下伸展動作，讓水分加快進入大腸，一般15分鐘就會有便意。

 

酒店早餐很重要！

 

　　去旅行通常會大魚大肉，比較少吃蔬菜和水果，導致纖維攝取不足，這時就要善用酒店提供的早餐。一般酒店早餐都會有水果區和沙律區，是旅行期間補充膳食纖維的好地方，可以多吃火龍果、香蕉、羽衣甘藍等高纖維食物，幫助腸道蠕動。

 

　　也可因應不同國家的菜式而選擇吃些幫助排便的食物，例如日本酒店的早餐通常會提供納豆，納豆含豐富的益生菌和膳食纖維，有助改善腸道菌叢、促進腸道蠕動，緩解便秘。

 

黑咖啡助排便

 

　　如果以上方法也行不通，筆者通常會用最後武器「黑咖啡」。起床後，空腹喝一杯熱咖啡，不加糖不加奶。咖啡因會刺激胃泌素和膽囊收縮素等荷爾蒙分泌，增加腸道蠕動，通常很快就會有便意。不過，這個方法不適合有胃病或關注血糖人士，而喝完黑咖啡後，也要補充足夠水分才能維持消化系統正常運作。 

 

Tags:#旅行#便秘#Eat Well#Skincare#排毒
Add a comment ...Add a comment ...
日本@cosme美妝大賞2025：Lazy Girls不能錯過的寶藏好物推薦！人氣No.1強力卸妝油、多功能粉撲
更多Lazy Girl Beauty Hacks文章
日本@cosme美妝大賞2025：Lazy Girls不能錯過的寶藏好物推薦！人氣No.1強力卸妝油、多功能粉撲
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處