開箱 Diptyque 聖誕倒數月曆：走進貓咪童話世界！冬日限定冷杉蠟燭、香氛護手霜，經典髮香噴霧！

臨近年末，空氣開始瀰漫著節日氣氛，即使日常依舊忙碌，也總想為生活添上一點儀式感。一如以往，編輯部將與大家一同揭開各款聖誕倒數月曆的神秘面紗，並開箱一系列節日限定的香氛與美妝好物，為每日注入一份閃亮的小確幸。

今期和大家開箱 Diptyque的聖誕倒數月曆，一起步入貓咪的夢幻童話世界！

限量版聖誕倒數日曆 $3,850

今年Diptyque「燭金夜語」節日系列以冷杉香氣為主軸，與聖誕樹相互呼應。整個系列向聖日耳曼德佩區文學咖啡館的傳統精神致敬，由三位藝術家聯手創作，將倒數月曆設計成一本可翻閱的書冊，由貓咪邀你走入一場奇幻、神秘與想像的寓言旅程。

內有八款香氛蠟燭，為冬日空間注入溫暖與儀式感。限量版大型 Sapin 蠟燭是每年聖誕的亮點之一，以西伯利亞松樹、樹脂、雪松、和苔蘚作主調，織出清新而深邃的森林氣息，彷彿引領嗅覺踏上一場充滿魔法的奇幻旅程。金色釉彩陶瓷燭杯更是由工匠純手工打造，為節日增添閃耀光芒與森林氣息，是冬夜裏最療癒的陪伴。

除了經典香氛蠟燭，今年的聖誕倒數月曆更收錄多款身體護膚小禮，包括 Orphéon（爵夢）香膏、Fleur de Peau（肌膚之花）髮香噴霧，以及 Do Son（杜桑）香氛護手霜等等，讓每日開箱都成為一場療癒的香氛儀式。輕輕塗抹於肌膚之上，無論身處何地，都有細膩花香相伴，為日常注入柔美與詩意。

六款淡香精系列亦是本次節日系列的亮點，編者特別鍾情於 Fleur de Peau（肌膚之花）Eau de Parfum——雖以麝香為主調，卻巧妙揉合玫瑰與鳶尾花的柔美氣息，與麝香交織出既感性又溫柔的氛圍，適合冬日約會時悄然綻放。

Diptyque燭金夜語聖誕倒數月曆：

Sapin （冷杉）香氛蠟燭 70g

Baies （漿果）香氛蠟燭 70g

Feu de Bois （炭木）香氛蠟燭 35g

Narguilé （水煙）香氛蠟燭 35g

Ambre （琥珀）香氛蠟燭 35g

Coing （木梨）香氛蠟燭 35g

Santal （檀香）香氛蠟燭 35g

羅勒除味蠟燭 35g

Roses （玫瑰）香氛蠟燭35g

Orphéon （爵夢）可補充型香膏 3g

羅勒除味噴霧10ml

Lilyphéa （睡蓮） Eau de parfum 獨家的 10ml

Lunamaris （珍珠貝母） Eau de parfum 獨家的 10ml

Fleur de Peau （肌膚之花） Eau de parfum 7.5ml

Orphéon （爵夢） Eau de parfum 7,5ml

Do Son （杜桑） Eau de parfum 7,5ml

Eau Rose （玫瑰之水） Eau de parfum 7,5ml

Fleur de Peau （肌膚之花）髮香噴霧 30ml

Philosykos （希臘無花果）香氛身體乳液 50ml

Do Son （杜桑）香氛護手霜 45ml

Do Son （杜桑）香氛皂 25g

茉莉絲緞潤澤油-身體及頭髮適用 50ml

薰衣草護膚潔手液-手部護理 30ml

磨砂護膚潔手液 30ml

2個裝飾禮盒

查詢／購買：Diptyque