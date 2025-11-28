單身世界的求生指南！交友App的潛規則文化，你用對了幾個？

結束七年愛情長跑，抱著「要活得比出軌前男友精彩」的決心重新投入單身戰場，與異性相關的都變得新奇有趣。從不知自己市場競爭力的戰戰兢兢，到遊刃有餘的約會老手，再成為身邊人眼中的渣男探測機兼愛情顧問，一切歸功於三年來不間斷的訓練。

坊間大大小小的交友軟件都有我的註冊記錄，高峰時期更試過一天與三名男士見面，午餐是公司附近的金融男；晚餐是包接送的消防男；宵夜是住在同一區的街坊男。不只網上交友，線下也閒不下來，朋友介紹、參加單身派對、流連酒吧夜店......內心對多巴胺的極度渴望使我變成時間管理大師。身邊朋友最開心，源源不絕的故事分享，各種千奇百怪的約會實況成了大家的娛樂。

初出茅廬，不懂這些交友軟件的潛規則，數不清多少次險些做了第三者甚至被恐怖情人纏上。每個交友 Apps 的文化和受眾都不一樣，最重要選好擂台。想速戰速決的選 Tinder；有另一半想偷食追求刺激的下載 Heymandi；女性主導的玩 Bumble；認真慢慢來的用 Coffee meet bagel。很多人問交友軟件能遇到真愛嗎？答案很老土：見仁見智。綜合個人及好友們的經歷，決勝關鍵在於心態，單身交友可分為四個階段：探索期、上癮期、自我懷疑期、佛系期。每一時期都是自我了解和成長，跌跌撞撞中會逐漸釐清對愛情、對另一半甚至對婚姻的追求。

三年間尋尋覓覓，浮浮沉沉，本人終於從男女攻防戰的循環中上岸，與現任男友以結婚為前提穩定交往中（祝我好運）。朋友們總說我的人生充滿娛樂性卻沒有渠道分享，剛好獲得這機會，編輯叫我分享玩交友 Apps 的實用貼士，我反答：貼士沒有，故事卻有一堆。各位可從中參透，一集一個故事，領悟單身世界的求生指南，以我的失敗為你的借鑑。