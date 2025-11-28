歡迎回來

太多禽獸大都會

月巴氏
　　沒有看2016年《優獸大都會》（Zootopia）。原因？不知道，又或者根本沒有甚麼原因，不像這一次看《優獸大都會2》（Zootopia 2），有明確原因。

 

太多禽獸大都會

《優獸大都會2》，朱迪與阿力繼續拍住上。（網上圖片）

 

太多禽獸大都會

最左面的Nibbles Maplestick，好重要。（網上圖片）

 

　　一件本來不會發生的慘事，讓我看見不同的人：好人、勇敢的人、傷心的人、失去的人、品格高尚的人；此外還有，低劣的人、扮演專家的人、只會抽水的人、表明事不關己的人、無時無刻不忘打卡的人……等等。

 

　　不同的人，存在於同一個地方同一個突然時刻。

 

　　霎時間望見太多不同的人，又憂又嬲。

 

　　好想暫時逃離。

 

　　於是那個只有動物的Zootopia，被我用作暫時逃避的場所。

 

太多禽獸大都會

《優獸大都會2》（網上圖片）

 

太多禽獸大都會

《優獸大都會2》（網上圖片）

 

　　「動物」從來都只是一個籠統名詞，當中還包括不同種類，就例如哺乳類和爬行類，外觀已經好不同——「不同」卻不代表當中存在著高與低，尊貴與卑微，總之，你有你哺乳，我有我爬行，你有你毛神神，我有我滑潺潺，互相尊重，各不相干，偏偏在Zootopia，部分哺乳類動物明顯覺得自己比較尊貴——至少一定比起爬行類動物更尊貴，被睇低的爬行類動物，只能被隔離在一個特定區域。

 

太多禽獸大都會

Flash，出場不多，對白不多，但超有效果。（網上圖片）

 

太多禽獸大都會

《優獸大都會2》（網上圖片）

 

　　而作為爬行類動物的蛇，更被視為邪惡軸心，嚇親哺乳類動物。

 

　　這是一齣老少咸宜動畫，Ending當然是Happy的，好的動物有好報，壞心腸的動物亦必然有惡報或所謂現眼報（絕對不會將未曾出現的果報一律解釋為時辰未到）；作為人類觀眾的我，不只看得開心，更加滿意稱心——透過擬人化的各種動物，把人性光輝和良善及公義完全彰顯，不同的動物（亦即不同的族群），可以放開基於成見偏見而埋伏心中的矛盾，真真正正，合力共建Zootopia。

 

太多禽獸大都會

粵語版，繼續由黃子華聲演阿力。（圖片來源：Walt Disney Studios FB專頁）

 

太多禽獸大都會

容祖兒再次聲演朱迪。（圖片來源：Walt Disney Studios FB專頁）

 

　　散場，離開戲院，回到現實，又再一次，看見不同的人、不同的數字，以及不同的言論——還有小動物。有些找得回，有些救不回。

 

　　一個很多人花上大半生來供來建立的屋企，即使不是甚麼Utopia，但肯定已經是他／她／牠們最理想的家。

 

