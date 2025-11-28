歡迎回來

唇膏幻化成雕刻藝術！Dries Van Noten聯乘本地藝術家May Sum，跨界美妝新體驗！
Makeup

唇膏幻化成雕刻藝術！Dries Van Noten聯乘本地藝術家May Sum，跨界美妝新體驗！

Get it Beauty！
Michelle Yeung
Get it Beauty！

　　得知吾友May Sum與我的愛牌Dries Van Noten合作，衷心為她高興，一年前我曾訪問過May Sum，她既是專業化妝師，也是多元藝術家，作品包括插畫、字畫、陶藝，還有唇膏雕刻，我還有收藏一個她多年前親手製作的布娃娃，記得當時她說：「布娃娃未必會再投放時間創作了，想專注做唇膏雕刻。」雖然近年未有舉辦大型唇膏雕刻展覽，但偶爾都會見到她分享新作品。

 

Read more:

專訪資深化妝師May Sum：不再追求A++人生！夫妻檔成立陶藝工作室，以藝術推廣B+生活哲學

 

在 Instagram 查看這則貼文

Maysum（@maysum234）分享的貼文

 

唇膏幻化成雕刻藝術！Dries Van Noten聯乘本地藝術家May Sum，跨界美妝新體驗！

剛於上星期在Dries Van Noten倫敦旗艦店舉行「Carved Lipsticks Showcase」，也是May Sum的小型個人唇膏雕刻作品展。

 

在 Instagram 查看這則貼文

Dries Van Noten（@driesvannoten）分享的貼文

 

　　原來這次合作是Dries Van Noten主動邀請，May Sum表示這是一次漫長但愉快的合作經驗，「年頭收到Dries Van Noten官方IG訊息，邀請我參與新店的Art Project，後來與他們整個團隊開視像會議。」對方表示第一次知道有Artist做唇膏雕刻，希望籍著這次企劃讓更多人欣賞。

 

唇膏幻化成雕刻藝術！Dries Van Noten聯乘本地藝術家May Sum，跨界美妝新體驗！

 

　　創作方面，品牌給予May Sum很大的自由度和尊重，「這絕對不是必然的，我感覺到他們既重視也支持藝術創作者的品牌文化。」合作過程亦非常順利，May Sum大約雕刻了30款唇膏，包括Fashion Items、化妝品、地標和花等等，「坦白說這次展品的難度不是太高，因為不需要雕人像，而且準備時間非常充足，Kick Off到完成有半年時間，年中我已經做好所有作品，他們更派同事來港Hand carry唇膏回去呢！」

 

唇膏幻化成雕刻藝術！Dries Van Noten聯乘本地藝術家May Sum，跨界美妝新體驗！

 

　　短短三日的展覽已於上星期結束，May Sum表示：「雖然沒有親自到場，但我最感動是見到所有宣傳都有提及Hong Kong，因為我真的好想用香港藝術家的身份去參與呢個Project，好想外國人知道香港有很堅持的藝術家。」

 

　　2022年Dries Van Noten發佈美妝系列，推出唇膏和香水。唇膏筒將過往的時裝元素完美延伸至彩妝，融合了充滿異國風情的民族圖騰與鮮豔配色，不同材料配搭更顯特色。「無性別系列」香水，每種香水均由不同的調香師創作。每個瓶子都經過精心設計，通過材質、圖案和紋理的大膽混搭，鮮明的撞色亦彰顯品牌的獨特美學。

 

　　這系列2023年曾在置地Dries Van Noten專門店短暫出現，當時錯過了探店時機，還以為稍後Joyce Beauty會引入，可是沒有，雖然可以網購，但我還是想看實物才購買，所以就放入Bucket List。

 

唇膏幻化成雕刻藝術！Dries Van Noten聯乘本地藝術家May Sum，跨界美妝新體驗！

今次去東京終於可以放低團友去南青山探店了，目標是一支唇膏一支香水。揀唇膏色調的目標非常明確，偏愛Satin質地的偏橙色系，最後選了#16 Stanley Orange，唇膏筒原本想要仿蛇皮的款式，但見到實物後則選了紫黃黑組合。

唇膏幻化成雕刻藝術！Dries Van Noten聯乘本地藝術家May Sum，跨界美妝新體驗！

香水真的有驚喜，想帶走Raving Rose、Jardin de l'Orangerie和Rosa Carnivora三款，但可惜只有100ml包裝，而且價錢不菲，行李和荷包都不能負荷，幸好有Travel Set和Discovery Set，認真試用了才入手100ml貨裝也是好主意，最後帶走了集齊10款香氣的Collection Modepaleis。

 

 

　　如果大家有興趣探店的話，除了南青山專門店外，在東京最新開幕的複合式商場高輪NEWoMan亦有Dries Van Noten 的專門店。

 

Tags:#May Sum#Dries Van Noten#化妝師#唇膏雕刻#專訪#Makeup
