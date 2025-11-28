唇膏幻化成雕刻藝術！Dries Van Noten聯乘本地藝術家May Sum，跨界美妝新體驗！

得知吾友May Sum與我的愛牌Dries Van Noten合作，衷心為她高興，一年前我曾訪問過May Sum，她既是專業化妝師，也是多元藝術家，作品包括插畫、字畫、陶藝，還有唇膏雕刻，我還有收藏一個她多年前親手製作的布娃娃，記得當時她說：「布娃娃未必會再投放時間創作了，想專注做唇膏雕刻。」雖然近年未有舉辦大型唇膏雕刻展覽，但偶爾都會見到她分享新作品。

原來這次合作是Dries Van Noten主動邀請，May Sum表示這是一次漫長但愉快的合作經驗，「年頭收到Dries Van Noten官方IG訊息，邀請我參與新店的Art Project，後來與他們整個團隊開視像會議。」對方表示第一次知道有Artist做唇膏雕刻，希望籍著這次企劃讓更多人欣賞。

創作方面，品牌給予May Sum很大的自由度和尊重，「這絕對不是必然的，我感覺到他們既重視也支持藝術創作者的品牌文化。」合作過程亦非常順利，May Sum大約雕刻了30款唇膏，包括Fashion Items、化妝品、地標和花等等，「坦白說這次展品的難度不是太高，因為不需要雕人像，而且準備時間非常充足，Kick Off到完成有半年時間，年中我已經做好所有作品，他們更派同事來港Hand carry唇膏回去呢！」

短短三日的展覽已於上星期結束，May Sum表示：「雖然沒有親自到場，但我最感動是見到所有宣傳都有提及Hong Kong，因為我真的好想用香港藝術家的身份去參與呢個Project，好想外國人知道香港有很堅持的藝術家。」

2022年Dries Van Noten發佈美妝系列，推出唇膏和香水。唇膏筒將過往的時裝元素完美延伸至彩妝，融合了充滿異國風情的民族圖騰與鮮豔配色，不同材料配搭更顯特色。「無性別系列」香水，每種香水均由不同的調香師創作。每個瓶子都經過精心設計，通過材質、圖案和紋理的大膽混搭，鮮明的撞色亦彰顯品牌的獨特美學。

這系列2023年曾在置地Dries Van Noten專門店短暫出現，當時錯過了探店時機，還以為稍後Joyce Beauty會引入，可是沒有，雖然可以網購，但我還是想看實物才購買，所以就放入Bucket List。

如果大家有興趣探店的話，除了南青山專門店外，在東京最新開幕的複合式商場高輪NEWoMan亦有Dries Van Noten 的專門店。