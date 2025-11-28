歡迎回來

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴
Dining

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

「世」界味覺之旅
Saii Lee
「世」界味覺之旅

　　最近來到天后「弥泩」Sushi Yayoi品嘗一頓以清酒配對的壽司廚師發辦晚餐，原來對上一次到訪「弥泩」已經是餐廳剛剛試業的頭兩、三天時間，「弥泩」開業於2022年，由主廚龍師傅主理，Chef Lung入行近二十年，師承於香港著名壽司職人Mori Tomoaki森智昭師傅，憑藉紮實的傳統江戶前壽司手法與細緻的熟成技巧，為客人炮製出一道接一道的佳餚美饌。開業至今，「弥泩」已在香港的壽司圈中建立名聲，踏入第四年，餐廳會以「龍師傅壽司」搭配新派創意酒肴料理，讓客人感受一個與別不同的味覺體驗。

 

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

 

　　安坐好後，先來一口「產土」穗增六農釀清酒，帶有微氣泡的酒體入口清新，恰到好處的酸度瞬間打開味蕾。

 

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

 

　　白子 – 龍師傅用上一道酸汁白子為晚餐揭開序幕，白子入口綿密，酸汁能吊出鮮味，置頂再刨下一點點青檸皮，感覺更加討喜。配酒有「產土」山田錦六農釀清酒，六農意思是代表 「菊池川流域＋生酛＋木桶仕入＋無施肥＋無農藥＋無添加酵母」，濃郁的水果香氣為嘴巴添上一抺清新。

 

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

 

　　之後來了柔軟厚肉的 烏賊壽司、充滿脂香的 鰤魚壽司 和 鮮甜到一個點的 文蛤茶碗蒸。

 

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

 

　　侍酒師送來了另一枝清酒「新政」亞麻貓，入口酸甜多汁，之後氣泡感會增加，又是另一種滋味。

 

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

 

　　天上鰤 – 龍師傅用上來自北海道，產量稀少的「天上鰤」入饌，油脂感可能不如一般鰤魚，但魚味更濃，肉質彈牙，配合以三款不同赤醋調配出來的醋飯 (舍利)，實在沒有不喜歡的理由。

 

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

 

　　車海老壽司 – 一口吃下顏色紅白分明的車海老壽司，蝦肉還保持半生熟狀態，能嘗到濃郁的蝦肉鮮味。配上「新政」天鵞絨 生酛木桶純米 清酒，用上秋田縣開發的「美郷錦」酒米製作，酒體厚重、餘韻悠長，跟鮮甜的車海老來得特別匹配。

 

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

 

　　大閘蟹紹酒漬 – 之後是一款當造的大閘蟹菜式，先把蒸熟的大閘蟹加入紹興酒、醬油、味醂、薑、蔥浸入味，吃時能嘗到濃郁酒香和蟹肉的鮮甜，亮點是有如蛋黃般的幼滑蟹膏，拿起用嘴巴啜食，鮮甜的蟹膏在口中綻放，好味到念念不忘。配上個性鮮明的「新政」NO.6 H-type DE-FACTO 生酛 純米 生原酒 2024，入口果味濃郁、清爽順喉，跟鮮味的大閘蟹成為絕配。

 

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

 

　　之後來了兩款手握壽司，先來 皮剝魚壽司，龍師傅為皮剝魚做煙燻工序，讓魚肉淡雅的味道更加突出，之後配上魚肝和細蔥握成壽司，一吃愛上；另一款是 黑鯥魚壽司，輕輕用禾稈草燒烤的魚肉油脂感十足，簡單地討人喜歡。

 

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

 

　　再來是三款精彩的酒肴料理，先來豐腴柔軟的 鮟鱇魚肝，如雪糕質感的魚肝能嘗到淡淡酒香；另一款是 蟬衣花膠，輕輕抺上薄漿炸過的花膠，置頂再淋上黃澄澄的蟹粉，同時滿足味覺和視覺的享受；之後一款是 炙燒梭子魚，燒過的魚皮讓魚油滲入魚肉裏面，湯頭加入了黃菊和池菊製作，美味度立即加倍提升。配上酒體輕盈細緻的「產土」香子 六農釀，入口能嘗到豐富的花香和水果香，充滿個性的酸度和細緻的氣泡完美融合，不分你我。

 

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

 

　　之後有兩款手握壽司，鮮嫩彈牙的 北寄貝壽司 和 脂香滿載的 中拖羅壽司。配酒有可遇不可求的「花之香」產土神宴 出品酒 2024-25 九號特別限定，用上菊池川流域的山田錦精米至35%，入口酒體纖細，味道清雅、香氣沈穩，一喝愛上。

 

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

 

　　魚翅春卷 – 龍師傅先以濃厚的雞湯熬煮魚翅，再加入金華火腿、胡椒調味，做成餡料後再以春卷皮包裹，以滾油炸過後，入口外皮香脆，裏面的魚翅餡料鮮味十足。配上「金雀」純米大吟釀 黑，被喻為能夠100%展現最原始山田錦風味的金雀，果香濃郁，酸度和俐落感表現得十分平衡。

 

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

 

　　吃過春卷，龍師傅送來了最後兩款手握壽司，分別是油脂感十足的 大拖羅壽司 和 人見人愛的 海膽壽司。

 

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

 

　　乳鴿土鍋飯 – 主食來了一道季節限定的土鍋飯，用上乳鴿湯把米煮至粒粒分明，還微微帶有飯焦，以炭火燒烤過乳鴿再放入土鍋，飯粒吸收了乳鴿的精華，再淋上乳鴿油和山椒提香，每一口都是人間美味。配酒有 金雀 純米大吟釀 青山綠水，是運用100% 自然有機農法栽種山田錦釀製而成的頂級清酒，酒體純淨細緻，能嘗到華麗的果香，一切來得太美妙。

 

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

 

　　最後還有用上玉子燒、香菇、青瓜、吞拿魚、海膽、車海老等多款食材堆疊出來，擁有豐富口感、鮮味無窮的 龍卷；還有看似簡單，實則極考功夫的 玉子燒，配上溫暖的 味噌湯，為晚餐劃上完美句號。

 

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴

 

　　當晚廚師發辦套餐連清酒配對定價每位HK$2,880。

 

弥泩 Sushi Yayoi

地址  :  天后永興街27號永興新樓地舖

電話  :  6660 7686

 

Tags:#日本菜#廚師發辦#大閘蟹#乳鴿#花膠#天后#Omakase#清酒#清酒Pairing#Dining#美食地圖
