火災揭治理短板，須痛定思痛改革
世事政情 雷鳴天下

火災揭治理短板，須痛定思痛改革
見證戰後英國設計風格轉變！收藏家最愛G-Plan家具的復古魅力？
見證戰後英國設計風格轉變！收藏家最愛G-Plan家具的復古魅力？

汝勤
　　Mid-century Modern風格由上世紀中期開始盛行，至今仍不經不覺滲透進我們現代人的生活當中，除了在影視娛樂、時尚潮流、產品設計等等可見1950年代的蹤影，更明顯的就是時裝買手店及高級百貨公司特別喜歡選用Mid-century Modern古董家俬，而最受收藏家追捧、搜熱度極高的關鍵字是「G-Plan」。

 

　　1898年創立的英國家俱廠E. Gomme，創辦人Ebenezer Gomme以出產手造椅子起家，WWI期間是英軍戰機外殼的指定生產商，WWII  Mosquito戰機著名的木質機身「Wooden Wonder」亦是由他們製造，可以解決鋁材短缺問題之餘，更是輕巧靈活且能阻止敵軍雷達偵測。但最具名氣的產品線肯定是1953年登場的G-Plan，由他孫子Donald Gomme擔任總監（「G」正是取名自家族姓氏Gomme）， 嶄新風格的Mid-century Modern時代要來臨了。 

 

　　在二戰後急需重建家園的市場需求下，名設計師Victor Bramwell Wilkins主理的首個G-plan系列「Brandon」大受歡迎，見證著新一代年輕人摒棄戰前的裝飾家俱美學。這個塗白橡木配黃銅組件的矮櫃便是1956年緊接推出的「Chinese White」系列，仍是在早期的High Wycombe廠房製造，入榫與打磨造工華麗精緻，黑色底架的點綴令人耳目一新，更貫徹到1958年的Tola and Black系列，隨著同年Donald Gomme的退休、新設計師的加入，G-Plan亦準備打開新一頁，迎接丹麥當代設計（Danish Modern）、北歐風格（Scandinavian）的影響。

 

Tags:#戰後#英國設計#設計#英國#G-Plan#家具#Mid-century Modern#古董家俬
