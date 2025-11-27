旅行排毒全攻略！3 Steps養成外地排毒習慣，外遊不再便秘！

快到聖誕節、新年的旅遊旺季，相信很多人都有計劃去旅行放鬆一下。不過，無論是快閃還是長途旅行，最怕就是便秘，有些人甚至去四、五日旅行也無法去大便，令到肚脹脹，影響皮膚質素又影響心情，十分困擾。

翻查一下資料，去旅行出現便秘問題一般都是幾個原因，包括因為乘搭飛機、火車等交通工具，導致無法在固定時間去廁所。其次是旅行時的作息時間及情緒改變，令交感神經變得活躍，減慢腸道蠕動。水分及纖維攝取不足也是其中一個重要原因。

筆者都很經常去旅行，曾經在旅行時也受到便秘問題困擾，不過自從養成一些日常習慣及善用當地的「排毒工具」後，也比較少出現便秘問題，今次就和大家分享一下。

補充足夠水分

無論是否去旅行，筆者每日起床後都會喝至少500毫升的暖水，大約是兩杯水的分量。500毫升水對於不愛喝水的人來說好像很多，但分開2至3次慢慢喝，在洗臉、護膚的過程喝幾口，其實很快就喝完。空腹喝水有助刺激腸道蠕動，補充身體水分。

如果覺得暖水沒味道，可以加一點鹽，進行鹽水清腸法。就是先空腹喝下一大杯水，然後順時針按摩腹部，也可以做一下伸展動作，讓水分加快進入大腸，一般15分鐘就會有便意。

酒店早餐很重要！

去旅行通常會大魚大肉，比較少吃蔬菜和水果，導致纖維攝取不足，這時就要善用酒店提供的早餐。一般酒店早餐都會有水果區和沙律區，是旅行期間補充膳食纖維的好地方，可以多吃火龍果、香蕉、羽衣甘藍等高纖維食物，幫助腸道蠕動。

也可因應不同國家的菜式而選擇吃些幫助排便的食物，例如日本酒店的早餐通常會提供納豆，納豆含豐富的益生菌和膳食纖維，有助改善腸道菌叢、促進腸道蠕動，緩解便秘。

黑咖啡助排便

如果以上方法也行不通，筆者通常會用最後武器「黑咖啡」。起床後，空腹喝一杯熱咖啡，不加糖不加奶。咖啡因會刺激胃泌素和膽囊收縮素等荷爾蒙分泌，增加腸道蠕動，通常很快就會有便意。不過，這個方法不適合有胃病或關注血糖人士，而喝完黑咖啡後，也要補充足夠水分才能維持消化系統正常運作。